徐若瑄親證已接獲王力宏李靚蕾道歉 發誓遠離人夫 被網民指自說自話
徐若瑄 指李靚蕾只是影射
王力宏與李靚蕾的離婚案，已於3月17日（周四）以視訊方式在台北地院家事法庭開審，經過9小時調解後，已達成了初步共識，同日晚上徐若瑄首度與台灣傳媒共進感恩餐會，被問到「蕾宏」有否道歉時，她表示兩人都有道歉，但她補充指：「（李靚蕾）之前是用影射的，所以後來道歉時也沒有指名道姓，邏輯上是這樣沒錯。」徐若瑄更指若有下次，定必法庭見﹗
徐若瑄一度想取消舉行演唱會
徐若瑄自爆因為被捲入王力宏和李靚蕾離婚風波，一度想取消5月演唱會，但她指就因曾邀請王力宏參加自家舉辦的茶泡飯派對，而被影射介入他和李靚蕾的婚姻，她說不甘心因為一碗茶泡飯，而毀了她的首場大型演唱會，因此在親友和粉絲的勸勉下，她才決定如期在5月7日舉行她的「破蛋」計畫。
徐若瑄揚言要遠離人夫
被問到現在與「蕾宏」有否聯絡？徐若瑄回答沒有聯絡，更說不要與他們有任何關聯，她就阿彌陀佛了。當聽到在場有已婚男記者時，徐若瑄作勢彈開，表示從今以後要遠離人夫，要與人夫保持距離，又揚言再一次發生這種事，定必直接去法院解決。
徐若瑄相信會水落石出
徐若瑄又感性表示自己雖然很有膽量，但不是那種你賞我一巴掌，就立刻巴回去的那種人，她就是乖乖的發聲明，覺得把該對社會大眾交待的責任的事情和說話講完，剩下的都是命，認為老天會讓事情都水落石出。
網民呼籲李靚蕾再發「蕾神之錘」
網民對徐若瑄的發言都議論紛紛，有不少網民留言指她「自說自話」、「低調一點比較好」、「第一次聽說有影射的道歉，長知識了」、「既然沒有指名道姓說是你，那為何要跟你道歉？」、「蕾神之錘應該再出動一下把她打醒」等等。
重溫徐若瑄相關報道：
徐若瑄平安夜Boxing Day連環出POST 稱要「保持善良」
徐若瑄被捲入王力宏離婚事件中，當時李靚蕾發出近5千字控訴文，聲言王力宏有已婚炮友，在傳媒廣泛報道下，徐若瑄「被對號入座」，繼一連發了3篇聲明自清，再有老公李雲峰(Sean)終發聲明捍衛。去年12月24日晚，徐若瑄似乎已經平伏心情，在IG限時動態分享了家中的聖誕佈置，並向網民送上祝福：「大家都要好好的，聖誕平安。#保持善良」。
然而「保持善良」四個字的hashtag又再度引起網民聯想，自「蕾宏大戰」爆發後，圍繞徐若瑄的傳言無停過，不少網民都認為她今次語重深長，似是回應近日的言紛爭。繼而在boxing day當日，她又再發感言稱「誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了，抬頭看著晴朗的天空，卻依然會心悸、胸悶、沒來由地流淚」，網民不禁揣測，徐若瑄都蕾神之間的誤會似乎已經化解！
徐若瑄老公曾為妻發聲
王力宏與李靚蕾離婚，徐若瑄卻成為其中一個新聞人物，對於連日的報道，徐若瑄都極力否認牽涉其中，更表示不會再就此事發言，而她的老公李雲峰亦透過律師發聲明，維護老婆徐若瑄。
徐若瑄希望以和為貴
據徐若瑄所屬經紀公司威威巖娛樂表示：「我們知道，李先生非常堅持要捍衛妻子和家人的心情！我們身邊認識V(徐若瑄)的人都知道，她個性有著原住民的熱情、對每個朋友都很好、真心對待如家人，也喜歡幫助別人、為人和善，這次的事件她也一直希望用以和為貴的方式處理，堅信愛與善良的力量遠勝過一切。縱使艱辛，也是無所畏懼。讓我們身邊的人看了很心疼！但此次她最心疼無辜受傷的家人。先生的捍衛，當然令她很感動，她希望此事件盡快落幕，不要再讓先生和家人委曲和擔心了。」
徐若瑄老公聲明全文
謹代本所當事人李雲峰Sean Lee先生，發表以下聲明：
大家好，我是徐若瑄的先生李雲峰Sean。
這幾天，我和你們一樣，看著李靓蕾小姐與王力宏先生的新聞，心中除了感嘆，作為一個丈夫與父親，更多的是心疼，心疼我的妻子徐若瑄，受到這個事件波及的無妄之災，各種不實的影射、誹謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平静的生活及傷害我們夫妻的名譽。
我不是舞台上的公眾人物，但作為徐若瑄的另一半，我很了解她的為人，我會保護我的妻子，我相信她。現在任何人對於旁人的一切騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路的霸凌，都應該要停止了，我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。
感謝所有關心、支持我們一家人的朋友，謝謝你們。祝福大家。
2021/12/23
Regards,
Sean
李靚蕾發長文回應：相關的人已為此事付出代價
李雲峰發聲明為徐若瑄護妻後，李靚蕾又再發長文，當中第3點講到無辜被牽扯進事件的人，她表示抱歉，不過這句「對於事件的相關人，無論是誰都已經為此事付出了很多的代價」卻可圈可點，李靚蕾由此至終都冇為徐若瑄洗白。