微辣加蔥澄清沒逼前女友阿晶墮胎 激動直播：開頭我係話生出嚟！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected] Lam加蔥
阿晶踢爆被加蔥逼墮胎
微辣藝人加蔥（林茂發）與前經理人兼前女友阿晶在2021年初正式宣布分手，雖然阿晶亦在上年9月正式離開微辣，但二人分手後卻惹起連串風波。前日（15日）阿晶突然在IG開直播，踢爆加蔥強迫自己墮胎的內幕，更在直播中致電加蔥要求對質，但男方並沒有回覆。
加蔥：開頭我係話生出嚟
但加蔥同日即在YouTube開直播回應阿晶的指控：「首先我從來冇講過冇BB呢樣嘢，所有決定都係我哋嘅決定或者佢嘅決定，就係咁簡單。我係冇逼過佢做任何嘢，我係有晒record，全部有紀錄。當我一開頭知道有小朋友嘅時候，我係話生出嚟嘅，我唔介意生出嚟，養囉。咁佢開頭都話唔得嘅，佢唔想要，我仲同佢講『我身邊啲朋友都係咁樣，咪照返工囉』，咁佢就話『唔要呀，生嗰個又唔係你，點解要承受啲咁嘅嘢』。後尾一段日子後，大家有傾過好多嘢，我都覺得唔係好適合，我唔適合，大家都唔適合，佢有再問我要唔要嘅，我真係講過我唔想要嘅，但我尊重你決定，咁最後佢都決定唔要，係大家嘅責任，肯定唔係我逼佢先囉，我冇逼過佢。呢個係事實，我真係未ready，大家都未ready老實講。」而阿晶亦有在直播中以文字多次留言：「喂，係咪對質」、「你陪我去醫院係咪發過脾氣？」
加蔥直認冇陪阿晶做墮胎手術
加蔥直認自己處理得確實不夠好，連阿晶進行墮胎手術時，自己亦沒有陪伴對方：「甚至佢做手術時我都唔係澳門，我就去咗香港做嘢，咁其實我係冇能力逼佢，我個人都唔係度。唔要小朋友呢個大家都唔啱，大家都有責任，做手術呢個我真係仆街嚟嘅，因為好早接咗job去香港，係做得好差。其實分開咗我同佢一路關係都幾好，但係佢不斷同人講我迫佢唔要個小朋友，有人同我講番佢後面做咗好多嘢，我唔係好想同佢直接對話，可以畀大家睇，其實我冇理佢好耐，其中一個導火線，有人見到我同個女仔睇戲，佢就叫人DM我問，嗰陣時我就好反感，都分開咗喇，我同邊個睇戲同你冇乜關係，我純粹想講番同佢一齊冇做任何一腳踏兩船嘅嘢。」
IG發聯合聲明降溫
而昨晚（16/1）加蔥同阿晶突然在IG發聯合聲明為事件降溫，指今次風波因「不必要的誤會」產生，大家已經得到共識，雙方不會對此事作出任何回應，並向大家致歉。
有網友整合了時間線
- 有關墮胎應該是發生在2019年3-4月（原因是家蔥post既對話圖 3月24日）
- 加葱與晶於2021年1月宣布分手
- 2021年 10月，家聰被發現與女士約會，被爆「第三者」
- 2021年1月，加葱自己拍片澄清並發聲明
（有片）回應Jane直播