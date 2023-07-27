前微辣經理人阿晶離世 微辣IG出Po悼念同時否認有恐嚇對方行為

前微辣經理人阿晶（Jane）在2021年離開微辣後，就轉型做KOL兼YouTuber，相隔近兩年，阿晶昨日（7月25日）凌晨卻忽然在社交網出Story爆大鑊，揭露自己當日曾遭恐嚇，並患上了抑鬱症，又貼上照片，表示狂啪了兩排安眠藥，而在下午時候阿晶再忽然傳出死訊，據消息指是燒炭身亡，一眾微辣藝人也在Ig出Po悼念！