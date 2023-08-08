微辣佩男IG千字文道歉 網民怒斥兩姐妹貓哭老鼠：好心做人咪咁肉酸
微辣佩男IG千字文道歉
佩男和思男在阿晶離世後，一直否認有欺凌對方，妹妹思男更在阿晶離世當日開Live澄清洗白，但就越描越黑，令網民更加反感。時隔多日，家姐佩男終於在IG發千字文道歉，表示早就與微辣公司沒有太多溝通，亦澄清喊喊Filter並無惡意。佩男亦在文中表示兩姐妹正在活於自責和反思當中，以後會更加謹言慎行，希望大眾能夠重新認識兩人。佩男在道歉文最後亦不忘感激微辣公司對兩姐妹多年來的幫忙和支持。
微辣佩男IG道歉文全文：
為阿晶離世一事道歉
對於劉靜儀小姐(Jane)離世一事，我和Sinam感到非常惋惜和深感哀悼。在此，我們沉痛地向亡者及她的家人和親友致以最深切慰問。同時，我們二人亦必須向他們以至社會大眾致歉。
聲稱與微辣公司發展方向不一 早已沒有太多溝通
自從2021年3月份自組工作室及工作團隊，轉成以個別工作方案形式與微辣公司合作，從而沒有再隸屬於Jane旗下管理的藝人，及後雙方亦忙於各自的工作而沒有繼續維持聯繫。這幾年來，礙於我的個人未來發展方向與微辣公司開始不一致，對於微辣公司內部營運已沒有過多溝通及了解，所以沒能掌握微辣公司對內或對外的資訊。
澄清喊喊Filter相並無惡意
關於2021年9月1日晚上，我在社交平台上傳的一則限時動態，本意是不存在任何影射或含意，事後我才發現那個filter與微辣公司及Jane的離職事情有關，其後亦從沒有收到過她所提及的相關短訊，當時認為她相信我們二人並沒有任何意思，便沒有主動聯絡她去了解事情。遺憾的事實卻是我們當天的限時動態確實已影響了她的心靈健康。
為阿晶離世後開Live道歉
在她離世後翌日，沒有經過慎重考慮而在社交平台表達當日自己的本意。經過反思，當日我們二人的言論和行為，確實衝動、魯莽、欠缺深思熟慮和尊重，也忽略了對Jane的家人、親友，以至社會大眾的感受。對不起！
為事件反省 希望大眾能夠重新認識自己
這次悲劇給了我們嚴厲的教訓，我們二人正活於自責和反思當中。面對錯誤我們不會逃避，日後會更加謹言和慎行，希望社會大眾能夠重新認識我們，看到我們的成長。願亡者安息，願愛護Jane的家人及好友，能盡快走出傷痛。
感謝微辣支持
最後，我很感激由我2018年正式加入微辣公司上上下下所有同事對我和Sinam付出的一切，感謝Jane曾為微辣公司的一切付出與貢獻。感謝所有人的一切包容，鼓勵及支持，我們把這份愛留在心中。曾經的工作小伙伴們，謝謝帶給過我們快樂，希望在未來的路上再見！加油！
還要感謝多年來一直陪伴與支持我和Sinam的家人和觀眾朋友們，這事件抱歉讓你們憂心難過！對不起！謝謝你們！
網民爆粗怒斥：好心做人咪咁肉酸
雖然佩男長篇大論就事件再三道歉，但網民依然唔收貨，部分網民更爆粗怒斥佩男一心只為洗白，根本不是真心為事件道歉：「其實點解你地仲以為洗到白。出個都唔知係道歉文定推卸責任文就諗住可以做返YouTuber」、「一句真誠完整既對歉 原來真係好難」、「就係你呢啲人做野唔諗後果，出事就出埋啲貓哭老鼠文，人都走埋同我講呢個對你黎講係教訓，好心做人咪咁肉酸」、「垃X圾，又出嚟佢戲，澳門真係多得你哋唔少，影衰哂」等。
微辣成員相繼割席 唯獨佩男思男仍未退出
阿晶離世後，微辣多位成員包括霍哥、阿泰、加蔥、卡特等人都退出微辣，但佩男思男兩姐妹就一直遲遲未有表態。今日佩男在社交平台所發表的千字道歉文中，不但未有表示會退出微辣，更在道歉文尾端感激微辣公司多年來的支持，令網民們更加失望。
微辣思男「衝出嚟」開直播重提「喊相」
思男於大約阿晶離世後的凌晨12點在IG開直播，直播中她亦有解釋Jane離職時，微辣眾人以「喊相」揶揄並不是欺凌：「其實我份人唔鍾意有誤會，我希望大家會解決到，我唔介意畀大家話，我要澄清冇做過，喊嗰個Filter，可能我個陣都冇Follow導演，見到幾得意就同家姐玩咗，我唔鍾意畀人屈。」她更企硬表示：「我同家姐都唔知佢因為呢個filter唔開心，佢無講過，我哋又唔知。」當時曾有1萬5千多人同時看她的直播。
阿晶：那天po過哭臉的人我一一跑去道歉
阿晶離世前在社交平台公開最後感言，提到「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」，相信是指2021年阿晶離職時，曾開live指六毫子喊住留自己，其後微辣卡特即po出六毫子的「喊相」表示：「六毫子真係好鍾意喊」阿丞、佩男、思男、Jacky Lou等亦跟隊貼喊相，被指是集體寸爆阿晶，阿晶說：
然後呀…那天po過哭臉的人我一一跑去道歉，這是人生最委屈的一天了吧。聲明書打來，「我是想和你和好的，我們簽了這份聲明書我請你吃餐飯」我：「你是不是回來了？平時都是你請我食飯今次我請你吧。」喔…石沉大海的信息。簽了聲明便消失了。
思男反駁：我都唔知點解你哋話我厚面皮！
不過，唔少網民對於思男「衝出嚟」解釋一律不收貨！湧入她的直播留言喪鬧，思男亦在直播中反駁：「你覺得我消費緊人，咁你哋呢？」、「我都唔知點解你哋話我厚面皮！」思男又稱更不介意被鬧：「我開直播預咗畀你哋話，但我希望你哋了解到事實嘅全部先去鬧，如果你哋覺得我抵鬧都可以鬧，但係我今日一知呢件事（阿晶離世）我係覺得，點解要為咗呢間公司而咁樣呢，呢個係我最直接嘅睇法。」而微辣前藝人李宇軒亦有留言叫思男先關直播，因微辣已經出了聲明。
家姐佩男：我從來都不會霸凌任何人
另外於阿晶過身後，家姐佩男都在IG否認欺凌：「清者自清！我從來都不會霸凌任何人，因為我被霸凌過，我知道並不好受，而且我一直把時間專注在自己的事情上，別人的事情與我無關。與其一直被你們網暴，倒不如為自己發聲一次。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！