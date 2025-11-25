【全民造星6】徐煒綽(Kenrick) 詳細懶人包！44強名單解構9號參賽者背景身高MBTI
徐煒綽個人資料：
基本資料
徐煒綽（Kenrick Tsui）現年22歲，是一名自由工作者。他於2002年11月11日出生，這個特別的生日或許也預示著他獨一無二的個性。在參賽的自我介紹中，他形容自己是「一跳Krump就上哂身變到好惡好Buck嘅綿羊仔」，精準地概括了他靜若處子、動若脫兔的雙面魅力。私底下的他可能溫和內斂，但音樂和舞蹈卻能點燃他內心的火焰，釋放出一個完全不同的靈魂。
身高體重和星座
徐煒綽身高173cm，體重60kg，身型勻稱，為他的舞蹈表演提供了良好的身體條件。作為典型的天蠍座，他可能擁有敏銳的洞察力、強烈的決心和情感深度。天蠍座的人通常外冷內熱，對自己熱愛的事物會投入百分之二百的熱情，這點與他在舞台上全力以赴的態度不謀而合。他們一旦設定目標，便會不屈不撓地去實現，這也解釋了他為何將目標定在出道和踏上更大的舞台。
MBTI性格類型
在近年流行的MBTI十六型人格測試中，徐煒綽屬於INFP，即「調停者」類型。INFP的人通常是理想主義者，內心世界豐富，充滿創意和想像力。他們外表看似文靜、害羞，但內心卻有著堅定的信念和價值觀。這個性格特質完美地解釋了徐煒綽的「綿羊仔」形象，他可能更習慣於通過藝術（如舞蹈和音樂）而非言語來表達自己澎湃的情感。INFP的創造力和對情感的深刻理解，也為他日後從事歌曲創作和表演藝術提供了得天獨厚的優勢。
徐煒綽的才藝和專長：
舞蹈特長：Krump和Freestyle
舞蹈是徐煒綽最強大的武器，而他最擅長的舞風是極具爆發力的Krump和講求即興創作的Freestyle。Krump（曠舞）是一種源於美國洛杉磯的街舞風格，以其憤怒、激動和極具張力的動作著稱，舞者透過強烈的身體擺動和臉部表情來釋放情感。徐煒綽能駕馭這種高難度的舞風，足見其舞蹈功底和情感投入之深。當溫文的Kenrick跳起Krump時，那種判若兩人的轉變，正是他舞台魅力的核心所在，這種「反差萌」讓他輕易地抓住了觀眾的眼球。
音樂才能：唱歌、拉小提琴和寫歌
除了精湛的舞技，徐煒綽在音樂方面也展現出非凡的才華。他不僅擅長唱歌，還會拉小提琴和寫歌，甚至能夠自彈自唱。這意味著他並非單純的Dancer，而是一位具備全方位發展潛力的音樂人。小提琴的古典底蘊，與他擅長的街頭舞蹈文化形成又一重有趣對比，也為他未來的音樂創作增添了更多可能性。懂得寫歌更是一項重要的加分項，讓他有能力打造真正屬於自己風格的作品，在偶像輩出的市場中建立獨特性。
其他技能和興趣
在舞台之下，徐煒綽的興趣和技能也相當貼地。他喜歡打機和睡覺，展現出大男孩的一面。而他還有一個非常特別的技能——「隻眼可以變到勁大」，這個有趣的個人技或許會在綜藝節目中成為他的吸粉利器。此外，他對自己的眼睛最為滿意，這雙能夠在舞台上釋放懾人魅力的眼睛，無疑是他重要的資產之一。
徐煒綽在《全民造星6》的表現：
參賽動機和目標
徐煒綽參加《全民造星6》的目標非常明確，就是「出道做藝人，不斷上更加大嘅舞台」。這份清晰的事業規劃，驅使他在比賽中不斷突破自我。他的人生座右銘是「Focus. Believe. Make History.」（專注、相信、創造歷史），這句充滿力量的話語，是他追夢路上的最佳註腳，也預示著他渴望在演藝圈留下屬於自己的印記。
