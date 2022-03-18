徐若瑄親證已接獲王力宏李靚蕾道歉 發誓遠離人夫 被網民指自說自話

3月19日是徐若瑄的47歲生日，徐若瑄自去年底捲入王力宏和李靚蕾的離婚大戰中，被李靚蕾影射為王力宏的已婚炮友，之後徐若瑄曾3發聲明澄清白。日前徐若瑄為宣傳新歌和演唱會，被問及這次風波時，開腔證已收到對方道歉外，更揚言從今以後要遠離人夫﹗