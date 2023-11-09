微辣停運｜Rachel劉蘊晴久違更新近況曬紋身 霍哥畀心支持前同事
Rachel晒海邊微笑相：活好當下
Rachel晒出一張在海邊對鏡頭微笑的照片，她手臂上的紋身亦很搶眼。她發文指：「活好當下」，而對上一次出Po已是阿晶離世前的6月份。對於Rachel終於「上水」，不少網民有表示支持，包括前同事霍哥及歌手陳慧敏都給予心心emoji作支持。
不過，另有網民關注涉欺凌事件關係的男友導演卡特如今去向，「試水溫？你條仔呢？」、「好想睇微辣沖繩篇第二集」、「雪花沒有一片無辜」，至於男友卡特IG暫時未有任何更新去向。
Rachel曾被指遺落粉絲禮物於執笠辦公室
早前，網上有微辣澳門辦公室照片流出，內裡已人去樓空，設施被拆毀。有趣的是，在廢墟之中有一塊多張即影即有的木板，包括多人向Rachel送上生日祝福，疑似是粉絲為她準備的生日禮物。
其後，Rachel在TG群組向粉絲解釋：「關於相框，我哋已經執返 好遺憾同事將佢由香港打包翻澳門之後，非常有手尾收埋得太好，以至於最後我自己執拾自己物品後都冇見到佢，然後又被造文章。」並向傷害到支持者感抱歉。
28歲Rachel劉蘊晴歌影視多棲發展
劉蘊晴在澳門出世，就讀澳門大學會計系畢業，進入微辣前被澳門音樂公司發掘，錄製過一隻專輯《0430》，隨後便加入澳門「微辣」成為該頻道旗下藝員，由於形象屬小清新所以被冠以「文青女神」外號，更在拍攝微電影《再一次》後被尊稱為微辣一姐，多才多藝的她非常全能，集主持、歌手、舞台劇演員於一身。
疑似微辣藝人價目表流出 Rachel 叫價低於多姐
在微辣宣布「暫停更新」之後，網上爆出疑似微辣藝人的「身價表」，由拍攝劇情片、主持婚禮到出席活動，每名藝人的收費都清楚列明。最高收費的都以男藝人為主，包括加蔥、豪Dee和霍哥；多姐的劇情片演出收費與創辦人六毫子睇齊，齊齊收11至12萬；眾多拍攝項目少有提及Rachel，只在唱歌一欄註明3首歌2萬5，拍vlog的叫價亦不及5分鐘以上受5萬。不過，價目表沒有註明有效年份，不知道2023年的收費有沒有改變。
微辣歌手藝人Rachel劉蘊晴曾拍 ViuTV劇做女一
去年底首播的ViuTV劇劇《心靈師》女主角之一是「微辣」成員劉蘊晴(Rachel)，劉蘊晴由澳門過大海來香港發展，戲份極重集集都見到她，被讚演技自然，意外地「完勝」另女角陳嘉倩，不過當時被李燦森拖累，表現幾好都冇用。
Rachel男友卡特捲欺凌指控 拍拖6年經常合照放閃
劉蘊晴男友來頭猛料，對方是「微辣」幕後導演卡特Carter，二人拍拖至今已第6年，感情穩定更不時影合照放閃。不過在阿晶的指控中，卡特發布的喊喊Filter正正被指為欺凌始作俑者，事後卡特亦有發文回應，不過未獲網民原諒，作為卡特女友的Rachel 更在事件後於限時動態張貼一張 「圓/方」的錯誤視角影片，似乎暗示事情有不同角度，之後Rachel 就未有進一步一更新。
卡特千字文回應阿晶死控：我們都是很好的朋友
沉默多日的卡特於8月2日發布千字文回應阿晶離世事件，一劈頭卡特就指喺阿晶離開微辣之前大家一直係很好的朋友，詳述與阿晶相處的點點滴滴，指阿晶會搵佢幫忙，2人會互相鼓勵，又一齊去美食節、去廣州玩密室逃、cosplay炎柱、重慶旅行等。2021年知道阿晶分手以及離職時因為自己唔鍾意問人私事，所以只有叫阿晶好好保重。卡特再解釋「喊喊Filter」，指當時只係打算用嚟揶揄六毫子，而且亦解釋阿丞真係唔知發生咩事。最後卡特強調自己唔係推卸責任，只係唔想喺阿晶頭7講呢啲，認為自己責無旁貸，向阿晶道歉，以及交代退出微辣：
抱歉，現在才出來回應事件，以下是我想說的話。
強調同晶關係好好
