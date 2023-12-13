48歲徐若瑄曾捲王力宏醜聞 李靚蕾疑似發文贈慶女方離婚：今年最開心的事
徐若瑄王力宏｜李靚蕾疑似發文食花生：今年最開心的事
李靚蕾於2021年年底指控王力宏私生活淫亂，長文中提及對方有已婚炮友，又指「甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，獲外界推測徐若瑄就是王力宏的炮友兼曖昧對象。徐若瑄當時曾3度發聲明否認，又強調王力宏只曾到她家聚會2次，但依然未能平息，工作大受影響，而李雲峰當時亦即時力撐太太，表示非常信任徐若瑄。如今徐若瑄宣布離婚，李靚蕾疑似發文食花生兼意有所指：「今年最開心的事，無論你擁有多少，缺少多少，又或著獲得了多少，失去了多少，你也許會有一時情緒的起伏，但不會因為你擁有更多或是更少，變得更快樂或是更不快樂。有時候失去是獲得，擁有卻是失去。」她又續指：「人生不如意十之八九，快不快樂不是取決於發生在我們身上的事，而是取決於我們看見和感受到的是什麼，人生中的不如意，有時候反而會帶我們踏上意想不到的旅程，讓我們看見更美好的風景。」
徐若瑄宣布離婚
徐若瑄和李雲峰於12月10日在社交網站發聲明宣布離婚，2人共同表示因無法克服雙方差異而和平結束婚姻，但承諾會共同擔任兒子的監護人。據台灣傳媒指出，2年前徐若瑄捲入王力宏離婚醜聞後雖然李雲峰公開發聲明表示對太太信任，為她遭到污衊和誹謗感心痛，但其實一直心存芥蒂。再加上李雲峰因在新加坡事業繁忙，徐若瑄在台灣工作也很順利，一個不願意去台灣、一個不願意回新加坡，夫妻長期分隔兩地產生分歧，最終於上月簽字離婚。
全文：
致關心我們的朋友：
人生是一趟不斷學習的旅程，我們感謝九年多來彼此在婚姻中的付
出與成長。
我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異。
在經過深思熟慮及溝通，理性友好的協商下，決定劃下婚姻句點。
這是我們覺得對彼此最困難但最合適的安排。
雖未能攜手繼續往前走，但今後將為我們最愛的人擔任共同監護的
父母。雙方各自繼續付出我們最大的愛一起守護我們最愛的人。
為保護並避免對雙方及其家人產生不必要的影響，雙方將不再對此
事另行回應。感謝外界關愛與理解。最後祝福彼此及大家一切順
遂、平安。
李雲峰 徐若瑄
徐若瑄曾為老公還債
徐若瑄在2013年因拍攝電影《72小時莎到你》而認識了投資者李雲峰，之後2人發展成戀愛關係，並在隔年閃婚。當時有人形容徐若瑄「嫁入豪門」，並期望她能成為幸福的少奶奶。然而，當時2人僅過了2年的新婚生活，便傳出李雲峰面臨財政困難，欠債高達14億港元的消息。亦有指徐若瑄當時復出演藝圈是為了幫老公還債，幸好李雲峰最後都找到金主，解決了當時的債務危機。
徐若瑄老公李雲峰來頭勁
徐若瑄與李雲峰於2014年結婚，李雲峰離過婚與前妻育有兩女兒，父親李萬堂在印尼白手起家，由房地產做起，後來轉入礦業發展。李雲峰在印尼出生，8歲赴新加坡讀書，在澳洲大學畢業，03年接任家族生意成為「新加坡馬可波羅海業集團」主席，從當時只有6艘船，發展到過百艘船，他曾入選全球100大傑出華人商業領袖。
徐若瑄李雲峰台北設宴大擺52圍喜酒
當年6月的李徐聯婚選擇在峇里島戶外舉行婚禮，全程由李雲峰親自安排，婚禮只邀請親友及少數徐若瑄圈內好友參加，到場者共約100人，圈中好友包括林心如、宋紀妍及麥昇陽夫妻、前「早安少女組」成員保田圭等。 其後二人7月於台北艾美酒店補擺52圍喜酒，大宴親朋同圈中多位好友，Vivian又再拖老公出場影相，甜爆現身！
