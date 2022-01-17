微辣加蔥澄清沒逼前女友阿晶墮胎 激動直播：開頭我係話生出嚟！

微辣加蔥（林茂發）自去年宣布與前經理人兼女友阿晶分手後，風波不斷。前日（15日）阿晶突然在IG開直播，踢爆加蔥強迫自己墮胎的內幕，之後加蔥同日即在YouTube直播激動澄清：「開頭我係話生出嚟！」二人各執一詞引起網民熱議。