前微辣｜多姐好媽媽形象復出意見兩極 劉藴晴 雞wing連環派喜訊
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微辣前經理人阿晶（Jane）輕生一事接近1年，不僅對當事人家屬造成深遠的傷害，微辣亦隨即宣布停止更新。雖然一眾前微辣的藝人都秒速「潛水」，不過沉澱了一段時間後，不少前微辣藝人都重新復出。早前Doris多姐（李天慧）就高調復出，就連Rachel（劉藴晴）以及雞wing（陳康榮）就連環有喜訊，引起網民超兩極嘅反應……
多姐轉好媽媽形象再出發
曾因與阿晶爭奪工作機會引起爭議的Doris多姐（李天慧），在產子後隱退六個月，最近才高調復出拍YouTube。不過多姐的復出就引來網民超兩極的反應，雖然不少粉絲為她加油打氣，期待她能帶來更多優質的作品：「等你好耐啦！ 期待你同加蔥一齊拍片」「唔講咁多，加油啦！希望你之後都會繼續出片」「多姐正啊！唔好嘅人和事忘記佢清洗佢，重新出發。」
但亦有不少網民完全唔收貨，更重提起阿晶的悲劇：「試水溫，搵大銀？你就好啦，可以有咁幸福生活，不過阿晶就慘」「潛吓水又可以重新出發搵真銀」「阿仔大個之後知道媽媽做過嘅事唔知會有咩反應」「果然人無恥便無敵」
劉藴晴po新仔疑似「斬纜」卡特
劉藴晴（Rachel）在阿晶事件後「潛水」近5個月就繼續更新社交平台，更在今年3月的時候宣布加入澳門樂隊「青原FIDA」，並參與巡迴演出中。網民亦發現劉藴晴的社交平台已經將與男友卡特的合照刪除，疑似已經斬纜，7年情告吹。
雞wing「蒲頭」即派喜訊
除了久違「蒲頭」的多姐外，從去年7月開始「潛水」的雞wing（陳康榮）早前亦在社交平台上水，更興奮大派求婚成功的喜訊。雖然雞wing的喜訊引來了極多網民留言恭喜，但是亦有不少網民表示：「阿晶都會恭喜你」「我真係代阿晶恭喜你，咁無人性都有得結婚」「你哋過得咁幸福嘅時候會唔會覺得對唔住Jane？」
撰文：東方新地圖片來源：IG@dorisleetw、IG@wengchan53、G