微辣員工中村惡搞姜濤 連姜糖都讚好 網民激讚：業餘Project都好過微辣

雖然叱咤頒獎典禮已經過了一個月，但姜濤在叱咤頒獎典禮的表演依然是網民的熱議話題之一。近日微辣員工中村就將姜濤的《鏡中鏡》改編做《吃中吃》，仲要惡搞姜濤在叱咤暴走一幕，上傳到自己業餘Project專頁「膠街架 PlasticGuys」中，影片高質到連姜濤粉絲們都大讚！