分組情況和表現
在晉級44強的賽事中，徐煒綽被分派到由資深舞台劇演員兼導師梁祖堯所帶領的A3組。梁祖堯以擅於發掘學員內心、指導演技和舞台表達而聞名，相信在他的指導下，徐煒綽不僅能在舞蹈上更進一步，更有機會在情感表達和舞台劇本演繹上得到啟發，展現更多元化的面貌。作為A組的一員，他將與其他優秀的參賽者一同接受挑戰，觀眾可以期待他在團隊合作中會擦出怎樣的火花。
賽前評級和預期成績
儘管在賽前只獲得C級評級，但徐煒綽對自己的實力充滿信心，預計自己能夠躋身最終10強。這種從不被看好到力爭上游的劇本，往往是選秀節目中最引人入勝的故事線之一。他的自信源於他對自身才華的了解，特別是他在舞蹈上的絕對優勢。他能否如願以償，從C級評級一路逆襲，將是本季《全民造星》的一大看點。
徐煒綽的音樂品味和偶像：
最喜愛的歌曲和歌手
徐煒綽最喜愛的歌曲是《Creo en Mi》，這首西班牙語歌曲意為「相信自己」，與他的座右銘不謀而合，反映了他堅定的自我信念。而在歌手方面，他最喜愛的是國際天團BTS（防彈少年團）。BTS以其高水準的舞蹈、發人深省的音樂和勵志的團隊故事聞名全球，這也揭示了徐煒綽的演藝目標——成為像BTS一樣，能夠透過音樂和表演傳遞正能量、並在國際舞台上發光發熱的藝人。
希望合作的藝人
當被問及希望合作的藝人時，徐煒綽的選擇展現了他對香港樂壇的關注和多元的音樂視野。他提到了三位風格迥異的本地藝人：Hip Hop界的鬼才Novel Fergus、樂壇天王陳奕迅，以及新生代頂流偶像姜濤。與Novel Fergus合作，可以探索前衛的音樂風格；與陳奕迅同台，則是對唱功和舞台感染力的終極考驗；而與同為選秀出身的師兄姜濤合作，則有著傳承和交流的特殊意義。這個名單顯示他不止步於成為一名跳唱偶像，更渴望成為一位能駕馭不同風格的全面藝人。
徐煒綽的社交媒體presence：
Instagram和其他平台
想緊貼徐煒綽的最新動態，粉絲們可以追蹤他的Instagram和Threads帳號
@kenricktsui。在社交媒體上，他分享自己的生活點滴、練舞片段和比賽心情，是粉絲了解他舞台以外一面的最佳渠道。隨著比賽的進行，他的社交平台無疑會成為粉絲們聚集、為他打氣的重要陣地。
粉絲互動和內容特色
雖然目前徐煒綽仍是參賽者，但透過他的社交平台，粉絲可以預期看到更多他練習Krump和Freestyle的影片，感受他對舞蹈的熱情。此外，他INFP的內心世界和創作才華，也可能透過文字或音樂作品的分享而展現出來。粉絲們可以透過留言與他互動，給予他支持，陪伴他走過這段充滿挑戰和機遇的「造星」之旅。
徐煒綽的未來發展：
藝人發展目標
綜合來看，徐煒綽的目標是成為一名能夠在大型舞台上發光發熱的全能藝人。他不滿足於單一的身份，而是希望結合舞蹈、歌唱、創作甚至小提琴等多方面才華，打造一個獨一無二的演藝事業。他的座右銘「創造歷史」，彰顯了他不甘平凡的雄心。
潛在發展方向和機會
憑藉其出眾的舞蹈實力，徐煒綽非常有潛力成為團隊中的「舞蹈擔當」，甚至是編舞的核心。同時，他的創作能力讓他具備成為唱作歌手的條件，可以走實力派音樂人路線。若能成功出道，無論是加入限定男團，或是以個人身份發展，他獨特的「反差萌」形象和全面的才藝，都將是他在競爭激烈的香港娛樂圈中站穩腳跟的關鍵。他的多樣性讓他既能融入團隊，也能獨立發光，未來發展充滿無限可能。