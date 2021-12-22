徐若瑄不甘名聲被毀 發最後聲明 網民重提曾交待身後事望平息風波
徐若瑄已不止一次表達因王力宏離婚事件而受到嚴重影響，精神及身體都飽受煎熬，有指連廣告代言也被取消。徐若瑄在22日下午二時許，貼出一張黑白風景照，並寫道受到王力宏和李靚蕾離婚事件受到極大影響，雖然被指自己「對號入座」，但徐若瑄表示為了自己及家人不得不強硬起來﹗
徐若瑄：我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊
徐若瑄發文：「連日來的怒罵與不實指控，心很煎熬、身心俱疲，但這個世界不完全是邪惡，還是有很多善良的，患難見真情，感謝很多好朋友的關心問候，也讓我看到誰是真正的朋友，特別感謝米粉和工作夥伴們的支持與信任，還有公正的網友們及報導，謝謝你們的溫暖。我有記得你們的提醒，日子還很長，不要因為眼前的事，虧待自己。我有記得喝水也有記得吃飯，請不要掛心。
超過30年，我在我的工作崗位上認真努力、戰戰兢兢、但人生不會永遠順遂，不少的磨難，我也都一路走了過來。此次受到友人婚姻事件的波及，已經也嚴重影響到我的家人，讓我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷…等，我感到心痛與無奈。我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽。
有人説我發聲明是自己在對號入座，試問，各種躲在影射、比喻、暗示背後的報導和網友們的不實指控，一桶又一桶的髒水往我身上潑，身為女人、是妻子、母親又是公眾人物，我還能不站出來，為自己名聲平反嗎？！這不叫對號入座，而是一群人『無憑無據』、指名道姓的在詆毀我。
我相信這世界還是有公理有正義存在的，鍵盤可以殺人，但不等於殺人後不用負責任，我想再次重申：我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』！這是我的第三篇聲明，也是我的最後一篇，一樣的話，我不會再重覆說了。如果再有後續，我會委由司法處理。」
網民重提徐若瑄曾交待身後事 勸止網絡攻擊
向來情感澎湃的徐若瑄被網民指遇到人生難關時都會比較敏感脆弱，徐若瑄15年懷孕時曾卧床142天，受盡煎熬才順利誕下囝囝Dalton﹗18年徐若瑄公開表示曾向家人提及若日後患上絕症，希望家人送她去瑞士接受「安樂死」，因為不想肉體受拆磨，人在世只想有尊嚴﹗網民重提徐若瑄曾交待身後事，恐怕連日受到網絡上的狙擊而受不了，勸阻網民別再向徐若瑄吐嘈，以免再對她造成精神上的折磨﹗