微辣加蔥拍片直認與同事拍拖 疑似阿晶表哥大鬧男方要表妹做流產手術？
編輯：東方新地｜圖片來源：連登討論區截圖、[email protected]、[email protected]、[email protected]、《同Lou同煲》YouTube影片截圖、[email protected]辣粉團群組、[email protected] monday、[email protected] Lam加蔥｜（部份原文刊於：New Monday）
微辣前經理人阿晶認與加蔥分手想離開微辣
Jacky Lou同阿晶玩快問快答，問阿晶有冇離開微辣的念頭，阿晶坦言：「有呀﹗情緒病病得嚴重嗰時，同埋同加蔥啱啱分手嗰時想離開﹗我同加蔥分手嘅原因都係我想離開微辣嘅原因，我嘅情緒已經負荷唔到我嘅工作同我身邊嘅人，我只會將自己嘅情緒壓落身邊嗰個人度﹗」
阿晶爆分手導火線：加蔥唔想結婚
Jacky Lou問阿晶：「即係你唔想拖累加蔥而分手？」阿晶答係並將分手過程首度公開：「有一晚我同加蔥傾到結婚問題，我有啲想逃避自己嘅屋企，因為我屋企有啲問題啦，加蔥就話佢唔想結婚，我feel到佢講出嚟係好唔想傷害我﹗所以我冇嗌交只係話『不如我哋分開啦﹗』我屋企發生好多嘢，我身體又好差啦﹗我唔想再同佢捆綁埋一齊，我覺得我已經拖累咗佢﹗」
微辣加蔥拍片開Live認與同事儀仔拍拖
近日來港工作的加蔥（林茂發），日前就在網上開直播，期間有網友問他是否有新戀情時，加蔥即時甜笑認愛，仲指女方正是同公司的同事儀仔，但其他的事就不願透露給大家知。
網友大讚儀仔夠gfable
有不少網友看到加蔥的認愛片後，即在討論區內發文，更指儀仔夠Gfable，好過阿晶：「儀仔好 gfable ，笑得幾甜」、「性格超正真係100分又高瘦 個樣又清純 又講得笑發哥真係識食」、「一早都估到佢係想食儀仔」、「儀仔正過晶幾萬倍」
有網友自稱阿晶表哥大鬧加蔥無心結婚兼要求落仔
正當大家恭喜加蔥拍拖後，有位自稱是阿晶表哥的網友，在辣粉團Facebook群組內留言，大鬧加蔥當時應承會娶阿晶，但後來因為不婚主義而分手，更要求女方去做人工流產手術而搞到荷爾蒙失調，兼有抑鬱症。有網友看到後即問是否真是阿晶表哥，更有網友去到阿晶IG內DM她，亦得到阿晶回覆確認。