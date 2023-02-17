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微辣27歲思男被大文派帽半年後公開有新歡！32歲香港男友竟是一藝人親戚

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去年7月微辣大文爆出偷食後，思男發文叫大家「原諒大文」，更指自己有必要去停止事件發酵，思男的大方兼高EQ回應，令外界對她大大加分，同時更認為她值得搵個更好，到了今年情人節，思男就宣布有新男友！

思男 思男曾多次來港為ViuTV拍節目，想不到現在更搵埋香港男友。
思男曾多次來港為ViuTV拍節目，想不到現在更搵埋香港男友。（圖片來源：IG＠sinam1001）

微辣思男新歡被指與大文撞樣

微辣阿妹思男前年與公司的大文公開戀情，去年卻驚爆大文疑似出軌斷正，成為眾矢之的，不過思男卻出面護航，兼指大家已由好朋友變回朋友，暗指對方沒有對唔住自己，獲高度讚大方得體。半年後，思男再被公開戀情，今次是一名港男，而且與演藝界人士相熟，網民紛紛送上祝福同時，驚訝阿妹品味多年無變。

思男 微辣阿妹思男性格可愛，樣子甜美，有不少粉絲！
微辣阿妹思男性格可愛，樣子甜美，有不少粉絲！（圖片來源：IG＠sinam1001）

思男家姐佩男醋意大發

思男男友Brandon今年情人節在IG貼出合照，並寫上：「Hello My Valentine And I Love You」公布戀情，獲思男留言認證，谷德昭也有留言大讚男方浪漫，而思男家姐佩男卻醋意大發，留言指思男是自己的，Brandon回覆：「she is yours」看來二人拍拖有一段日子，更已「見家長」與佩男認識，不過而思男並未有在自己的社交網貼合照及公開戀情。

思男 Brandon在IG公布與思男的戀情，令思男有新歡消息傳開，令粉絲們熱議當中！
Brandon在IG公布與思男的戀情，令思男有新歡消息傳開，引發粉絲們熱議！（圖片來源：IG＠brandonjhwang）
思男 家姐佩男同Brandon「爭女」，即證明思男男友已融入家中。
家姐佩男同Brandon「爭女」，即證明思男的男友已融入家中。（圖片來源：IG＠brandonjhwang）
思男 佩男與思男兩姊妹感情十分好，孖住出job又孖住開餐廳！
佩男與思男兩姊妹感情十分好，孖住出job又孖住開餐廳！（圖片來源：IG＠sinam1001）

網民指新歡同大文一樣鍾意戴帽

思男有新歡引起網民激烈討論：「taste無變」、「又係搵個鍾意戴帽」、「乜咁似大文嘅？唔好又偷食就無問題，樣似無所謂」、「真係好似大文喎」、「同大文一樣咁MK，唔好一樣咁渣就得喇」、「又係去香港搵筍盤」、「阿妹去咗香港幾日咋喎就被人食咗？」等等。

思男 大文與思男前年公開戀情後，不時情侶檔拍片。去年7月大文爆到香港偷食人妻！
大文與思男前年公開戀情後，不時情侶檔拍片，不過去年7月大文爆到香港偷食人妻！（圖片來源：YT＠思男）

網民警告新歡：你要對思男好啲！

有不少網民都認為32歲的Brandon與27歲思男外型相當合襯，又大讚思男係好女仔，「阿妹真係超好嘅女仔」、「雖然佢無家姐個樣咁搶眼，但性格好好」、「思男值得有個對佢好嘅男仔」、「阿妹性格夠真，我係女都鍾意佢」、「阿妹係好女仔，尤其睇完你問我答」等，亦有粉絲到Brandon留言：「你要對思男好啲！」

思男 思男近日來港出席品牌活動，大晒長腿！
思男近日來港出席品牌活動，大晒長腿！（圖片來源：IG＠sinam1001）

Brandon係谷德昭姨甥

同時網民對思男新歡Brandon的背景好有興趣，有網民指「佢係谷德昭個姨甥」、「佢喺陳冠希間嘢做㗎」、「富二代嚟㗎」，從Brandon的社交網中可以發現，他與不少圈中人相熟，與谷德昭、徐濠瀠、劉浩龍等都有很多互動，更與鄭伊健及關之琳等藝人合照，不時四圍飛，而谷德昭亦曾在IG中po出與Brandon的合照，親自認證對方是他的nephew！

思男 谷德昭親證Brandon是他的姨甥。
谷德昭曾親證Brandon是他的姨甥。（圖片來源：[email protected]chiu）
思男 Brandon透露由谷德昭安排睇偶像鄭伊健演唱會及合照。
Brandon透露由谷德昭安排睇偶像鄭伊健演唱會及合照。（圖片來源：IG＠brandonjhwang）
思男 Brandon到後台與鄭秀文合照。
Brandon到後台與鄭秀文合照。（圖片來源：IG＠brandonjhwang）
思男 Brandon搭住關之琳影合照！
Brandon搭住關之琳影合照！（圖片來源：IG＠brandonjhwang）
思男 同陳奕迅十分老友！
同陳奕迅十分老友！（圖片來源：IG＠brandonjhwang）
思男 從Brandon貼出的兒時合照中，見到谷德昭帶住年幼的㘣碌碌Brandon後排中）去睇世界盃！有指與谷導是親戚關係！
從Brandon貼出的兒時合照中，見到谷德昭帶住年幼的㘣碌碌Brandon（後排中）去睇世界盃。（圖片來源：IG＠brandonjhwang）
思男 Brandon兒時是肥仔一名，與谷德昭好似樣，莫非外甥多似舅？
Brandon兒時是肥仔一名，與谷德昭好似樣，莫非係因為外甥多似舅？（圖片來源：IG＠brandonjhwang）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

情人節有什麼好去處推介？

情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠brandonjhwang、IG＠sinam1001、[email protected]

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