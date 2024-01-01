微辣阿晶離世︱霍哥被指質疑晶媽身份 拍片鞠躬列3大點道歉

微辣前經理人阿晶（Jane）在7月時於家中輕生，她生前曾於IG撰千字文控訴舊公司微辣一眾員工指被欺凌，更指控舊愛加蔥（林茂發）強迫自己墮胎。日前疑似晶媽的手寫信在網上瘋傳，除了親自回應六毫子聲明，更怒斥六毫子同加蔥係「兇手」。另一前微辣藝人霍哥日前亦有就事件開Live，不過就被外間指其質疑晶媽身份，霍哥翌日出片鞠躬道歉，並列3大點為自己澄清。