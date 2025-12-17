基斯伊雲斯震撼回歸《復仇者聯盟5》？ 疑似預告流出手抱男嬰做爸爸

Marvel超級英雄鉅製《復仇者聯盟5：毀滅日》疑似預告片段竟然在網上瘋傳，震撼畫面顯示基斯伊雲斯飾演的美國隊長Steve Rogers竟然回歸！更令人驚喜的是，預告中Steve Rogers不但重返與卡特探員的愛巢，更抱起剛出生的兒子展露慈父微笑，這個意外發展立即引爆全球Marvel粉絲熱烈討論。