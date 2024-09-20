徐蒨寧

37歲「ViuTV阿姨」徐蒨寧參選環球小姐 派泳照福利 網民：正過港姐頭3名

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「37歲阿姨」徐蒨寧曾在2021年參加ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》並奪得亞軍，從此開始了她的幕前生涯。儘管她仍然保持著化妝師的職業，同時也是一位母親，但她的熱情在選美界未曾減退。近日參選環球小姐，更成為除了雷莊𠒇、姚祖恩、樂翊榆以外的熱門人選！唔少網民激讚阿姨仲靚過今屆港姐三甲！

徐蒨寧噴血級泳衣福利網民：正過港姐頭3名

最近，徐蒨寧參加了環球小姐競選，並在社交媒體上分享了她的泳衣宣傳照，大騷火辣身材和白滑肌膚，引來了網民的熱烈反響，網民的讚美如潮水般湧來，與其他佳麗一起，她的魅力無疑是突出的，完全不像37歲及一女之母，甚至有留言認為她高質過港姐三甲：「阿E好靚」、「副body正到痴線」、「真係正過港姐頭3名好多…」、「戰鬥格」

徐蒨寧 徐蒨寧參加了環球小姐競選，並在社交媒體上分享了她的泳衣宣傳照，大騷火辣身材和白滑肌膚（圖片來源：IG@auntielimemarie）
徐蒨寧參加了環球小姐競選，並在社交媒體上分享了她的泳衣宣傳照，大騷火辣身材和白滑肌膚（圖片來源：IG@auntielimemarie）
徐蒨寧 完全不像37歲及一女之母（圖片來源：IG@auntielimemarie）
完全不像37歲及一女之母（圖片來源：IG@auntielimemarie）
徐蒨寧 （圖片來源：IG@auntielimemarie）
（圖片來源：IG@auntielimemarie）
徐蒨寧 （圖片來源：IG@auntielimemarie）
（圖片來源：IG@auntielimemarie）
徐蒨寧 徐蒨寧參選環球小姐，更成為除了雷莊𠒇、姚祖恩、樂翊榆以外的熱門人選！（圖片來源：IG@auntielimemarie）
徐蒨寧參選環球小姐，更成為除了雷莊𠒇、姚祖恩、樂翊榆以外的熱門人選！（圖片來源：IG@auntielimemarie）

多棲發展不減選美熱情

雖然徐蒨寧沒有參加ViuTV的《美麗40路》節目，她的選美之路並未因此停歩。作為一名專業化妝師和母親，她成功地在多個角色之間找到了平衡。早前在TVB港姐競選中，她還為關嘉敏化妝，又同郭柏妍合照，在IG上亦有發文為出爐冠軍倪樂琳打氣。

徐蒨寧 她還為關嘉敏化妝，又同郭柏妍合照。（圖片來源：IG@auntielimemarie）
她還為關嘉敏化妝，又同郭柏妍合照。（圖片來源：IG@auntielimemarie）
徐蒨寧 在IG上亦有發文為出爐冠軍倪樂琳打氣。（圖片來源：IG@auntielimemarie）
在IG上亦有發文為出爐冠軍倪樂琳打氣。（圖片來源：IG@auntielimemarie）

阿姨老公親自操刀拍攝

口罩小姐亞軍阿姨（徐蒨寧）本身是一名化妝師，表明已婚及有個女。獲得口罩小姐亞軍後，阿姨正式進軍幕前，最近更接拍了一個內衣廣告，令本來C級上圍的阿姨更見激凸，原來這輯廣告相是由其老公Andy親自操刀，唔怪得鏡頭前騷首弄姿的阿姨拍得咁自然。

徐蒨寧 34C阿姨拍攝內衣廣告時，明顯再升cup。
34C阿姨拍攝內衣廣告時，明顯再升cup。
徐蒨寧 阿姨同老公Andy夫妻檔拍住上，呢輯內衣廣告由Andy操刀，捕捉阿姨最靚最自然一刻。
阿姨同老公Andy夫妻檔拍住上，呢輯內衣廣告由Andy操刀，捕捉阿姨最靚最自然一刻。

阿姨想上圍再升cup

阿姨表示自己向來有做運動習慣，為了這輯廣告的拍攝，更要忍口，希望以最佳狀態拍攝，對自己的身形，阿姨笑言有進步空間，上圍數字可以不變，但希望可以升一金山心，即達D級，腰再細一吋，同時希望臀部更結實更翹。

徐蒨寧 (圖片來源：阿姨徐蒨寧IG)
(圖片來源：阿姨徐蒨寧IG)
徐蒨寧 (圖片來源：阿姨徐蒨寧IG)
(圖片來源：阿姨徐蒨寧IG)

阿姨現身回覆網民

阿姨貼出內衣廣告相，即引來大批網民留言大讚好身材，「阿姨身材好正」、「嘩﹗鼻血流晒了」、「噴血啦噴晒啲血出嚟」、「阿姨冇得輸」、「啲相太正啦」，而阿姨現身親回網民留言，好貼心﹗阿姨係坤哥吳業坤的化妝師，坤哥亦有留言問「係咪想我買畀媽媽做母親節禮物？」，阿姨回覆：「帶給媽媽由內到外的舒適感覺」。

口罩小姐亞軍｜34C阿姨拍內衣廣告再升級 網民：鼻血流晒了﹗

徐蒨寧 阿姨真係好索，網民希望她有多點幕前工作，阿姨回覆話已經開始接幕前工作了。
阿姨真係好索，網民希望她有多點幕前工作，阿姨回覆話已經開始接幕前工作了。

口罩小姐亞軍｜34C阿姨拍內衣廣告再升級 網民：鼻血流晒了﹗

網民：「TVB啲當家花旦有邊個後生過佢？」

阿姨po出內衣廣告後有很多留言大讚，在討論區更引來大批網民熱議，有網民留言「第一罩奶罩小姐正式啟動」、「呢啲先至係內衣廣告」，亦有網民指阿姨年紀唔細，即被其他網民群插指「生過都索過啲未生過嘅女喎」、「33歲又唔係好老啫，TVB啲當家花旦有邊個後生過佢？」、「無綫上咗一線嗰啲四字頭，阿姨點算老？」。

徐蒨寧 33歲阿姨在廣告硬照中換上不同款式內衣拍攝，大騷美好身材。
33歲阿姨在廣告硬照中換上不同款式內衣拍攝，大騷美好身材。
徐蒨寧 阿姨海選時公開多謝奶奶為她照顧女兒，令她可以繼續追夢，在口罩小姐選舉當晚，奶奶、老公及囡囡都有到場支持，全家撐阿姨。
阿姨海選時公開多謝奶奶為她照顧女兒，令她可以繼續追夢，在口罩小姐選舉當晚，奶奶、老公及囡囡都有到場支持，全家撐阿姨。
徐蒨寧 阿姨奪得亞軍後，被網民斥責她發明星夢，而疏忽照顧女兒及家庭，老公Andy即現身解釋全家都支持太太參選，雖然該網民咬住唔放繼續鬧，阿姨和老公展現至高EQ一一禮貌回覆。
阿姨奪得亞軍後，被網民斥責她發明星夢，而疏忽照顧女兒及家庭，老公Andy即現身解釋全家都支持太太參選，雖然該網民咬住唔放繼續鬧，阿姨和老公展現至高EQ一一禮貌回覆。

阿姨S身形逐格睇

圖片來源：IG@auntielimemarie、阿姨徐蒨寧IG

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