37歲「ViuTV阿姨」徐蒨寧參選環球小姐 派泳照福利 網民：正過港姐頭3名

「37歲阿姨」徐蒨寧曾在2021年參加ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》並奪得亞軍，從此開始了她的幕前生涯。儘管她仍然保持著化妝師的職業，同時也是一位母親，但她的熱情在選美界未曾減退。近日參選環球小姐，更成為除了雷莊𠒇、姚祖恩、樂翊榆以外的熱門人選！唔少網民激讚阿姨仲靚過今屆港姐三甲！

