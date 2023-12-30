微辣阿晶離世︱疑似晶媽4頁手寫信曝光 鬧爆六毫子同加蔥係「兇手」
疑似晶媽媽手寫信流出 親自回應六毫子聲明
微辣創辦人六毫子昨日突然上水，首度公開與阿晶生前對話，並聲稱自己從未欺凌任何人、未有透過黑社會去傷害他人，並且沒有威脅過阿晶簽署任何聲明。六毫子公開其千字文後，昨晚（29日）網上突然流出疑似阿晶媽媽長達4頁的手寫信，信中內容更指控六毫子對「微辣」同事杯葛阿晶一事袖手旁觀：
回應陸志豪12月29日的說話。六毫子你無還阿晶的清白，佢話佢無搶廣告。1）講真六毫子你當初如果無講阿晶拍國光，話為公司利益著想，阿晶命運或者就不一樣。公司同事挑起杯葛阿晶，你有無出來解釋！是你害死阿晶禍首。
「晶媽」點名爆粗鬧爆加蔥：你知我幾憎你X街
此外，疑似晶媽的手寫信亦有點名鬧爆阿晶舊愛加蔥，指加蔥連阿晶墮胎手術都不陪伴在阿晶身邊：
2）嗰林茂發在香港畀佈景版壓到腳骨折，我晶媽燉咗幾次田七、花旗瘦肉湯叫阿晶攞畀佢喝）佢連基本禮貌都無，多謝都唔講。
林茂發你話你是不婚主義。當阿晶有咗你就唔想結婚，逼阿晶落仔，連做手術都唔陪佢。我晶媽陪佢去拱北中西合醫院落仔。你知我幾憎你X街。（你宜家同張詠儀係冥婚）。
「晶媽」怒指六毫子與加蔥同為「兇手」
「晶媽」表示雖然六毫子聲稱自己為阿晶好朋友，但在晶爸過身後卻沒有送上花牌。「晶媽」亦怒指六毫子與加蔥同為「兇手」，並提及自己曾經在阿晶離世百日後去問米：「阿晶話好驚，你話找幾個兄弟整死佢。」
六毫子你話你同阿晶係朋友，點解我先生（2012年5月指2012年12月13日病逝。唔見你同X街落仔茂來探病，靈堂上你同落仔茂唔送花牌，送唔起是嗎？我先生走天堂只有毒辣公司6個同事花牌。
阿晶7月26日走咗，你哋又冇什麼表示，個個都推說無份欺凌阿晶，一個都問候我思男兩姐妹，阿妹直播笑笑口講，阿晶有病係落子蔥害佢。你六毫子同林茂發都是兇手。
阿晶100日我去坦洲新塘問米：阿晶話好驚，你話找幾個兄弟整死佢。佢話好驚。你哋冇任性我先生病逝，我一年半走咗兩個我最親的家人，我宜家一直都睇精神科，我都有抑鬱症我知自己不會生存好耐。我以後死咗我想找你哋報仇。你們還年輕，好好反思。我養大個女到大學畢業，要多少時間同金錢同心血！人在做，天在看！
六毫子神隱5個月終上水：我希望為大家帶來快樂而不是仇恨
微辣前經理人輕生離世後，微辣老闆六毫子神隱5個月，終於在IG寫了千字文回應阿晶離世一事，他先起題寫了：「十年以來，我希望為大家帶來快樂而不是仇恨。」長文如下：
2023年終於到了盡頭，我也想為自己的2023做一個總結。因為發生在Jane身上的悲劇以及公眾對我們的責罵，坦白講，這個年結，真的很難。可是，就是艱難，我覺得還是需要坦誠的跟大家交代我的想法。
悲劇發生以後，作為曾經的戰友，我和很多人一樣也是非常難過，內心的痛苦無法言喻，同時面對網上的指控，我們也不懂得如何妥善反應。看到不少朋友對我們的批評，我們後知後覺，冷靜下來發現，當時我們確實用了錯誤的方式來回應大家，作為微辣的創辦人，對我來說這是必須承認的錯誤，我會承擔一切責任。在此，我謹代表微辣向大家表示深深的歉意。
