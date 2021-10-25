微辣加蔥拍片直認與同事拍拖 疑似阿晶表哥大鬧男方要表妹做流產手術？

微辣加蔥（林茂發）與前經理人兼前女友阿晶（Jane）在本年初正式宣布分手，阿晶亦在9月時正式離開微辣，直至日前，加蔥（林茂發）拍片公開認愛，女方是同公司的職員儀仔，有不少網友看到後都紛紛指加蔥「識食」，之不過，有網友自稱是阿晶表哥，大鬧加蔥無心結婚之餘，仲曾叫阿晶落仔，究竟整件事是怎樣？

編輯：東方新地｜圖片來源：連登討論區截圖、[email protected]、[email protected]、[email protected]、《同Lou同煲》YouTube影片截圖、[email protected]辣粉團群組、[email protected] monday、[email protected] Lam加蔥｜（部份原文刊於：New Monday）