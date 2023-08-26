微辣阿晶｜田娜首度發文悼念 自爆5月已約滿離巢並交代去向

微辣前經理人阿晶(Jane)在家中服藥燒炭輕生，終年29歲。阿晶生前曾經在社交網自揭被舊同事欺凌，甚至患上抑鬱症，她的突然離世引起掀然大波，矛頭直指微辣上下，事情發酵到不可收拾的地步，微辣員工一一被割蓆。微辣旗下藝人之一田娜（TINA）在今日（25日）首度發文悼念好友阿晶，更自爆早在5月已與微辣約滿。