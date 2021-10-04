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突發！微辣霍哥訪港剷光頭 披頭散髮全因封關、背後有個暖心原因！

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撰文：東方新地

微辣霍哥自從2020年開始留了一頭長髮，長期披頭散髮加上一臉鬍鬚，網友直言「似流浪漢」，雖然如此但霍哥仍然Keep住唔肯將頭剪髮短，直至最近訪港工作期間，終於找來髮型師直接將頭髮剷光！原來堅持一年的背後，有個心地善良的原因！

文：東方新地 圖：[email protected]

霍哥光頭
霍哥忽然剃頭，原來唔係想扮老細六毫子，背後的美女髮型師，係今次「剷光頭任務」的其中一個原因！（圖片來源：jeffreyfok_224
@IG）

霍哥剃光頭 網友普遍接納短髮Look

Model出身嘅霍哥身型高大，束短髮相對有霸氣，之前無論拍攝短片扮老細、黑幫或刑警，都相對有發揮。

霍哥長髮造型慘受劣評

由去年3月開始霍哥忽然開始留長頭髮，開始不長不短的髮型最為尷尬，有網友以為霍哥因為疫情而懶得出街剪髮，但原來背後仲有一個更重要的理由！

去年開始留長髮，呢個舔雪條自拍表情可圈可點，甚為騎呢，成為傳媒常用圖。（圖片來源：jeffreyfok_224@IG）
去年開始留長髮，呢個舔雪條自拍表情可圈可點，甚為騎呢，成為傳媒常用圖。（圖片來源：jeffreyfok_224
@IG）
霍哥以澳門居民身份接受無綫新聞訪問 網民洗版：為咗你睇咗一次CCTVB
今年6月霍哥在無綫新聞報道出現，「市民霍」一頭標誌長髮好易認，成為網上熱話。（圖片來源：無綫新聞截圖）
微辣霍哥因為醫生一句話操肌甩走22kg 網民指驚變肌肉版達哥
上月初霍哥減肥後被指同達哥「撞樣」，尤其這張大頭嘟嘴照同達哥真係好似﹗（圖片來源：霍哥IG）
封關多事，上月霍哥終於忍來香港謀求合作（順便瘋狂購物），今趟短住尖沙咀兩個月，行程好豐富，仲成為 「林鍾大戰」的觀眾，兩邊都撐。（圖片來源：jeffreyfok_224@IG）
封關多事，上月霍哥終於忍來香港謀求合作（順便瘋狂購物），今趟短住尖沙咀兩個月，行程好豐富，仲成為 「林鍾大戰」的觀眾，兩邊都撐。（圖片來源：jeffreyfok_224
@IG）

拍片披露留長髮原因 為了捐贈抗癌人士

在出發香港之前，霍哥接受了微辣Jacky Lou 的訪問，當中有觀眾問到霍哥點解唔肯剪頭髮，霍哥表示其實早就計劃到香港將頭髮剷光，蓄長髮足足一年有多，背後有個善良原因。霍哥表示早前睇過一篇報導，知道香港有機構願意接受「真髮捐獻」，將頭髮製成人造假髮，交給患癌及因化療而脫髮的復康人士，令病患者更有自信。可惜因為封關遲遲未能訪港進行「剃度儀式」，今次趁來港工作，終於約到髮型師進行這個有意義的捐獻儀式。

微辣霍哥訪港剷光頭 披頭散髮兩年全因封關 背後有個暖心原因！
霍哥接受煮詞人Jacky Lou訪問。（圖片來源：【同LOU同煲】EP11）
微辣霍哥訪港剷光頭 披頭散髮兩年全因封關 背後有個暖心原因！
由於「真人假髮」的質素相對像真，能令患者更有自信，霍哥看過報導就決心成為捐獻者之一，更想將過程紀錄下來令更多人關注。（圖片來源：【同LOU同煲】EP11）
微辣霍哥訪港剷光頭 披頭散髮兩年全因封關 背後有個暖心原因！
預告剃光頭。（圖片來源：【同LOU同煲】EP11）
微辣霍哥訪港剷光頭 披頭散髮兩年全因封關 背後有個暖心原因！
首次披露劉頭髮的原因，只是因為未通關而將剃光頭計劃延遲了。（圖片來源：【同LOU同煲】EP11）
微辣霍哥訪港剷光頭 披頭散髮兩年全因封關 背後有個暖心原因！
霍哥亦透露早已選了合作的捐獻真髮的單位。（圖片來源：【同LOU同煲】EP11）

抗癌女模潘玲玲操刀 為霍哥剃頭

來到香港，10月初的長假期過後，霍哥終於找來本地Model Bella Poon為其剃頭。這位模特兒潘玲玲（Bella Poon）現時係NowTV收費電視台主持，丈夫是肥仔男歌手符家浚，Bella在大學就讀時已是網紅加模特兒，曾拍攝硬照、MV、微電影，也開過情趣用品店，不過早年因為驗出胸前有腫瘤，完成兩次手術切除腫瘤，再休養一段時間才康復。

Bella Poon 潘玲玲為霍哥剷光頭！（圖片來源：jeffreyfok_224@IG）
Bella Poon 潘玲玲為霍哥剷光頭！（圖片來源：jeffreyfok_224
@IG）

霍哥到香港前，接受Jacky Lou專訪，當中還談及與蘇霖的關係：

影片來源：【同LOU同煲】EP11

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