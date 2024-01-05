微辣加蔥開Live復出玩會員制影片 遭網民喪鬧：唔係真係以為翻到身呀？

微辣前經理人阿晶（Jane）在7月時於家中輕生後，一眾微辣公司員工遭網民炮轟抵制，一班員工亦齊齊深潛停更個人頻道或社交平台。不過近日微辣成員們就逐個上水，前排就有六毫子上水反駁不實指控，阿晶前男友加蔥在元旦更開Live，疑似「復出」玩會員制影片，遭大批網民喪鬧！