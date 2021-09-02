微辣霍哥自爆內臟及血管有事 因為醫生一句話秘密狂操甩走22kg 網民指與網絡紅人撞樣
微辣霍哥（霍俊邦） 忽然貼出操肌成功照，原來霍哥秘密操肌半年，終於練有所成，霍哥更拍片鼓勵大家踏出一步，努力堅持必有成果，而促使霍哥咬實牙關決心改變，原來因為醫生對他健康的忠告﹗操成大隻佬的霍哥，網民驚訝問係咪P圖，更紛紛指與網絡紅人撞樣﹗
文：東方新地｜圖：霍哥IG、霍哥YouTube截圖
文：東方新地｜圖：霍哥IG、霍哥YouTube截圖
微辣霍哥貼出多張赤裸上身大騷胸肌、腹肌的肌照， 指成功由93kg減至71kg，並貼出厚切腩舊照作對比，引來網民關注及熱討，大家不但大讚霍哥肌照吸引，同時也驚訝霍哥平時收收埋埋，原來咁好肉地，霍哥更拍片道出自己決心改變身形及健康的真相﹗
微辣霍哥消耗生命盲目去追點擊
霍哥以「我決定奪回我的健康」為題出片，他在片中指這幾年為了經營網上平台，為增加點擊及訂閱人數，不停拍片，搞到「食無定時，晚晚捱夜，每日瞓唔夠六個鐘，千辛萬苦終於過咗二十萬訂閱，但到頭來體重飊升，健康變差，個人變得愈來愈偏激，當晒所有人都係haters，慢慢地，同當初的自己走得愈來愈遠。」
霍哥：覺得自己好廢﹗
霍哥指自小夢想是成為漫畫中的超級大隻佬，直至到讀大學時看過張家輝電影中《激戰》的爆肌拳手，也曾一度再燃起小時候的夢想，但一直沒有去實現夢想，而且距離這個目標更愈走愈遠﹗霍哥指自己的拖延更觸及自己的健康問題。霍哥透露年初時做了身體檢查，霍哥話：「才驚覺身體變得好差，我32歲人，醫生同我講如果我繼續落去嘅話，很容易中風，大家睇我外表唔覺㗎﹗其實我入面嗰啲內臟脂肪同血管全部塞晒，平時跑街跑唔到兩條街，已經喘晒氣，自己都覺得好廢﹗」
霍哥：我唔想中風﹗
霍哥話終於的起心肝搞好身體：「我唔想身體再差落去，我唔想再被醫生說會中風，我想成為細細個憧憬嘅大隻佬。」霍哥指改變從來都好困難，還要犧牲很多，過程只能堅持不斷堅持，霍哥：「當你一直堅持下去，不知不覺間，你就會發現辛苦得來嘅成果，係值得㗎﹗唔好成日話好難，唔好覺得自己做唔到。做就係，做啦﹗」相當勵志﹗
霍哥認同網民指跟達哥撞樣
霍哥操肌成功，受到不少圈中人及網民讚賞畀like ，包括[email protected]、鄧伊婷、黃健東、口罩小姐浩南、網紅羅佩芝及伍仔等，不過有更多網民指減肥操肌後「霍哥同達哥撞樣」、「同達哥變咗孖生兄弟」、「似肌肉版達哥」，達哥亦有現身送心心，霍哥後來加了#減咗肥之後竟然同達哥撞樣，亦覺得自己減肥後樣似達哥。