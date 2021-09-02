微辣霍哥自爆內臟及血管有事 因為醫生一句話秘密狂操甩走22kg 網民指與網絡紅人撞樣

微辣霍哥（霍俊邦） 忽然貼出操肌成功照，原來霍哥秘密操肌半年，終於練有所成，霍哥更拍片鼓勵大家踏出一步，努力堅持必有成果，而促使霍哥咬實牙關決心改變，原來因為醫生對他健康的忠告﹗操成大隻佬的霍哥，網民驚訝問係咪P圖，更紛紛指與網絡紅人撞樣﹗

文：東方新地｜圖：霍哥IG、霍哥YouTube截圖