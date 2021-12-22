徐若瑄不甘名聲被毀 發最後聲明 網民重提曾交待身後事望平息風波

徐若瑄被捲入王力宏和李靚蕾離婚風波中，日前連發兩聲明同王力宏劃清界線，強調「沒有對不起我先生」﹗李靚蕾停止發功後，在冬至（21日）突然發文為黑人陳建州及范范夫婦洗白，網民即指李靚蕾沒有為徐若瑄洗去嫌疑，對徐若瑄與王力宏仍然熱烈討論﹗自稱身心疲累的徐若瑄在22日發出第三篇聲明，指自己超過三十年的演藝事業及家人，因為友人的婚姻事件而受到網民毀滅性破壞，揚言今篇是最後一篇聲明，後續便在法庭見﹗