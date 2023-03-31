「爆炸頭」徐麟激短軍裝頭造型曝光 嚇窒一班網民 落選後一度極速上位
徐麟驚人激短髮型曝光嚇窒網民
上屆港姐關係一直出名要好，經常一起相約high tea聚會。日前徐麟就與何思懿、刑慧敏、林鈺洧以及陳銘鳳相約聚會，並在社交平台上傳了五人的大合照。合照中徐麟以一頭激短「軍裝頭」登場，驚人的激短新髮型嚇窒一班網民。不過仔細睇清楚，先發現原來係徐麟將頭髮扎起，加上餐廳環境昏暗，所以才會造成「軍裝頭」的錯覺。
過去造型個個經典 同陳茵媺一個餅印
參選初期以「爆炸頭」示人的徐麟，曾經多此為了一改爆炸頭形象，以多個新造型示人。網友當時都稱讚改變髮型後的徐麟神似陳茵媺，簡直同陳茵媺一個餅印。 除咗撞樣陳茵媺之外，唔少舊照都被指撞樣華姐出身的選美前輩苟芸慧。
落選後一度極速上位 客串獎老講金剛話
徐麟落選港姐後曾經一度極速上位，被「欽點」加盟《開心無敵獎門人》，擔任「獎老」一職。比賽後不足一個月，兼且尚未動筆簽約已獲派「優差」。該集徐麟以百變小櫻Look上陣，表現精靈，獎門人以「女版金剛」介紹她出場，徐麟即大晒金剛話：「我外表單純，但其實我灑（傻）得勻循，希望帶到好多歡樂畀大家，可以炸爆一床（廠）。」引得全場大笑。當中以「開心無敵茶餐廳」最為爆笑，獎門人笑言這個遊戲是為徐麟而設，負責落order的徐麟亦不負眾望以金剛話炸爆全場，她讀「蝦膠釀油炸鬼」時似足爆粗，「市油皇街易（豉油皇雞翼）」同樣令人成頭問號，「椒鹽」又無厘頭地變成「高鹽」，非常爆笑。
承認與TVB傾談發展 不介意收入
徐麟亦曾經承認有與TVB傾談發展，並希望可以作多方面嘗試，又指若不成功的話，便回去繼續修讀博士學位。眾所周知TVB的收入一直不高，但徐麟表示收入不在其考慮範疇之中，又表示這行有不同挑戰，是其最享受的享受，並相信公司會好好照顧他她們。
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