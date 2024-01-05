微辣加蔥開Live復出玩會員制影片 遭網民喪鬧：唔係真係以為翻到身呀？
微辣加蔥元旦開Live 玩會員制影片
阿晶過世後，被網民鬧到最甘嘅加蔥，早前竟然在元旦更開Live復出。加蔥在片中聲稱並不是為了為自己洗底，仲自認係「X街」：「我講咗我就係X街，佢地講各地新聞唔係講我，我唔係要幫自己洗底。你哋記住我就係一個X街。你唔好畀我影響咗，我就係X街。」加蔥在直播結束後就將轉做Private，要加入其YouTube頻道會員才能再次收看直播片段。
遭網民喪鬧：唔係真係以為翻到身呀？
今次加蔥復出玩會員制影片，引來大批網民喪鬧，網民們都表示不敢相信加蔥會復出，更呼籲大家要抵制加蔥所有影片：「唔係真係以為翻到身呀？唔好話中文圈，放到全世界都係網絡最大公關災難之一」、「大家一定要強烈抵制，一定唔可以比佢哋d殺人犯彈返出嚟搵錢」、「佢復出我日日去佢度留言佢做過既X街野」、「其實佢地係咪onX，又唔係等錢洗， 做乜好似件事靜番少少又要自己炒番熱佢咁」等。
微辣六毫子神隱5個月上水
除了微辣加蔥之外，微辣老闆六毫子神隱5個月後，在12月底終於在IG寫了千字文回應阿晶離世一事，他先起題寫了：「十年以來，我希望為大家帶來快樂而不是仇恨。」六毫子亦表示一直有很多不實指控，去怒斥他們，六毫子因此列下三大點反駁不實指控，他表示微辣員工們從來未有欺凌阿晶，自己從未逼阿晶簽署任何文件，亦沒有來沒有透過黑社會分子，以不法手段傷害或恐嚇任何人。
疑似晶媽手寫信曝光 點名鬧爆加蔥、六豪子
六毫子公開其千字文後，昨晚（29日）網上突然流出疑似阿晶媽媽長達4頁的手寫信，信中內容更指控六毫子對「微辣」同事杯葛阿晶一事袖手旁觀：
回應陸志豪12月29日的說話。六毫子你無還阿晶的清白，佢話佢無搶廣告。1）講真六毫子你當初如果無講阿晶拍國光，話為公司利益著想，阿晶命運或者就不一樣。公司同事挑起杯葛阿晶，你有無出來解釋！是你害死阿晶禍首。
「晶媽」點名爆粗鬧爆加蔥：你知我幾憎你X街
此外，疑似晶媽的手寫信亦有點名鬧爆阿晶舊愛加蔥，指加蔥連阿晶墮胎手術都不陪伴在阿晶身邊：
2）嗰林茂發在香港畀佈景版壓到腳骨折，我晶媽燉咗幾次田七、花旗瘦肉湯叫阿晶攞畀佢喝）佢連基本禮貌都無，多謝都唔講。
林茂發你話你是不婚主義。當阿晶有咗你就唔想結婚，逼阿晶落仔，連做手術都唔陪佢。我晶媽陪佢去拱北中西合醫院落仔。你知我幾憎你X街。（你宜家同張詠儀係冥婚）。
「晶媽」怒指六毫子與加蔥同為「兇手」
「晶媽」表示雖然六毫子聲稱自己為阿晶好朋友，但在晶爸過身後卻沒有送上花牌。「晶媽」亦怒指六毫子與加蔥同為「兇手」，並提及自己曾經在阿晶離世百日後去問米：「阿晶話好驚，你話找幾個兄弟整死佢。」
六毫子你話你同阿晶係朋友，點解我先生（2012年5月指2012年12月13日病逝。唔見你同X街落仔茂來探病，靈堂上你同落仔茂唔送花牌，送唔起是嗎？我先生走天堂只有毒辣公司6個同事花牌。
阿晶7月26日走咗，你哋又冇什麼表示，個個都推說無份欺凌阿晶，一個都問候我思男兩姐妹，阿妹直播笑笑口講，阿晶有病係落子蔥害佢。你六毫子同林茂發都是兇手。
阿晶100日我去坦洲新塘問米：阿晶話好驚，你話找幾個兄弟整死佢。佢話好驚。你哋冇任性我先生病逝，我一年半走咗兩個我最親的家人，我宜家一直都睇精神科，我都有抑鬱症我知自己不會生存好耐。我以後死咗我想找你哋報仇。你們還年輕，好好反思。我養大個女到大學畢業，要多少時間同金錢同心血！人在做，天在看！
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