首先我要說的是，在她離開公司前，我們都是很好的朋友。2017年年尾，剛剛認識Jane不久後她便大學畢業，那時我還去超市買了一棵蔥，去文具店買了絲帶，弄了一棵蔥花給她，祝她畢業快樂。在她加入公司後，因為她是藝人助理，我們都沒什麼交集，到後來她升上了做藝人經理人，工作上有更多的接洽，我們便更熟絡了起來，她知道我有寫作，有時她想不到文案時，會找我幫忙，那時我都會寫幾篇給她選擇。知道當經理人不易，有次她幫藝人安排拍一條有製作的影片，但預算都花了在演員身上，她問我可不可以義氣幫忙，知道她不易做，我也願意去幫助她免費做製作。2020年初她在經營自己的YouTube頻道，遇到不懂的就會問我，我也鼓勵她說找一個好點的片師去幫她剪影片做好頻道吧。之後的日子，她和我們的關係都很好，我們會一起約去美食節。一起去廣州玩密室逃。一起cosplay炎柱去看鬼滅之刃，2020年的聖誕假期，我們還在公司組了一個10人團，一起去重慶旅行。我們在公司一直都很友好，我也很開心能結交到和自己談得來的朋友。到了2021年1月尾，阿Jane經歷了分手，對於感情不知道怎麼去分對錯，我也不喜歡過問別人的私事，沒有多問，只是在當下發了幾個擁抱的表情符號給她，不知道能為她做什麼。在那之後，我們開始少約出來吃飯，我也沒有主動地去問發生了什麼，我們也少了交談，能聊的基本上也只剩工作。2021年6月尾。她還會問我借一些詩集來看，我都會和她分享我看過好看的。7月份她找我拍一條Q&A，那時她沒有人幫忙，我便借了我的Studio 給她，幫她弄好燈光攝影，好讓她方便。2021年8月，那時知道她離職後，雖然感到可惜，但也只能跟她說好好保重。
唔會做霸凌朋友嘅事！
以上這些事，都是我和阿Jane的經歷，當然還有很多很多共處的時光。由2017年她入職的一刻起，我一直都當她是好朋友一樣對待，互相幫助，互相請教，在這幾年時間裡，我們都一直很友好，然後，我又怎麼能一邊霸凌，一邊欺負，再一邊和她交朋友，和她經歷這麼多事，裡面的開心是真的，裡面的笑容是真的，裡面的痛也是真的。我又有什麼理由要去霸凌我自己的朋友。
解釋喊喊Filter只是想揶揄六毫子
而說到喊喊Filter，那是2021年8月的事情。在8月，Jane在直播說六毫子有哭著想她回來。那天我和六毫子也在公司，我完全沒有去質疑事情的真與假，只是純粹想到當時六毫子聊電話的樣子，便用了當時很流行的喊喊Filter拍了一個限時動態，只是想揶揄六毫子，而六毫子也知道我在笑他，這是我們一直的相處方式，大家互相笑笑大家，由始至終這都是兩個朋友之間的玩笑，而阿丞，他就是剛好在一旁被我隨意拍下，他甚至都不知道我在拍什麼，以為就是像平時一樣，亂拍一通，所以在網絡上留傳出來阿丞喊喊的相片，都是在我限時動態裡面截圖出來。但隔了幾天這件事竟然開始在網上發酵，然後媒體和輿論便開始炒作這件事，風向變成了員工集體網絡霸凌，我看到這件事後也是萬般無奈，當初拍一個揶揄六毫子的限時動態，經過輿論後，卻變成了集體霸凌阿Jane的事。那時我沒有去解釋什麼，因為我自己知道，我由心底裡，從來都沒有要去霸凌和欺負她的想法，一丁點也沒有。
唔會推卸責任
但我沒有要推卸責任，這個限期動態確實是對Jane帶來了傷害，但我絕對不是要去取笑她，更別說霸凌了。不過拍了就是拍了，而我也沒有在當時和她好好解釋清楚這件事。然後便一直在她心中留下心結和誤會，也沒有以朋友的身份在她離職後去關心她，我責無旁貸。
在這裡要和Jane說一句，對不起。
「我不會欺負別人，也不會霸凌別人。」
說了這麼多，我沒有要討原諒。只是想誠實地說出我心底裡的話，我和阿Jane是如何相處，這就是我的故事。我不會欺負別人，也不會霸凌別人。
而為什麼要在今天才回應，是我認為在頭七天什麼都不說靜靜默哀，才是對逝者尊重。而網上那個摰友貼文，我想說的只是那些竄改別人說話的媒體，甚至時間點都不是她離世後發佈出來，我不知道是哪個有心人事前截圖，而刻意在事發後幾天發佈出來。
不過凡事都有因果，而這件事後有什麼果，我都會接受。
今天起我會退出微辣，十分抱歉造成了這場風波。
最後，願逝者安息，願天堂沒有痛苦。
謝謝世間上所有的愛與溫柔。
《心靈師》劣評如潮
李璨琛監製兼主演的《心靈師》在12月26晚首播，據知這部20集的港產劇籌備了長達一年，故事圍繞都市常見精神病案例，組隊解開患者心結。由劉蘊晴 、姜文杰、ERROR成員何啟華、林明禎、陳嘉倩與楊詩敏主演，在《心靈師》未出街之時，單是劇集宣傳已經吸嬲，播出後更有大量網民在ViuTV的社交網討論區留負評，不過主要是針對「長官」李璨琛，還有質疑沒有專業人士在旁指導，或劇本校對案例字眼。
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