微辣員工中村惡搞姜濤 連姜糖都讚好 網民激讚：業餘Project都好過微辣
微辣員工中村惡搞姜濤 改編《鏡中鏡》
近日微辣員工中村在「膠街架 PlasticGuys」專頁中上傳了一段惡搞姜濤的影片。中村與他的團隊將姜濤的《鏡中鏡》改編為《吃中吃》，歌詞夠抵死又搞笑。此外，中村在影片中更身穿全身白色服裝，邊唱歌邊跪地，抄足叱咤頒獎典禮中暴走的姜濤。
網民激讚惡搞高質 連姜濤粉絲都讚好
中村惡搞姜濤的影片一出，即刻惹來極大迴響，不少網民都紛紛留言大讚今次中村的惡搞夠高質，又大讚中村唱歌咬字、音準都好過原唱姜濤。另一值得留意的地方是，每當有惡搞MIRROR和姜濤的影片一出，通常都會吸引到大批MIRROR粉絲互主，但今次竟然連姜濤的粉絲們都留言讚中村，認真厲害！
微辣新年騷惹惡評 被指連業餘Project都高質過微辣
中村今次在業餘Project專頁「膠街架 PlasticGuys」中上傳的惡搞影片，在僅僅公開了兩天就已經有超過十萬觀看次數、8千個讚；同時令中村的舊作都被網民翻炒，大讚中村作品夠高質：「充滿熱情傻勁地做一件看似簡單卻認真的趣事，令大家拍案叫絕、勝過千言萬語。」此外，不少網民亦將中村的影片與近日影片質素逐漸下降的微辣作比較，不少網民都指連業餘Project的影片都高質過微辣，希望微辣能夠正視問題，回復當年的水準。
微辣新年開騷多個環節被轟Hea做
微辣在早前農曆新年檔期舉行了魔術舞台劇《一年之計搞乜春》，引來不少入場支持的觀眾們不滿。有忠粉在社交平台發文狠批今次新年騷同幼稚園畢業表演冇分別，更揚言不會再畀錢睇騷。忠粉們表示今次舞台劇毫無主旨重點之餘，一班微辣成員在互動環節仲要大細超，無視平飛的觀眾，令有份買飛入場的觀眾都非常不滿。雖然事後老闆六毫子出千字文道歉，但依然未能夠平息一班忠粉的怒火。
微辣員工中村《吃中吃》。
重溫姜濤吒咤《鏡中鏡》大暴走！
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