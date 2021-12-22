徐若瑄po「勝利宣言」大讚王力宏完美 網民：難怪李靚蕾不幫她洗白﹗

王力宏和李靚蕾離婚搞到滿城風雨，呢場血腥戰由李靚蕾以五千字長文撕破王力宏假面具開始，不少圈中人被捲入當中，而徐若瑄亦被波及連發兩次聲明以劃清界線﹗不過被網民指徐若瑄在風波前夕曾貼出與王力宏的合照，回顧二人合作時奇妙火花，被網民狠批似在發「勝利宣言」來贈慶﹗