前御用丫鬟陳婉婷學七連閃電鞭收入幾級跳 直播驚變翻版Do姐？

前TVB「御用丫鬟」陳婉婷（Hebe）早前為擺脫「做極都係妹仔」的命格，上ViuTV節目《七救星》受訓，獲七仙羽師傅親自教授絕學「七連閃電鞭」，最後成功轉運，收入幾級跳，不過近日她的一段直播廣告畫面卻引起網友熱議，除了認為她的樣貌比她的真實年齡老得多外，更指她個鼻變得好有Do姐（鄭裕玲）的影子！

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]_do_cheng、[email protected]、ViuTV《七救星》圖片及影片截圖、新傳媒照片庫