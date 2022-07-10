微辣大文被爆疑似出軌 思男公開發文護航 宣布「已分手」

Youtube頻道微辣大文在2021年公開與阿妹思男的戀人關係。兩人時不時會以情侶檔出演微辣的影片，身為公開情侶的他們亦受到網民的支持。近日大文在討論區被網民拍到與陌生女子同遊香港的照片，疑似出軌被斷正！消息傳開後，思男亦隨即公開發文護航，同時宣佈兩人已經由「好朋友」變回「朋友」！