徐若瑄老公生意爆危機 夫妻患難見真情
好景不常，17年受到國際油價下跌影響，李雲峰的公司傳出經營危機，經過長達一整年的奔走，該公司得到投資人、銀行、股東的支持，重組成功，一舉清償66億債務，有傳徐若瑄已過世的父親，也曾幫助李雲峰度過難關，所以李雲峰對岳父也心存感激。
徐若瑄王力宏｜李靚蕾爆王力宏欲邀「已婚炮友」來家過聖誕
李靚蕾在千字文中提及王力宏一位炮友是已婚及有小孩「自己已婚有小孩還要你（王力宏）跟她一起騙他老公。你們約炮的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處女生是對你各種撒嬌勾引，騙她老公。」李靚蕾指王力宏提出邀請「已婚炮友」到家開聖誕派對，李靚蕾感到很不舒服問「可不可以不要」婉拒，令王力宏很氣到表示以後不要搞聖誕派對，最後更「明知違反法規也要飛奔去她家聚會」。
徐若瑄搞聚會 王力宏疑違反隔進令出席
李靚蕾在文中提及的「已婚炮友」掀起全城競猜，有網民及台媒提到徐若瑄的名字！徐若瑄社交網更被洗版，同時網民又翻舊帳指9月王力宏美國登台後返台灣，完成14天家居隔離後，理應還有7天自主健康管理， 但王力宏卻出現徐若瑄的聚會中﹗王力宏疑似違反了防疫條例，及後王力宏及徐若瑄先後公開致歉！台灣媒體指有爆料者指曾見王力宏深夜去找徐若瑄，有網民又翻出王力宏上《康熙來了》時被小S戲稱徐若瑄有王力宏家的鎖匙，更指徐若瑄「是王力宏的菜」不停逼供指王力宏對女方有意，令王力宏無還擊之力！
徐若瑄王力宏｜徐若瑄：我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊
徐若瑄發文：「連日來的怒罵與不實指控，心很煎熬、身心俱疲，但這個世界不完全是邪惡，還是有很多善良的，患難見真情，感謝很多好朋友的關心問候，也讓我看到誰是真正的朋友，特別感謝米粉和工作夥伴們的支持與信任，還有公正的網友們及報導，謝謝你們的溫暖。我有記得你們的提醒，日子還很長，不要因為眼前的事，虧待自己。我有記得喝水也有記得吃飯，請不要掛心。
超過30年，我在我的工作崗位上認真努力、戰戰兢兢、但人生不會永遠順遂，不少的磨難，我也都一路走了過來。此次受到友人婚姻事件的波及，已經也嚴重影響到我的家人，讓我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷…等，我感到心痛與無奈。我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽。
有人説我發聲明是自己在對號入座，試問，各種躲在影射、比喻、暗示背後的報導和網友們的不實指控，一桶又一桶的髒水往我身上潑，身為女人、是妻子、母親又是公眾人物，我還能不站出來，為自己名聲平反嗎？！這不叫對號入座，而是一群人『無憑無據』、指名道姓的在詆毀我。
我相信這世界還是有公理有正義存在的，鍵盤可以殺人，但不等於殺人後不用負責任，我想再次重申：我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』！這是我的第三篇聲明，也是我的最後一篇，一樣的話，我不會再重覆說了。如果再有後續，我會委由司法處理。」
李靚蕾發長文回應：相關的人已為此事付出代價
李雲峰發聲明為徐若瑄護妻後，李靚蕾又再發長文，當中第3點講到無辜被牽扯進事件的人，她表示抱歉，不過這句「對於事件的相關人，無論是誰都已經為此事付出了很多的代價」卻可圈可點，李靚蕾由此至終都冇為徐若瑄洗白。
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