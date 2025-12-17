基斯伊雲斯震撼回歸《復仇者聯盟5》？ 疑似預告流出手抱男嬰做爸爸
Marvel超級英雄鉅製《復仇者聯盟5：毀滅日》疑似預告片段竟然在網上瘋傳，震撼畫面顯示基斯伊雲斯飾演的美國隊長Steve Rogers竟然回歸！更令人驚喜的是，預告中Steve Rogers不但重返與卡特探員的愛巢，更抱起剛出生的兒子展露慈父微笑，這個意外發展立即引爆全球Marvel粉絲熱烈討論。
基斯伊雲斯震撼回歸抱兒子做爸爸
據網上流傳的疑似預告片段顯示，基斯伊雲斯飾演的Steve Rogers駕駛電單車返回《復仇者聯盟4：終局之戰》結尾與卡特探員跳舞的居所。在熟悉的《復仇者聯盟》主題曲伴奏下，Steve Rogers拉開櫃桶取出美國隊長制服，神情複雜地緬懷過去的超級英雄歲月。最震撼的畫面是他溫柔地抱起剛出生的兒子，展露出前所未見的慈父微笑，這個溫馨場面與他過往的戰士形象形成強烈對比。
Steve Rogers身份回歸引發猜測
預告片最後轉入全黑畫面，並以字幕顯示「Steve Rogers will return in Avengers：Doomsday」，這個細節引起Marvel粉絲廣泛討論。有別於以往Marvel電影慣常以超級英雄稱號預示角色回歸，今次預告卻特意以「Steve Rogers」作為稱呼，暗示他未必會重披美國隊長戰袍。不少影迷推測Steve Rogers可能會以另類身份登場，或許是以普通人父親的角色參與《復仇者聯盟5》的劇情發展。
雷神奇俠父女組合疑似重現
除了基斯伊雲斯的震撼回歸外，據傳第二段預告為基斯咸士禾夫飾演的雷神奇俠。自2022年《雷神奇俠4：愛與雷霆》上映後，雷神一直未有後繼作品消息，今次疑似預告顯示雷神在森林中向父親奧丁禱告，祈求父親保佑女兒安好。
羅拔唐尼末日博士戲份將曝光
第三段疑似預告據指為羅拔唐尼飾演的末日博士，這位奧斯卡影帝從Iron Man轉戰反派角色一直是《復仇者聯盟5》最大賣點。此前末日博士已於《神奇4俠：英雄第一步》結尾彩蛋中以背影現身。
圖片來源：《復仇者聯盟5毀滅日》劇照、《復仇者聯盟4終局之戰》劇照、《復仇者聯盟 5》預告片、《神奇4俠英雄第一步》電影劇照資料或影片來源：原文刊於新假期