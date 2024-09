徐菁遙最近慶祝了她的40歲生日,這場盛大的派對吸引了眾多知名好友前來參加。其中包括了陳自瑤、沈卓盈和宋熙年等,他們都為Suki帶來了難忘的生日驚喜。派對上,Suki穿著一件白色無袖連衣裙,外披粉紅色格仔外套,展現出她標誌性的清純與少女氣息。「謝謝各位美女同老公為我安排充滿驚喜同愛嘅birthday party 🥳make me feel so loved🥰❤️love you all」,Suki在社交媒體上分享了這段感人的話語,並附上了慶生的照片。