前微辣多姐疑似被朋友出賣 IG被爆順利誕B Mean爆網民：我推的孩子

人氣YouTube Channel微辣因前經理人阿晶離世而導致十周年Show變完結點，連YouTube Channel 亦已停止運作，期間還傳出欠債及退租等傳聞。有不少前微辣藝人也在IG紛紛上水，試水溫復出。而曾被指帶頭玩杯葛的Doris多姐，至今一直潛水，不過在昨天（15日）網上就有疑似係多姐密友的IG限時動態，多姐誕子感謝好友的禮物，再po出一張好天氣的Story。