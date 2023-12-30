微辣阿晶離世︱疑似晶媽4頁手寫信曝光 鬧爆六毫子同加蔥係「兇手」

微辣前經理人阿晶（Jane）在7月時於家中輕生，她生前曾於IG撰千字文控訴舊公司微辣一眾員工指被欺凌，更指控舊愛加蔥（林茂發）強迫自己墮胎。事隔5個月，微辣創辦人六毫子（陸志豪）日前突然上水，首度公開與阿晶生前對話，反駁不實指控。不過此舉似乎觸動到阿晶媽媽的底線，網上流出一封疑似是晶媽的手寫信，回應六毫子聲明之餘，更爆粗鬧爆六毫子同加蔥！