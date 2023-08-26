微辣阿晶｜田娜首度發文悼念 自爆5月已約滿離巢並交代去向
微辣阿晶｜田娜首度發文悼念 指網絡世界影響心情
微辣旗下藝人之一田娜（TINA）在今日（25日）首度發文悼念好友阿晶，她字裡行間都提及”網絡世界”浮躁又充滿戾氣，她一直都努力在調節自己心情，更透露日後以個人名義發展事業。她的全文如下：
過去一個月內 我在深表哀悼朋友的離去之外 同時要面對這個浮躁又充滿戾氣的網絡世界 我一直在盡力調節好自己的心情
感恩在現實生活中 我看到的還是很多善良的人 給予我心裡莫大的慰藉 讓我反思我們是不是應該把這些部分 也轉移到網絡世界裡 多一點友善和愛 少一點惡意揣測 少一點‘網上的說話’ 這也是她所希望的吧
另外 本人在今年5月尾已與前公司完約 並在7月前完成前公司安排的工作 之後會以個人名義發展事業 人生各有渡口 大家都要向前走好自己的路了
微辣解散｜微辣官方IG宣布暫停更新 傳已遣散員工
29歲微辣前經理人阿晶（Jane）於上月25日離世，死訊傳出之後轟動全網絡。阿晶生前留下遺言指被欺凌，繼而患上了抑鬱症，唔少證據疑似直指舊公司微辣及一眾微辣舊同事。至今微辣及旗下藝人的社交網站則被網民洗版式喪鬧，期後有唔少微辣藝人在IG澄清，同時也有多名藝人在IG將微辣相關資料刪除，疑與微辣割席。深潛多日，微辣昨日（10日）亦於官方IG宣布暫停更新。
微辣宣布暫停營運10週年成終結？
微辣官方IG宣布暫停營運，感謝粉絲10年的陪伴，亦表示非常抱歉。雖然如此，但唔少網民都表示不滿，留言認為老闆始終無表態「老闆們到而家都仲潛緊水，至少都開個直播交代下channel同藝人啦，咁不負責任都有既」、「點解老闆唔走出嚟講幾句」、「明明係十周年慶祝展望另一個10年，估唔到係去到十年就停業。」
疑微辣內部公開信流出：輕視了負面情緒造成的傷害
近日於facebook群組中，有網民流出一封疑似係微辣內部公開信，由微辣老闆六毫子撰寫，首先六毫子指自己作為晶的朋友，對於佢突然的離世感到非常難過，而且睇到唔少同事因為這呢悲劇而捲入公眾爭議，佢都非常痛心。六毫子表示呢10年有唔開心的時候，而佢輕視咗負面情緒造成的傷害，造成今次的悲劇。亦明白藝人們想澄清某啲事件，但係要喺網絡上講清楚並不容易，呼籲大家唔好再去爭論，尊重離開的朋友以及佢的家人。最後交代微辣去向，取消十周年演出以及微辣頻道的更新，藝人可以自由決定工作同發展。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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