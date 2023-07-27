前微辣經理人阿晶離世 微辣IG出Po悼念同時否認有恐嚇對方行為
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前微辣經理人阿晶（Jane）在2021年離開微辣後，就轉型做KOL兼YouTuber，相隔近兩年，阿晶昨日（7月25日）凌晨卻忽然在社交網出Story爆大鑊，揭露自己當日曾遭恐嚇，並患上了抑鬱症，又貼上照片，表示狂啪了兩排安眠藥，而在下午時候阿晶再忽然傳出死訊，據消息指是燒炭身亡，一眾微辣藝人也在Ig出Po悼念！
前公司微辣也在IG出文悼念
「關於微辣文化前員工離世之公告」
本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。
自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。
微辣文化仝人僅此再次對前員工遽然離世表達惋悼，並向其家人致以深切慰問。另外，微辣十周年之現場表演亦將會延期，直至另行通知。最後，微辣文化呼籲社會各界給子逝者家人多一點空間和保持同理心，並謹記珍惜生命。
微辣文化
二零二三年七月二十六日
微辣藝人阿軒證實了阿晶自殺一事
約晚上8時45分，微辣藝人阿軒（李宇軒）在IG出了限時動態證實阿晶自殺一事，他寫道：
聽到這消息一直不敢相信
你經常說我不是一個很努力的人
但一路上多謝你的鼓勵和支持
我不善於表達
一切盡在不言中
事情已經發生
食花生既人或HATERS積下口德
每個人都有親人
拜托不要再雪上加霜人
願天堂沒痛苦
RIP
多位微辣藝人陸續出post
阿晶的好姊妹Cindy，以及多位曾在微辣與阿晶合作的雲吞和的士文等人都陸續發文悼念阿晶，Cindy發文表示：「沒有痛苦了，永遠愛你」；的士文用英文寫道：「No more pain, no more suffering, rest in peace.」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]