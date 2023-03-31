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「爆炸頭」徐麟激短軍裝頭造型曝光 嚇窒一班網民 落選後一度極速上位

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「爆炸頭」落選港姐徐麟以獨特的髮型加上唔鹹唔淡的廣東話吸引一班觀眾的眼球，在參選港姐期間掀起不少熱話。近日，徐麟就再以驚人新造型登場，不過今次唔再係爆炸頭，而係激短軍裝頭，嚇窒一班網民！

徐麟 「爆炸頭」落選港姐徐麟以獨特的髮型加上唔鹹唔淡的廣東話吸引一班觀眾的眼球
「爆炸頭」落選港姐徐麟以獨特的髮型加上唔鹹唔淡的廣東話吸引一班觀眾的眼球（圖片來源：[email protected]_r）

徐麟驚人激短髮型曝光嚇窒網民

上屆港姐關係一直出名要好，經常一起相約high tea聚會。日前徐麟就與何思懿、刑慧敏、林鈺洧以及陳銘鳳相約聚會，並在社交平台上傳了五人的大合照。合照中徐麟以一頭激短「軍裝頭」登場，驚人的激短新髮型嚇窒一班網民。不過仔細睇清楚，先發現原來係徐麟將頭髮扎起，加上餐廳環境昏暗，所以才會造成「軍裝頭」的錯覺。

徐麟 徐麟以一頭激短「軍裝頭」登場嚇親一班網民，不過仔細睇就睇到原來徐麟只係扎起頭髮，所以先造成錯覺啫！
徐麟以一頭激短「軍裝頭」登場嚇親一班網民，不過仔細睇就睇到原來徐麟只係扎起頭髮，所以先造成錯覺啫！（圖片來源：[email protected]_r）
徐麟 上屆港姐們關係都好好，比賽後都經常相約見面。
上屆港姐們關係都好好，比賽後都經常相約見面。（圖片來源：[email protected]_r）
徐麟 聖誕節仲特登全班人出嚟慶祝。
聖誕節仲特登全班人出嚟慶祝。（圖片來源：[email protected]_r）

過去造型個個經典 同陳茵媺一個餅印

參選初期以「爆炸頭」示人的徐麟，曾經多此為了一改爆炸頭形象，以多個新造型示人。網友當時都稱讚改變髮型後的徐麟神似陳茵媺，簡直同陳茵媺一個餅印。 除咗撞樣陳茵媺之外，唔少舊照都被指撞樣華姐出身的選美前輩苟芸慧。

徐麟 一開始以爆炸頭登場，非常震撼！
一開始以爆炸頭登場，非常震撼！（圖片來源：微博@TVB）
徐麟 之後見記者個頭就冷靜返啲。
之後見記者個頭就冷靜返啲。（圖片來源：TVB截圖）
徐麟 Astrid 網民都直指某些角度好似陳茵媺
之後再換新髮型，網民都直指某些角度好似陳茵媺（圖片來源：[email protected] (official) ）
徐麟 Astrid 髮型亦同陳茵媺差不多
髮型亦同陳茵媺差不多（圖片來源：[email protected] (official) ）
徐麟 Astrid 網民在影片一出，紛紛留言表示Astrid好似陳茵媺
網民在影片一出，紛紛留言表示Astrid好似陳茵媺（圖片來源：[email protected] (official) ）
徐麟 Astrid 短髮陳茵媺
短髮陳茵媺（圖片來源：微博@陳茵媺Aimee）
徐麟 Astrid 簡直同陳茵媺好似失散姐妹
簡直同陳茵媺好似失散姐妹（圖片來源：新傳媒圖片庫）

落選後一度極速上位 客串獎老講金剛話

徐麟落選港姐後曾經一度極速上位，被「欽點」加盟《開心無敵獎門人》，擔任「獎老」一職。比賽後不足一個月，兼且尚未動筆簽約已獲派「優差」。該集徐麟以百變小櫻Look上陣，表現精靈，獎門人以「女版金剛」介紹她出場，徐麟即大晒金剛話：「我外表單純，但其實我灑（傻）得勻循，希望帶到好多歡樂畀大家，可以炸爆一床（廠）。」引得全場大笑。當中以「開心無敵茶餐廳」最為爆笑，獎門人笑言這個遊戲是為徐麟而設，負責落order的徐麟亦不負眾望以金剛話炸爆全場，她讀「蝦膠釀油炸鬼」時似足爆粗，「市油皇街易（豉油皇雞翼）」同樣令人成頭問號，「椒鹽」又無厘頭地變成「高鹽」，非常爆笑。

獎門人 徐麟 徐麟化身成百變小櫻，好可愛。
徐麟化身成百變小櫻，好可愛。（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》）
獎門人 徐麟 徐麟大晒「金剛話」落order，聽到大家成頭問號，場面爆笑。
徐麟大晒「金剛話」落order，聽到大家成頭問號，場面爆笑。（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》）

承認與TVB傾談發展 不介意收入

徐麟亦曾經承認有與TVB傾談發展，並希望可以作多方面嘗試，又指若不成功的話，便回去繼續修讀博士學位。眾所周知TVB的收入一直不高，但徐麟表示收入不在其考慮範疇之中，又表示這行有不同挑戰，是其最享受的享受，並相信公司會好好照顧他她們。

香港小姐 徐麟 徐麟落選，不少網民表示可惜，指她樣子甜美，學歷高，只是因為廣東話差才落選。
徐麟落選，不少網民表示可惜，指她樣子甜美，學歷高，只是因為廣東話差才落選。（圖片來源：[email protected]_r）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》、[email protected] (official) 、微博@陳茵媺Aimee、[email protected]_r、新傳媒圖片庫

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