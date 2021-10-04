突發！微辣霍哥訪港剷光頭 披頭散髮全因封關、背後有個暖心原因！

微辣霍哥自從2020年開始留了一頭長髮，長期披頭散髮加上一臉鬍鬚，網友直言「似流浪漢」，雖然如此但霍哥仍然Keep住唔肯將頭剪髮短，直至最近訪港工作期間，終於找來髮型師直接將頭髮剷光！原來堅持一年的背後，有個心地善良的原因！

文：東方新地 圖：[email protected]