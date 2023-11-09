微辣停運｜Rachel劉蘊晴久違更新近況曬紋身 霍哥畀心支持前同事

澳門微辣經歷前經理人阿晶離世前指控的衝擊，欺凌爭議觸發踏入十周年的微辣停止運作，之後更傳出欠債及退租等傳聞，台前幕後多位藝人後先後宣布退出 ，創辦人六毫子亦於內部通訊建議同事自行決定去留，「一哥」霍哥及豪Dee決定獨立發展，兩人已陸續在IG「上水」過新生活，而前微辣藝人Rachel劉蘊晴昨日（8日）終於更新近況，並用4字回應過去事情！