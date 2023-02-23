微辣多姐婚後唔怕老公呷醋 IG繼續搏盡露背騷上圍曬性感
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澳門YouTube Channel微辣有眾多位女神藝人，其中之一絕對有多姐（Doris）份，她除了經常炮製節目《多D Share》廣為人知外，多姐偶然會在IG發放福利圖，成為了連登仔茶餘飯後的話題，惟多姐自去年封盤成為人妻後，有網民一度擔心多姐IG的福利圖會從此絕跡。最近多姐又在IG釋出福利圖，似乎婚後愈戰愈勇，網民不用再失望…
多姐婚後繼續曬性感 唔怕老公呷醋
多姐雖然去年封盤榮升人妻，網民本來以為多姐會「封胸」，豈料多姐最近在IG一連發放多張性感圖片，令網民睇到熱血沸騰…
多姐在IG釋出的幾張照片，造型非常性感，首先是一身牛仔打扮，唯獨外套半脫，只剩下內裡的Sport bra，盡顯豐滿的上圍；除了牛仔look外，多姐還穿黑色露背修身長裙，緊貼的剪裁完全將她的線條美盡現。多姐往後一影，幾乎整個美背都露出來，似乎較多姐婚前的牛仔短褲福利圖，搏得更盡… 難怪有網民認為，多姐完全當唔怕老公呷醋！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
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