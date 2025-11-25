【全民造星6】徐煒綽(Kenrick) 詳細懶人包！44強名單解構9號參賽者背景身高MBTI

《全民造星6》9號參賽者徐煒綽（Kenrick）晉級44強賽事，憑藉其獨特的「反差萌」魅力，在眾多參賽者中脫穎而出。這位外表看似溫馴的「綿羊仔」，一旦站上舞台，尤其在演繹充滿力量的Krump舞風時，便會瞬間爆發出驚人能量，眼神和氣場都變得截然不同。這種強烈的對比，不僅成為了他的個人標誌，也讓觀眾和導師對他留下了深刻印象。本文將為你深入剖析徐煒綽的個人背景、才藝專長，以及他在《全民造星》舞台上的點滴，讓你全面了解這位潛力新星。