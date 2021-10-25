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微辣加蔥拍片直認與同事拍拖 疑似阿晶表哥大鬧男方要表妹做流產手術？

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撰文：東方新地

微辣加蔥（林茂發）與前經理人兼前女友阿晶（Jane）在本年初正式宣布分手，阿晶亦在9月時正式離開微辣，直至日前，加蔥（林茂發）拍片公開認愛，女方是同公司的職員儀仔，有不少網友看到後都紛紛指加蔥「識食」，之不過，有網友自稱是阿晶表哥，大鬧加蔥無心結婚之餘，仲曾叫阿晶落仔，究竟整件事是怎樣？

編輯：東方新地｜圖片來源：連登討論區截圖、[email protected][email protected][email protected]、《同Lou同煲》YouTube影片截圖、[email protected]辣粉團群組、[email protected] monday、[email protected] Lam加蔥｜（部份原文刊於：New Monday）

微辣前經理人阿晶認與加蔥分手想離開微辣

Jacky Lou同阿晶玩快問快答，問阿晶有冇離開微辣的念頭，阿晶坦言：「有呀﹗情緒病病得嚴重嗰時，同埋同加蔥啱啱分手嗰時想離開﹗我同加蔥分手嘅原因都係我想離開微辣嘅原因，我嘅情緒已經負荷唔到我嘅工作同我身邊嘅人，我只會將自己嘅情緒壓落身邊嗰個人度﹗」

微辣經理人阿晶親揭與加蔥分手真相 結婚成分手導火線
阿晶話近來又因為屋企出了很多問題，她要去看心理醫生同食情緒藥﹗（圖片來源：同Lou同煲影片截圖）

阿晶爆分手導火線：加蔥唔想結婚

Jacky Lou問阿晶：「即係你唔想拖累加蔥而分手？」阿晶答係並將分手過程首度公開：「有一晚我同加蔥傾到結婚問題，我有啲想逃避自己嘅屋企，因為我屋企有啲問題啦，加蔥就話佢唔想結婚，我feel到佢講出嚟係好唔想傷害我﹗所以我冇嗌交只係話『不如我哋分開啦﹗』我屋企發生好多嘢，我身體又好差啦﹗我唔想再同佢捆綁埋一齊，我覺得我已經拖累咗佢﹗」

微辣經理人阿晶親揭與加蔥分手真相 結婚成分手導火線
阿晶細講分手當晚的細節﹗（圖片來源：同Lou同煲影片截圖）
微辣經理人阿晶親揭與加蔥分手真相 結婚成分手導火線
阿晶想逃避屋企而想嫁，但加蔥卻唔想結婚，成了分手導火線﹗（圖片來源：同Lou同煲影片截圖）

微辣加蔥拍片開Live認與同事儀仔拍拖

近日來港工作的加蔥（林茂發），日前就在網上開直播，期間有網友問他是否有新戀情時，加蔥即時甜笑認愛，仲指女方正是同公司的同事儀仔，但其他的事就不願透露給大家知。

（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：連登討論區截圖）
加蔥新女友「儀仔」（圖片來源：IG@katherine.1019）
加蔥新女友「儀仔」（圖片來源：[email protected]

網友大讚儀仔夠gfable

有不少網友看到加蔥的認愛片後，即在討論區內發文，更指儀仔夠Gfable，好過阿晶：「儀仔好 gfable ，笑得幾甜」、「性格超正真係100分又高瘦 個樣又清純 又講得笑發哥真係識食」、「一早都估到佢係想食儀仔」、「儀仔正過晶幾萬倍」

（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：連登討論區截圖）

有網友自稱阿晶表哥大鬧加蔥無心結婚兼要求落仔

正當大家恭喜加蔥拍拖後，有位自稱是阿晶表哥的網友，在辣粉團Facebook群組內留言，大鬧加蔥當時應承會娶阿晶，但後來因為不婚主義而分手，更要求女方去做人工流產手術而搞到荷爾蒙失調，兼有抑鬱症。有網友看到後即問是否真是阿晶表哥，更有網友去到阿晶IG內DM她，亦得到阿晶回覆確認。

（圖片來源：Facebook@辣粉團群組）
（圖片來源：[email protected]辣粉團群組）
（圖片來源：Facebook@辣粉團群組）
（圖片來源：[email protected]辣粉團群組）
（圖片來源：Facebook@辣粉團群組）
（圖片來源：[email protected]辣粉團群組）
（圖片來源：Facebook@new monday）
（圖片來源：[email protected] monday）
（圖片來源：Facebook@new monday）
（圖片來源：[email protected] monday）
（圖片來源：Facebook@new monday）
（圖片來源：[email protected] monday）
加蔥開Live時亦有回應此事，表示歡迎當事人有證據嘅話就同佢對質，仲話開Live對質都得。（圖片來源：YouTube@Nathan Lam加蔥）
加蔥開Live時亦有回應此事，表示歡迎當事人有證據嘅話就同佢對質，仲話開Live對質都得。（圖片來源：[email protected] Lam加蔥）

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