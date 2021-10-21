前御用丫鬟陳婉婷學七連閃電鞭收入幾級跳 直播驚變翻版Do姐
前TVB「御用丫鬟」陳婉婷（Hebe）早前為擺脫「做極都係妹仔」的命格，上ViuTV節目《七救星》受訓，獲七仙羽師傅親自教授絕學「七連閃電鞭」，最後成功轉運，收入幾級跳，不過近日她的一段直播廣告畫面卻引起網友熱議，除了認為她的樣貌比她的真實年齡老得多外，更指她個鼻變得好有Do姐（鄭裕玲）的影子！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]_do_cheng、[email protected]、ViuTV《七救星》圖片及影片截圖、新傳媒照片庫
陳婉婷：廣告費係咁升
現年32歲的陳婉婷（Hebe）自從早前上ViuTV節目《七救星》跟七師傅學習過「七連閃電鞭」後，事業運的確愈來愈好，不單有機會和人氣男團MIRROR和ERROR成員合作拍戲，更接到愈來愈多廣告，收入幾級跳，當時她曾笑言：「廣告費係咁升係咁升，升到我都唔相信！」Hebe日前為直播平台Uplive拍攝廣告時，就透露她近排日日忙於拍電影、電視劇和直播的工作，忙碌得來好開心。
網友：係咪畀七連鞭打到咁？
不過Hebe近日在一段直播廣告中的樣貌卻引發網民熱議，直指她的樣貌比她的真實年齡老得多，更指她個鼻變得好怪，好有Do姐（鄭裕玲）的影子，亦有網友指她好似已故的國際巨星Michael Jackson，紛紛留言詢問「係咪畀七師傅個七連鞭打到咁？」、「夜晚係咪夾住個衣夾喺鼻度瞓」、「Uplive係咪趕客？明明個女仔無咁樣衰，條片拍成咁都擺出嚟」等等。