這個歉意，很早就想表達，可是因為當時很多事實我自己也未釐清，又因為曾經希望等待調查結果，還有，我們又怕說多錯多，可是，因為過去幾個月，事件的發酵，演變成有個別人士沒有事實根據地對微辣作出抹黑、惡意詆毁和持續攻擊、恐嚇，令我們部分成員以及他們的家屬，陷入無休止的恐懼和情緒壓力。一班與悲劇完全無關，甚至一直以好友身份在Jane身邊陪伴她，協助她處理抑鬱疾病的微辣成員，也被無辜牽連。今天，我覺得有責任為團隊說出一些我知道的事實。
3點反駁不實指控：沒有透過黑社會分子，以不法手段傷害或恐嚇任何人
然後多月來，六毫子表示一直有很多不實指控，去怒斥他們，因此他用自己的觀點寫下三點，反駁過去數月來困擾他們的不實指控：
第一、我們從來不會，也不忍心去欺凌任何人。約於三年前，我已得知Jane受到情緒病困擾，我一直關心她並提供協助和支持。我很遺憾悲劇發生時沒有及時澄清，令人有機可乘，利用網上截圖斷章取義和惡意捏造，很多錯誤的解讀令我們非常痛心，我今天決定，不能再保持沉默。
第二、我與Jane是朋友也是她的前上司，在工作上，她與同事之間有時候會存有不同的意見，我一直擔當協調的角色，幫助化解矛盾。在她兩年前辭職離開公司後，我和她仍然有保持溝通 ，這些年來，我從來沒有違反她的意願，脅迫她簽署任何東西、威脅她作出或不作出任何行為。網上流傳的這些指控完全是捏造的。
第三、我從來沒有利用過假帳號，在網絡上對Jane作出過詆毁和攻擊，更加從來沒有透過黑社會分子，以不法手段傷害或恐嚇任何人，網上流傳的這些指控不僅完全是捏造的，而且我相信是違法的。
六毫子懇請網民停止任何無事實根據的指控：停止繼續讓仇恨和傷害蔓延
最後六毫子表示自己讀書少、沒有社會經驗，本應只是一名小人物，在開設微辣十年見證微辣發展成一百多人的團隊，擔任公司如此重要的崗位，這十年以來，每一天對他來說都是挑戰和考驗，六毫子寫道：
我會更加深切地反省自己的不足，積極面對現時公司面臨的難關，也衷心感謝公眾對我們的意見和指導，我會為相信我的每一位辣粉重新振作、努力改革，我會用我的方式，繼續讓世界上更多的人得到更多的娛樂，讓大家選擇快樂。
我感恩過去十年來社會給予我們這群年輕人機會，讓我們可以為大家帶來十年的歡笑，這是我人生最幸運的時光。今次事件讓我在待人處事和公司管理上有更透徹的領悟，也深刻體會媒體行業對社會的影響力，希望往後能好好運用在這方面的經驗，回饋社會。
最後，我想說的是，你可以看不起我，因為十年前，也沒有人看得起二十歲輟學創業的陸志豪。但我懇請大家，停止任何無事實根據的指控，停止繼續讓仇恨和傷害蔓延。
十年以來，我希望為大家帶來快樂而不是仇恨。
網民睇完意見兩極：嘩你下年先講吖嘛
他也在IG貼出與阿晶生前的對話紀錄，證明一直以來亦有關心阿晶，不過網民睇完都唔太接受，寫道：「嘩你下年先講吖嘛」、「逼死阿晶的兇手！」、「諗左咁耐先作完文/改完圖？」、「人都走左，你話係咪係囉，睇開d 啦，執7 左就係執7 左」。
亦有部份網民力撐六毫子，「咁肯開番微辣未 想睇片」、「物極勿反 相信我哋嘅相信 將初心繼續延續」、「希望你可以將呢十年延續落去 繼續做微辣」。
（圖片來源：小紅書@糖花）（圖片來源：小紅書@糖花）
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！