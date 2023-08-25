微辣引公關災難被廣告商連環割席 唯獨一女藝人獲力挺：無意撤換代言人

已故微辣前經理人阿晶（Jane）於上月底輕生離世前留下千字文遺書，指控多年來一直遭受到微辣舊同事恐嚇及欺凌，引起外界極大迴響，令微辣的聲譽突然一落千丈，更被多個廣告商割席。前微辣藝人雞wing及Roberto早前在社交網站試水溫出廣告，即引起外界一片罵聲急急刪post，唯獨一位相關女藝人成為例外，獲品牌大力支持，堅稱無意撤換代言人！