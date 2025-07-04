「御用爺爺」周驄離世享年92歲 曾獲頒「傑出演藝大獎」
廣告
入行近70年的周驄今日傳出因肺炎離世享壽92歲。周驄憑藉溫暖長者形象成為TVB御用爺爺，無數觀眾對他的演出留下深刻印象。1998年加入TVB後，他參演多部經典劇集，成為香港電視圈不可或缺的一員。
經典角色深入民心
周驄在《創世紀》系列中飾演好爸爸葉孝勤，展現父愛如山的形象；在《溏心風暴之家好月圓》中飾演「廿四孝公公」鐘泛達，更憑此角色入圍萬千星輝頒獎典禮「最佳男配角」最後五強，成為觀眾心中的經典。
榮獲演藝人大獎 肯定一生貢獻
2016年，周驄因對香港影視業的卓越貢獻，於《萬千星輝頒獎禮》上獲得「萬千星輝演藝人大獎」，由好友胡楓及曾江頒發，肯定他多年來的辛勤付出與傑出成就。
最後一次現身 觀眾依依不捨
除了《美味情緣》、《團圓》、《純熟意外》、《當旺爸爸》等劇集外，周驄最後一次出現在TVB螢幕上，是近年播出的《逆天奇案》，令不少劇迷感到不捨。
陪伴太太走過難關
周驄與太太陳綺華育有三女一子，夫妻感情深厚。太太患癌期間，他推辭所有演出，全心全意陪伴，展現出戲裡戲外同樣動人的真摯情感。2020年3月，周驄合約期滿後正式退休，結束長達60多年的演藝生涯。
圖片來源：TVB、鍾志光IG資料或影片來源：原文刊於新假期