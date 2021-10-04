突發！微辣霍哥訪港剷光頭 披頭散髮全因封關、背後有個暖心原因！
微辣霍哥自從2020年開始留了一頭長髮，長期披頭散髮加上一臉鬍鬚，網友直言「似流浪漢」，雖然如此但霍哥仍然Keep住唔肯將頭剪髮短，直至最近訪港工作期間，終於找來髮型師直接將頭髮剷光！原來堅持一年的背後，有個心地善良的原因！
文：東方新地 圖：[email protected]
霍哥剃光頭 網友普遍接納短髮Look
Model出身嘅霍哥身型高大，束短髮相對有霸氣，之前無論拍攝短片扮老細、黑幫或刑警，都相對有發揮。
霍哥長髮造型慘受劣評
由去年3月開始霍哥忽然開始留長頭髮，開始不長不短的髮型最為尷尬，有網友以為霍哥因為疫情而懶得出街剪髮，但原來背後仲有一個更重要的理由！
拍片披露留長髮原因 為了捐贈抗癌人士
在出發香港之前，霍哥接受了微辣Jacky Lou 的訪問，當中有觀眾問到霍哥點解唔肯剪頭髮，霍哥表示其實早就計劃到香港將頭髮剷光，蓄長髮足足一年有多，背後有個善良原因。霍哥表示早前睇過一篇報導，知道香港有機構願意接受「真髮捐獻」，將頭髮製成人造假髮，交給患癌及因化療而脫髮的復康人士，令病患者更有自信。可惜因為封關遲遲未能訪港進行「剃度儀式」，今次趁來港工作，終於約到髮型師進行這個有意義的捐獻儀式。
抗癌女模潘玲玲操刀 為霍哥剃頭
來到香港，10月初的長假期過後，霍哥終於找來本地Model Bella Poon為其剃頭。這位模特兒潘玲玲（Bella Poon）現時係NowTV收費電視台主持，丈夫是肥仔男歌手符家浚，Bella在大學就讀時已是網紅加模特兒，曾拍攝硬照、MV、微電影，也開過情趣用品店，不過早年因為驗出胸前有腫瘤，完成兩次手術切除腫瘤，再休養一段時間才康復。
霍哥到香港前，接受Jacky Lou專訪，當中還談及與蘇霖的關係：
影片來源：【同LOU同煲】EP11