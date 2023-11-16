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前微辣多姐疑似被朋友出賣 IG被爆順利誕B Mean爆網民：我推的孩子

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人氣YouTube Channel微辣因前經理人阿晶離世而導致十周年Show變完結點，連YouTube Channel 亦已停止運作，期間還傳出欠債及退租等傳聞。有不少前微辣藝人也在IG紛紛上水，試水溫復出。而曾被指帶頭玩杯葛的Doris多姐，至今一直潛水，不過在昨天（15日）網上就有疑似係多姐密友的IG限時動態，多姐誕子感謝好友的禮物，再po出一張好天氣的Story。

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（圖片來源：ig＠dorisleetw）

微辣︳多姐誕子感謝好友禮物

微辣「一姐」Doris多姐發生經理人阿晶離世事件後一直未有上水，而近日網上突然流出一張疑似係多姐密友的IG限時動態，影住一堆禮物、氣球、花等，氣球上寫住：「維他奶，我地見面啦」，並表示：「維他奶多謝各位哥哥姐姐嘅禮物」，同時tag上幾位微辣成員包括Yelo、Lok b、Lok b老公Alex、Rosalina等。多姐早前曾宣布有咗時，其仔仔名就係叫「維他奶」。其後多姐仲有po出一張好天氣的Story。

微辣 多姐 微辣 網上流出一張疑似多姐密友的照片
網上流出一張疑似多姐密友的照片（圖片來源：ig＠dorisleetw）
微辣 多姐宣布有咗時，其仔仔就係叫維他奶
多姐宣布有咗時，其仔仔就係叫維他奶（圖片來源：ig＠dorisleetw）
微辣 多姐 微辣 微辣成員之一yelo、R同多姐關係友好，祝福多姐
微辣成員之一yelo、R同多姐關係友好，祝福多姐（圖片來源：ig＠yelovaness）
微辣 多姐 微辣 微辣成員lok b與老公Alex都有送禮祝福多姐
微辣成員lok b與老公Alex都有送禮祝福多姐（圖片來源：ig＠yelovaness）
微辣 多姐上水
多姐上水（圖片來源：ig＠dorisleetw）

微辣︳網民：《我推的孩子》！

對於多姐的上水，網民笑言諗起早前熱爆動畫《我推的孩子》，有套有關轉生的故事：「諗起《我推的孩子》」、「啊晶，welcome back」、「小朋友個名以後就叫Jane」、「麥晶維他奶」、「有close friend 都睇唔過眼」。

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（圖片來源：ig＠dorisleetw）
微辣 多姐 微辣 早前熱爆動畫《我推的孩子》係講轉生
早前熱爆動畫《我推的孩子》係講轉生（圖片來源：《我推的孩子》）

微辣︳重溫多姐疑似回應：真相或者證據係呢刻已經唔重要

阿晶離世之後，網民到各個微辣藝人社交網聲討，為她討回公道，當中亦包括多姐！網民大鬧當年佢老屈阿晶，要求多姐還阿晶清白。昨日網上討論區流出疑似是多姐的回應，該截圖見到多姐頭像回應表示︰「對唔住，我哋無好好咁處理件事同埋關心到佢嘅情緒。呢件事發生其實邊個都唔想，發生呢件事我自己都未接受到。接住嘅係收到咁多人嘅攻擊，我仲未可以好好咁處理自己心情，而且我只係覺得真相或者證據係呢刻已經唔重要了，我當初應該好好地同佢面對面傾，宜家只想Jane安息，對唔住！」

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（圖片來源：IG@dorisleetw）
微辣 多姐 微辣阿晶 多姐 阿晶生前曾邀請過多姐合作拍片
阿晶生前曾邀請過多姐合作拍片（圖片來源：YouTube@Jane Lao阿晶）

微辣︳網民怒轟毫無悔意！

對於呢個疑似多姐回應，不過，網民認為她毫無悔意，紛紛批評：「真相同證據唔重要??因為理虧嗰個係你吖嘛??」、「咩叫真相證據唔重要， 好X重要wo」、「乜嘢道歉嚟㗎 仲係以自己為先」、「咁有乜野重要?要扮無事，比你地繼續搵錢先至係重要?」

微辣 多姐 微辣阿晶 多姐 網民認為她毫無悔意，紛紛批評：「真相同證據唔重要??因為理虧嗰個係你吖嘛??」
網民認為她毫無悔意，紛紛批評：「真相同證據唔重要??因為理虧嗰個係你吖嘛??」（圖片來源：YouTube@Jane Lao阿晶）

3年前2人一起拍的舊片，網民翻出表示難過：

微辣︳搶Job羅生門

2022年1月，多姐IG出文稱阿晶已離開微辣，希望品牌不要把公關物品寄錯地址，其他成員亦有分享此帖文，正式向阿晶各走各路！由於阿晶亦有出po宣傳公關物品，因而被指搶job，她其後亦有貼出與公關的對話，有圖有字去證明自己沒有搶job。阿晶亦在群組上載與Doris的對話，內容是阿晶強調沒有搶job，希望對方拿出證據，否則還她清白。其後不少網民鬧多姐的不是，她就大爆金句：「潮退就知邊個冇着褲啦。」

微辣 多姐 微辣阿晶 多姐 多姐IG出文稱阿晶已離開微辣，希望品牌不要把公關物品寄錯地址。
多姐IG出文稱阿晶已離開微辣，希望品牌不要把公關物品寄錯地址。（圖片來源：IG@dorisleetw）
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（圖片來源：IG@dorisleetw）
微辣 多姐 微辣阿晶 多姐 阿晶亦在群組上載與Doris的對話，內容是阿晶強調沒有搶job
阿晶亦在群組上載與Doris的對話，內容是阿晶強調沒有搶job（圖片來源：網上圖片）

疑前微辣員工爆料：Doris、R、Lokb帶頭玩杯葛

唔少網民湧到微辣藝人的ig留言控訴洗版，其中一位微辣後製「糟糕王」的IG都唔例外。有一位自稱係「睇唔過眼的前微辣員工」就爆料3大真相！第一點，當時阿晶「搶job事件」指係2姊妹（應指家姐佩男、阿妹思男）去搵六毫子投訴阿晶；第二點，再爆疑3位女藝人Doris、R、Lokb帶頭玩杯葛阿晶；第三點，更誇張的係如果邊個like咗Jane last day張相，仲會俾高層照肺，指呢個行為係背叛公司！事後有網民質疑無證據，亦好意外R、Lokb有份參與。

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（圖片來源：IG@joecolewong）
微辣 多姐 微辣阿晶 多姐 阿晶離世 前微辣員工 阿晶 女藝人Doris
女藝人Doris（圖片來源：ig＠dorisleetw）
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女藝人lokb（圖片來源：ig＠l0kb）
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女藝人R（圖片來源：ig＠rosalina1114）

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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：ig＠dorisleetw

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