徐若瑄入行32年演唱會宣布延期：很心疼和感到抱歉 宣布後即時解禁！
徐若瑄於去年年初因捲入王力宏離婚事件而傳出過取消原定於年5月7日首次登上台北小巨蛋的大型演唱會，但最後她堅持舉辦，到月前更公開表示已獲王力宏和李靚蕾道歉，工作重回正軌。但直至近日，由於新冠肺炎疫情再次於台灣肆虐，徐若瑄正式宣布演唱會將會延期舉行。
徐若瑄宣布演唱會延期
鑑於近日台灣疫情升溫，徐若瑄考慮到觀眾的健康與安危，決定將原定於5月7日首次在小巨蛋舉行的演唱會延期，並在個人IG寫道：
午安，我愛的米粉們，你們的聲音我都聽到了！徹夜未眠與團隊們討論，為了鐵米粉們的安全，最終決定「延期」！
我也知道有些粉絲特別從歐美⋯等不同地方飛過來，還得隔離，就為了來參加5/7的演唱會。我很心疼和感到抱歉，相信大家都可以理解，感謝每一位一路支持我的粉絲，我們共體時艱，以後有機會一定還會好好的唱給你們聽的。在沒有確定會被安排延期到什麼時候之前，我會經常像這樣，隨時唱歌給大家聽，用這樣的方式陪伴著你們。
希望大家平時也都要跟著規定政策措施、做好防疫，照顧好自己、 把口罩戴好喔
而宣布延期之後，徐若瑄更即時放縱自己，又食三文治又朱古力！攝取大量糖份自我安慰！
徐若瑄入行32年演唱會曾險胎死腹中
2022年年初，台灣傳媒《鏡週刊》指出，徐若瑄最近疑因受「蕾宏大戰」所波及，其代言產品也被暫時撤下廣告頭像。另一方面，徐若瑄原定於明年5月7日首次登上台北小巨蛋的大型演唱會亦危危乎。惟徐若瑄所屬威威嚴娛樂公司曾向台灣傳媒表示：「我們經紀團隊很心疼Vivian，演唱會是5月的行程，還不急，現在最重要的是，希望她多休息，所以還沒和她談到這件事，目前一切沒有改變！而廣告的部分，除了本就合約到期的部分，基本上很感謝所有的合作廠商能一直陪著我們，今天起也會陸續恢復該有的廣告投放，謝謝大家關心！」終於在2022年1月11日，徐若瑄在IG宣布演唱會如常舉行：「承諾過的，不會缺席！」