微辣佩男IG千字文道歉 網民怒斥兩姐妹貓哭老鼠：好心做人咪咁肉酸

微辣前經理人阿晶（Jane）上月於家中輕生離世，她離世前留下千字文遺書，指曾遭一眾微辣舊同事恐嚇及欺凌而患上了抑鬱症。事後微辣成員思男在IG開直播澄清洗白，不過卻愈幫愈忙。眼見事件愈鬧愈大，思男家姐佩男在IG發千字文道歉，網民都堅拒收貨，更爆粗怒斥兩姐妹貓哭老鼠：好心做人咪咁肉酸！