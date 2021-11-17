47歲徐濠縈Pink上癮 母女檔上陣 17歲陳康堤美腿完勝阿媽
現年47歲的徐濠縈繼早前「潮人」出山，一身粉紅裝扮現身旺角砵蘭街休憩花園後，近日再Pink上癮，日前身穿粉紅色西裝褸配粉紅色Chanel靴，再加埋個Pink頭同桃紅色手袋玩自拍放上社交網，襯到絕！徐濠縈更母女檔上陣，17歲囡囡陳康堤穿上同款白色Chanel靴，短裙下修長美腿盡現，有其母必有其女。
文：東方新地 圖：政府新聞處、[email protected]
徐濠縈Pink Lady再現
徐濠縈早前一身粉紅裝去旺角砵蘭街休憩花園打卡，走在潮流尖端的她洞悉先機，知道今個秋冬粉紅色大熱，愛上做Pink Lady。日前徐濠縈公開一輯新照片，造型繼續Pink，粉紅色西裝褸配粉紅色Chanel長靴，加埋個粉紅色頭，不停擺甫士自拍，呢個Look真係唔係人人carry到。
阿女著同款長靴
徐濠縈唔止自己為品牌時裝做生招牌大賣廣告，就連17歲的囡囡陳康堤都出賣，她在社交網公開女囡囡穿上同款白色長靴的照片，照片中的康堤身穿小背心及短裙，造型青春迫人，康堤當街當巷又企又踎，一雙修長美腿非常搶眼。阿媽徐濠縈更公開問網民：「Pink or White?! Mum or Daughter?!」好友鄭希怡非常畀面，留言話「Both」，亦有不少網民激讚康堤愈來愈省鏡。
砵蘭街公園大翻新 All Pink設計搶先打卡
康文署聯同建築署、政策創新與統籌辦事處及「信言設計大使（Design Trust）」的年輕設計師，為砵蘭街休憩花園進行設施翻新工程，改善花園環境的同時，鼓勵使用者互相交流，讓花園變成凝聚社區的「聚腳點」。
徐濠縈罕有現身砵蘭街 All Pink造型示範打卡
在開放給公眾之前，官方安排了一個開幕活動，一眾設計界名人都有到場，當中包括了徐濠縈，更畀足面以一身粉紅主題到場，開心分享多張打卡靚相。