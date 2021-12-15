微辣加蔥與Anson Lo睇齊 生日有應援巴士 變身粉紅教主自嘲似車頭相
微辣加蔥（真名林茂發）近月由澳門來港開工，與不同媒體合作出片，一口氣拍了多輯《今日VIP》更訪問到人氣偶像Mirror盧瀚霆，加蔥趁機問教主經理人花姐可否加入Mirror，不過被花姐反推銷自己有意加入主持行列，相當爆笑﹗加蔥發夢都想好似盧瀚霆做男團有應援的夢想終於達成，12月15日生日的加蔥有應援巴士在港九行駛，全架粉紅色巴士變身粉紅教主，不少網民爭住話要去打卡，不過亦有網民就話似立法會議員拉票﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]__official、[email protected]、[email protected]
微辣加蔥獲粉紅應援巴士賀壽
微辣加蔥今日（15日）生日，有應援在巴士賣廣告賀他生日，全架粉紅色的巴士在港九行駛相當亮眼，巴士車頭有一張美圖特效的加蔥大頭相，以及印上其真名「林茂發」並有「發仔世一 生日快樂」，加蔥的粉紅教主號112號巴士會行駛九龍香港區，一班微辣好友都提大家記得打卡﹗
微辣加蔥自嘲似車頭相
微辣加蔥在生日當日貼出粉紅教主號留言，並hashtag「車頭相」：
司機哥哥，辛苦你啦，雖然你應該睇唔到，但都想同你講聲，呢單嘢唔係我跟開﹗
網民留言指加蔥終於如願變身粉紅教主「不過係Anson No」、 「粉紅教主，生日快樂」、 「呀姐望住張車頭相仲以為係咩新議員參選咁」。
微辣加蔥應援巴士幕後金主原來係多姐
壽星加蔥早一晚已得知呢份大禮，在IG即時動態轉貼並tag微辣多姐「你條八婆」，原來呢份大禮係多姐的精心傑作，為身在香港的加蔥賀壽，多姐轉貼加蔥早前在直播中獲知有呢份大禮時還寸嘴表示：「我唔驚，安排吖，我好開心呀，玩大啲吖﹗我唔驚呀﹗」點知多姐認真籌備，送呢份驚喜，加蔥抵死話呢個仇一定會報：「畀你開心多一個月，我返嚟一定會回禮」。
新粉紅教主號開車 六毫子寸爆「林茂發呢個名點樣出道？」
微辣官網亦貼出相片，並寫道：「新·粉紅教主號，可遇不可求，聽日見到記得打卡呀！預祝新·粉紅教主，生日快樂，多謝舊·粉紅教主嘅精心準備。」微辣老闆六毫子都忍唔住留言問：「 林茂發呢個名點樣出道？」有網民回覆：「不如叫LMF啦﹗」亦有網民tag盧瀚霆，並指兩個教主可以battle吓，相當搞笑﹗