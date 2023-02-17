微辣27歲思男被大文派帽半年後公開有新歡！32歲香港男友竟是一藝人親戚
微辣思男新歡被指與大文撞樣
微辣阿妹思男前年與公司的大文公開戀情，去年卻驚爆大文疑似出軌斷正，成為眾矢之的，不過思男卻出面護航，兼指大家已由好朋友變回朋友，暗指對方沒有對唔住自己，獲高度讚大方得體。半年後，思男再被公開戀情，今次是一名港男，而且與演藝界人士相熟，網民紛紛送上祝福同時，驚訝阿妹品味多年無變。
思男家姐佩男醋意大發
思男男友Brandon今年情人節在IG貼出合照，並寫上：「Hello My Valentine And I Love You」公布戀情，獲思男留言認證，谷德昭也有留言大讚男方浪漫，而思男家姐佩男卻醋意大發，留言指思男是自己的，Brandon回覆：「she is yours」看來二人拍拖有一段日子，更已「見家長」與佩男認識，不過而思男並未有在自己的社交網貼合照及公開戀情。
網民指新歡同大文一樣鍾意戴帽
思男有新歡引起網民激烈討論：「taste無變」、「又係搵個鍾意戴帽」、「乜咁似大文嘅？唔好又偷食就無問題，樣似無所謂」、「真係好似大文喎」、「同大文一樣咁MK，唔好一樣咁渣就得喇」、「又係去香港搵筍盤」、「阿妹去咗香港幾日咋喎就被人食咗？」等等。
網民警告新歡：你要對思男好啲！
有不少網民都認為32歲的Brandon與27歲思男外型相當合襯，又大讚思男係好女仔，「阿妹真係超好嘅女仔」、「雖然佢無家姐個樣咁搶眼，但性格好好」、「思男值得有個對佢好嘅男仔」、「阿妹性格夠真，我係女都鍾意佢」、「阿妹係好女仔，尤其睇完你問我答」等，亦有粉絲到Brandon留言：「你要對思男好啲！」
Brandon係谷德昭姨甥
同時網民對思男新歡Brandon的背景好有興趣，有網民指「佢係谷德昭個姨甥」、「佢喺陳冠希間嘢做㗎」、「富二代嚟㗎」，從Brandon的社交網中可以發現，他與不少圈中人相熟，與谷德昭、徐濠瀠、劉浩龍等都有很多互動，更與鄭伊健及關之琳等藝人合照，不時四圍飛，而谷德昭亦曾在IG中po出與Brandon的合照，親自認證對方是他的nephew！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節有什麼好去處推介？
情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！
讀者留言