微辣加蔥與Anson Lo睇齊 生日有應援巴士 變身粉紅教主自嘲似車頭相

微辣加蔥（真名林茂發）近月由澳門來港開工，與不同媒體合作出片，一口氣拍了多輯《今日VIP》更訪問到人氣偶像Mirror盧瀚霆，加蔥趁機問教主經理人花姐可否加入Mirror，不過被花姐反推銷自己有意加入主持行列，相當爆笑﹗加蔥發夢都想好似盧瀚霆做男團有應援的夢想終於達成，12月15日生日的加蔥有應援巴士在港九行駛，全架粉紅色巴士變身粉紅教主，不少網民爭住話要去打卡，不過亦有網民就話似立法會議員拉票﹗