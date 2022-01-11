徐若瑄走出「蕾宏大戰」陰霾 宣布小巨蛋開演唱會如常舉行：不會缺席

徐若瑄日前捲入王力宏離婚事件中，李靚蕾於上周(17日)發出近5千字控訴文，聲言王力宏有已婚炮友，在傳媒廣泛報道下，徐若瑄「被對號入座」，繼一連發了3篇聲明自清，再有老公李雲峰(Sean)終發聲明捍衛，加上聖誕假期連出兩Post「#保持善良」以為心情已經平伏。而對於早前有傳徐若瑄原定於明年5月7日首次登上台北小巨蛋的大型演唱會或會取消的傳聞，她今日（2022年1月11日）終於都公開表示會如常舉辦。