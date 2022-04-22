徐若瑄入行32年演唱會宣布延期：很心疼和感到抱歉 宣布後即時解禁！

徐若瑄於去年年初因捲入王力宏離婚事件而傳出過取消原定於年5月7日首次登上台北小巨蛋的大型演唱會，但最後她堅持舉辦，到月前更公開表示已獲王力宏和李靚蕾道歉，工作重回正軌。但直至近日，由於新冠肺炎疫情再次於台灣肆虐，徐若瑄正式宣布演唱會將會延期舉行。