前微辣｜多姐好媽媽形象復出意見兩極 劉藴晴 雞wing連環派喜訊

微辣前經理人阿晶（Jane）輕生一事接近1年，不僅對當事人家屬造成深遠的傷害，微辣亦隨即宣布停止更新。雖然一眾前微辣的藝人都秒速「潛水」，不過沉澱了一段時間後，不少前微辣藝人都重新復出。早前Doris多姐（李天慧）就高調復出，就連Rachel（劉藴晴）以及雞wing（陳康榮）就連環有喜訊，引起網民超兩極嘅反應……

