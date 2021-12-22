徐若瑄po「勝利宣言」大讚王力宏完美 網民：難怪李靚蕾不幫她洗白﹗
王力宏和李靚蕾離婚搞到滿城風雨，呢場血腥戰由李靚蕾以五千字長文撕破王力宏假面具開始，不少圈中人被捲入當中，而徐若瑄亦被波及連發兩次聲明以劃清界線﹗不過被網民指徐若瑄在風波前夕曾貼出與王力宏的合照，回顧二人合作時奇妙火花，被網民狠批似在發「勝利宣言」來贈慶﹗
文：東方新地｜圖：[email protected] 徐若瑄
徐若瑄連出兩聲明「沒有對不起我先生」
王力宏和李靚蕾離婚風波中，由於李靚蕾在爆料長文中爆出王力宏有一名已婚及有孩子的炮友，王力宏提出邀請對方來家歡度聖誕，李靚蕾覺得不舒服想拒絕，令王力宏一怒之下取消家庭活動，「違反法規去她家聚會」﹗徐若瑄兩度出聲明劃清界線，強調自己「沒有對不起我先生」，並請「王力宏先生」盡快出來收拾爛攤子，免得再受牽連﹗而更戲劇性的是，因為王力宏跪低道歉而暫停出招的李靚蕾，在冬至當晚（21日）突然為黑人陳建州、范瑋琪夫婦發文澄清，指以她所知二人跟王力宏沒有不尋常關係，卻未有為徐若瑄洗白，未能脫嫌﹗
徐若瑄重提21年前王力宏合作火花四濺
有網民指徐若瑄在風波前夕（14日），邀請粉絲參加活動，邀請全世界粉絲po出「你心中的Vivian！不管是你收藏的照片、被圈粉的那一首歌曲，或是曾經在哪裡跟我互動、在哪一場我說了什麼話讓你印象深刻…等等。與我們倆有關的一切都可以！」同時徐若瑄分享2000年《假扮的專輯》裡：「我和小提琴手力宏的手寫小故事，謝謝王同學 @wangleehom」同時附上二人對望的合照﹗
徐若瑄讚王力宏琴技：力宏，真的很變態，你的變態是隱性的﹗
徐若瑄不但透露二人相識超過廿年，並貼出一張由她親手撰寫21年前合作《序曲～失踪的壁虎》時紀錄，文中徐若瑄大讚王力宏的琴技激讚對方完美，合作時的火花更以「變態」來形容，文中寫道「中間那段小提琴是力宏拉的，我們希望那段小提琴很變態，沒想到力宏一次就OK，還拉的那麼好，實在太完美了，力宏﹗算你狠﹗真得很變態﹗謝啦﹗新發現，力宏的變態是隱性的﹗中間那段話，可能沒有人聽的懂，我在說什麼（歇斯底里），因為我錄音，情緒一到，我瘋了，每次都說不一樣的話，有法文，日文，中文，台語……最後全部同時播出，那時候的我，在痛苦的掙扎﹗」