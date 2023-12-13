48歲徐若瑄曾捲王力宏醜聞 李靚蕾疑似發文贈慶女方離婚：今年最開心的事

徐若瑄王力宏｜現年48歲的徐若瑄（Vivian）於2014年和新加坡富商李雲峰結婚，並育有一個8歲兒子Dalton，不過近日2人突然發聲明宣布離婚，結束9年婚姻轟動娛樂圈。徐若瑄於2年前被捲入王力宏私生活醜聞中人氣受到重創，如今她驚爆離婚，王力宏前妻李靚蕾被指疑似發文贈慶……