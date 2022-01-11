徐若瑄走出「蕾宏大戰」陰霾 宣布小巨蛋開演唱會如常舉行：不會缺席
撰文：東方新地 圖片：[email protected]徐若瑄、[email protected]、東方新地資料庫
入行31年演唱會險胎死腹中
早前台灣傳媒《鏡週刊》指出，徐若瑄最近疑因受「蕾宏大戰」所波及，其代言產品也被暫時撤下廣告頭像。另一方面，徐若瑄原定於明年5月7日首次登上台北小巨蛋的大型演唱會亦危危乎。惟徐若瑄所屬威威嚴娛樂公司曾向台灣傳媒表示：「我們經紀團隊很心疼Vivian，演唱會是5月的行程，還不急，現在最重要的是，希望她多休息，所以還沒和她談到這件事，目前一切沒有改變！而廣告的部分，除了本就合約到期的部分，基本上很感謝所有的合作廠商能一直陪著我們，今天起也會陸續恢復該有的廣告投放，謝謝大家關心！」終於在2022年1月11日，徐若瑄在IG宣布演唱會如常舉行：「承諾過的，不會缺席！」
睇返之前徐若瑄嘅相關新聞：
徐若瑄平安夜Boxing Day連環出新POST
12月24日晚，徐若瑄似乎已經平伏心情，在IG限時動態分享了家中的聖誕佈置，並向網民送上祝福：「大家都要好好的，聖誕平安。#保持善良」。然而「保持善良」四個字的hashtag又再度引起網民聯想，自「蕾宏大戰」爆發後，圍繞徐若瑄的傳言無停過，不少網民都認為她今次語重深長，似是回應近日的言紛爭。繼而在boxing day當日，她又再發感言稱「誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了，抬頭看著晴朗的天空，卻依然會心悸、胸悶、沒來由地流淚」，網民不禁揣測，徐若瑄都蕾神之間的誤會似乎已經化解！
徐若瑄老公早前為妻發聲
王力宏與李靚蕾離婚，徐若瑄卻成為其中一個新聞人物，對於連日的報道，徐若瑄都極力否認牽涉其中，更表示不會再就此事發言，而她的老公李雲峰在日前亦終於透過律師發聲明，維護老婆徐若瑄。
徐若瑄希望以和為貴
據徐若瑄所屬經紀公司威威巖娛樂表示：「我們知道，李先生非常堅持要捍衛妻子和家人的心情！我們身邊認識V(徐若瑄)的人都知道，她個性有著原住民的熱情、對每個朋友都很好、真心對待如家人，也喜歡幫助別人、為人和善，這次的事件她也一直希望用以和為貴的方式處理，堅信愛與善良的力量遠勝過一切。縱使艱辛，也是無所畏懼。讓我們身邊的人看了很心疼！但此次她最心疼無辜受傷的家人。先生的捍衛，當然令她很感動，她希望此事件盡快落幕，不要再讓先生和家人委曲和擔心了。」
徐若瑄老公聲明全文
謹代本所當事人李雲峰Sean Lee先生，發表以下聲明：
大家好，我是徐若瑄的先生李雲峰Sean。
這幾天，我和你們一樣，看著李靓蕾小姐與王力宏先生的新聞，心中除了感嘆，作為一個丈夫與父親，更多的是心疼，心疼我的妻子徐若瑄，受到這個事件波及的無妄之災，各種不實的影射、誹謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平静的生活及傷害我們夫妻的名譽。
我不是舞台上的公眾人物，但作為徐若瑄的另一半，我很了解她的為人，我會保護我的妻子，我相信她。現在任何人對於旁人的一切騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路的霸凌，都應該要停止了，我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。
感謝所有關心、支持我們一家人的朋友，謝謝你們。祝福大家。
2021/12/23
Regards,
Sean
李靚蕾發長文回應：相關的人已為此事付出代價
李雲峰發聲明為徐若瑄護妻後，李靚蕾又再發長文，當中第3點講到無辜被牽扯進事件的人，她表示抱歉，不過這句「對於事件的相關人，無論是誰都已經為此事付出了很多的代價」卻可圈可點，李靚蕾由此至終都冇為徐若瑄洗白。
李雲峰來頭勁
徐若瑄與李雲峰於2014年結婚，李雲峰離過婚與前妻育有兩女兒，父親李萬堂在印尼白手起家，由房地產做起，後來轉入礦業發展。李雲峰在印尼出生，8歲赴新加坡讀書，在澳洲大學畢業，03年接任家族生意成為「新加坡馬可波羅海業集團」主席，從當時只有6艘船，發展到過百艘船，他曾入選全球100大傑出華人商業領袖。
台北設宴大擺52圍喜酒
當年6月的李徐聯婚選擇在峇里島戶外舉行婚禮，全程由李雲峰親自安排，婚禮只邀請親友及少數徐若瑄圈內好友參加，到場者共約100人，圈中好友包括林心如、宋紀妍及麥昇陽夫妻、前「早安少女組」成員保田圭等。 其後二人7月於台北艾美酒店補擺52圍喜酒，大宴親朋同圈中多位好友，Vivian又再拖老公出場影相，甜爆現身！
徐若瑄老公生意爆危機 夫妻患難見真情
好景不常，17年受到國際油價下跌影響，李雲峰的公司傳出經營危機，經過長達一整年的奔走，該公司得到投資人、銀行、股東的支持，重組成功，一舉清償66億債務，有傳徐若瑄已過世的父親，也曾幫助李雲峰度過難關，所以李雲峰對岳父也心存感激。