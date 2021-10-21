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前御用丫鬟陳婉婷學七連閃電鞭收入幾級跳 直播驚變翻版Do姐

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撰文：東方新地

前TVB「御用丫鬟」陳婉婷（Hebe）早前為擺脫「做極都係妹仔」的命格，上ViuTV節目《七救星》受訓，獲七仙羽師傅親自教授絕學「七連閃電鞭」，最後成功轉運，收入幾級跳，不過近日她的一段直播廣告畫面卻引起網友熱議，除了認為她的樣貌比她的真實年齡老得多外，更指她個鼻變得好有Do姐（鄭裕玲）的影子！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected][email protected]_do_cheng、[email protected]、ViuTV《七救星》圖片及影片截圖、新傳媒照片庫

陳婉婷：廣告費係咁升

現年32歲的陳婉婷（Hebe）自從早前上ViuTV節目《七救星》跟七師傅學習過「七連閃電鞭」後，事業運的確愈來愈好，不單有機會和人氣男團MIRROR和ERROR成員合作拍戲，更接到愈來愈多廣告，收入幾級跳，當時她曾笑言：「廣告費係咁升係咁升，升到我都唔相信！」Hebe日前為直播平台Uplive拍攝廣告時，就透露她近排日日忙於拍電影、電視劇和直播的工作，忙碌得來好開心。

Hebe在TVB八年間曾多次演出宮女及丫鬟等「妹仔」角色。（圖片來源：陳婉婷IG）
Hebe在TVB八年間曾多次演出宮女及丫鬟等「妹仔」角色，因此曾被封為無綫「御用丫鬟」。（圖片來源：[email protected]
前御用丫鬟陳婉婷學七連閃電鞭收入幾級跳 直播驚變翻版Do姐？
早前七師傅在節目中親自教授Hebe「七連閃電鞭」。（圖片來源：ViuTV《七救星》影片截圖）
前御用丫鬟陳婉婷學七連閃電鞭收入幾級跳 直播驚變翻版Do姐？
七師傅指佢呢套絕學「七連閃電鞭」可以幫Hebe攞返個勢。（圖片來源：ViuTV《七救星》影片截圖）
七師傅為Hebe諗計進行一連串改運大法。（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
Hebe認真學習，最終成功轉運！（圖片來源：ViuTV《七救星》圖片）
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Hebe現時主要收入是做直播主持，她直言比起做TVB藝人時，收入幾級跳。（圖片來源：[email protected]

網友：係咪畀七連鞭打到咁？

不過Hebe近日在一段直播廣告中的樣貌卻引發網民熱議，直指她的樣貌比她的真實年齡老得多，更指她個鼻變得好怪，好有Do姐（鄭裕玲）的影子，亦有網友指她好似已故的國際巨星Michael Jackson，紛紛留言詢問「係咪畀七師傅個七連鞭打到咁？」、「夜晚係咪夾住個衣夾喺鼻度瞓」、「Uplive係咪趕客？明明個女仔無咁樣衰，條片拍成咁都擺出嚟」等等。

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Hebe在Uplive直播平台獲封為「2020年香港甜心主播 冠軍」，有近三萬個粉絲。（圖片來源：[email protected]
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Hebe直言做直播收入最好時，一個月可以賺到做大台藝人時全年的人工。（圖片來源：[email protected]
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但近日Hebe在一段直播廣告中的樣貌卻引發網民熱議，直指她的樣貌變得好怪，特別係個鼻好似被夾扁了一樣。（圖片來源：[email protected]
前御用丫鬟陳婉婷學七連閃電鞭收入幾級跳 直播驚變翻版Do姐？
變臉後的Hebe被指好似Do姐鄭裕玲。（圖片來源：[email protected]_do_cheng）
又被指似已故國際巨星Michael Jackson。（圖片來源：新傳媒照片庫）
又被指似已故國際巨星Michael Jackson。（圖片來源：新傳媒照片庫）
前御用丫鬟陳婉婷學七連閃電鞭收入幾級跳 直播驚變翻版Do姐？
不過大家唔使太擔心，現實中Hebe自己影的相，個鼻同直播入面完全唔同樣。（圖片來源：[email protected]

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