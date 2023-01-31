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微辣員工中村惡搞姜濤 連姜糖都讚好 網民激讚：業餘Project都好過微辣

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雖然叱咤頒獎典禮已經過了一個月，但姜濤在叱咤頒獎典禮的表演依然是網民的熱議話題之一。近日微辣員工中村就將姜濤的《鏡中鏡》改編做《吃中吃》，仲要惡搞姜濤在叱咤暴走一幕，上傳到自己業餘Project專頁「膠街架 PlasticGuys」中，影片高質到連姜濤粉絲們都大讚！

微辣員工中村惡搞姜濤 改編《鏡中鏡》

近日微辣員工中村在「膠街架 PlasticGuys」專頁中上傳了一段惡搞姜濤的影片。中村與他的團隊將姜濤的《鏡中鏡》改編為《吃中吃》，歌詞夠抵死又搞笑。此外，中村在影片中更身穿全身白色服裝，邊唱歌邊跪地，抄足叱咤頒獎典禮中暴走的姜濤。

微辣 微辣員工中村在「膠街架 PlasticGuys」專頁中上傳了一段惡搞姜濤的影片
微辣員工中村在「膠街架 PlasticGuys」專頁中上傳了一段惡搞姜濤的影片（圖片來源：[email protected]膠街架 PlasticGuys）
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扮姜濤跪地唱歌（圖片來源：[email protected]膠街架 PlasticGuys）
微辣 姜濤 楊樂笙大讚姜濤「忘我投入」的人，希望他能夠越來越成熟，慢慢學會收放！
姜濤在吒咤「忘我跪地」暴走惹網民熱議！（圖片來源：my903）
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成首歌都chok住唱！（圖片來源：[email protected]膠街架 PlasticGuys）
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抄到足呀！（圖片來源：[email protected]膠街架Plasticguys）

網民激讚惡搞高質 連姜濤粉絲都讚好

中村惡搞姜濤的影片一出，即刻惹來極大迴響，不少網民都紛紛留言大讚今次中村的惡搞夠高質，又大讚中村唱歌咬字、音準都好過原唱姜濤。另一值得留意的地方是，每當有惡搞MIRROR和姜濤的影片一出，通常都會吸引到大批MIRROR粉絲互主，但今次竟然連姜濤的粉絲們都留言讚中村，認真厲害！

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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

微辣新年騷惹惡評 被指連業餘Project都高質過微辣

中村今次在業餘Project專頁「膠街架 PlasticGuys」中上傳的惡搞影片，在僅僅公開了兩天就已經有超過十萬觀看次數、8千個讚；同時令中村的舊作都被網民翻炒，大讚中村作品夠高質：「充滿熱情傻勁地做一件看似簡單卻認真的趣事，令大家拍案叫絕、勝過千言萬語。」此外，不少網民亦將中村的影片與近日影片質素逐漸下降的微辣作比較，不少網民都指連業餘Project的影片都高質過微辣，希望微辣能夠正視問題，回復當年的水準。

微辣 今次惡搞姜濤成功，不少網民都翻出中村的舊作，大讚中村的作品都夠高質！
今次惡搞姜濤成功，不少網民都翻出中村的舊作，大讚中村的作品都夠高質！（圖片來源：網上圖片）
微辣 中村惡搞姜濤，相信姜B唔會嬲嘅！
中村惡搞姜濤，相信姜B唔會嬲嘅！（圖片來源：ViuTV截圖）

微辣新年開騷多個環節被轟Hea做

微辣在早前農曆新年檔期舉行了魔術舞台劇《一年之計搞乜春》，引來不少入場支持的觀眾們不滿。有忠粉在社交平台發文狠批今次新年騷同幼稚園畢業表演冇分別，更揚言不會再​​畀錢睇騷。忠粉們表示今次舞台劇毫無主旨重點之餘，一班微辣成員在互動環節仲要大細超，無視平飛的觀眾，令有份買飛入場的觀眾都非常不滿。雖然事後老闆六毫子出千字文道歉，但依然未能夠平息一班忠粉的怒火。

微辣 微辣在新年期間舉行了一連兩場的魔術舞台劇《一年之計搞乜春》，卻引來不少入場支持的觀眾們不滿。
微辣在新年期間舉行了一連兩場的魔術舞台劇《一年之計搞乜春》，卻引來不少入場支持的觀眾們不滿。（圖片來源：[email protected]__official)

微辣員工中村《吃中吃》。

重溫姜濤吒咤《鏡中鏡》大暴走！

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圖片來源：[email protected]膠街架 PlasticGuys、網民留言截圖、網上照片、[email protected]__official

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