47歲徐濠縈Pink上癮 母女檔上陣 17歲陳康堤美腿完勝阿媽

現年47歲的徐濠縈繼早前「潮人」出山，一身粉紅裝扮現身旺角砵蘭街休憩花園後，近日再Pink上癮，日前身穿粉紅色西裝褸配粉紅色Chanel靴，再加埋個Pink頭同桃紅色手袋玩自拍放上社交網，襯到絕！徐濠縈更母女檔上陣，17歲囡囡陳康堤穿上同款白色Chanel靴，短裙下修長美腿盡現，有其母必有其女。

文：東方新地 圖：政府新聞處、[email protected]