微辣多姐婚後唔怕老公呷醋　IG繼續搏盡露背騷上圍曬性感

澳門YouTube Channel微辣有眾多位女神藝人，其中之一絕對有多姐（Doris）份，她除了經常炮製節目《多D Share》廣為人知外，多姐偶然會在IG發放福利圖，成為了連登仔茶餘飯後的話題，惟多姐自去年封盤成為人妻後，有網民一度擔心多姐IG的福利圖會從此絕跡。最近多姐又在IG釋出福利圖，似乎婚後愈戰愈勇，網民不用再失望…