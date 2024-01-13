微博之夜 2024 線上看 得獎名單｜佘詩曼憑《新聞女王》奪「年度匠心演員」
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「2023微博之夜」得獎名單｜今年「微博之夜」頒奬禮2024年1月13日晚上在北京舉行，全國一線演藝音樂人雲集，代表香港的佘詩曼亦有到場，憑《新聞女王》與葉童及張頌文同奪「年度匠心演員」獎，據知佘詩曼及《新聞女王》監製鍾澍佳將在完成後趕到澳門出席TVB 1月14日晚上的《萬千星輝頒獎典禮》！
微博之夜 2024 線上看 2023得獎名單
微博年度號召力演員：劉詩詩、楊紫｜頒奬嘉賓：鄭曉龍導演
微博年度青雲飛躍演員：陳哲遠-、鄧為、於適、張淩赫四位，四人現場cos「四大才子」經典姿勢，還原飾演角色的經典台詞
“微博星光公益人物：楊冪一襲白裙上台，她透露是參加過的公益項目中的孤獨症兒童的親手畫的，“這是我穿過人生中最美麗的裙子。”
“微博年度魅力音樂人”：阿雲嘎Musical、吉娜愛麗絲Gina
“微博年度品質創作人”毛不易
“微博年度國際表現力音樂人”王嘉爾
“微博年度品質唱作歌手”汪蘇瀧： 騰訊音樂娛樂集團副總裁陳默上台為上述得獎者頒發獎項
“微博年度匠心演員” 葉童、佘詩曼、張頌文三位資深演員用演技征服觀眾，用匠心鑄造經典，微博CEO王高飛上台見證榮譽
“微博年度矚目演員”：白鹿、宋軼、MIC檀健次、王鶴棣、趙露思得獎，由華策影視總裁趙依芳，芒果TV總編輯、副總裁鄭華平上台頒獎
“微博年度國際古典音樂人”：郎朗
“微博年度口碑歌手”：譚維維
“微博年度號召力音樂人”：王源
“微博年度受歡迎歌手”：周深
微博之夜直播連結： 請按此收看微博之夜直播
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圖片來源：新浪微博