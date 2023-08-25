微辣 蘇霖

微辣引公關災難被廣告商連環割席 唯獨一女藝人獲力挺：無意撤換代言人

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已故微辣前經理人阿晶（Jane）於上月底輕生離世前留下千字文遺書，指控多年來一直遭受到微辣舊同事恐嚇及欺凌，引起外界極大迴響，令微辣的聲譽突然一落千丈，更被多個廣告商割席。前微辣藝人雞wing及Roberto早前在社交網站試水溫出廣告，即引起外界一片罵聲急急刪post，唯獨一位相關女藝人成為例外，獲品牌大力支持，堅稱無意撤換代言人！

微辣 蘇霖 霍哥 微辣 阿晶 微辣 微辣即將舉行《微辣十周年聯歡晚會》，三場門票已售罄，日前再宣佈加場。
微辣要東山再起相信已經非常困難。（圖片來源：IG@manner__official）
微辣 蘇霖 蘇霖成為例外獲品牌大力發聲明支持。
蘇霖成為例外獲品牌大力發聲明支持。（圖片來源：IG@sulinip）

蘇霖獲品牌發聲明力撐

減肥代餐品牌Louiscocoa昨日（25日）在Instagram發文，發聲明力挺代言人蘇霖（Sulin葉蘇霖），指她自今年5月20日起就已成為品牌廣告代言人，暫時無意取消有關合作或撤換代言人：「品牌暫沒有與任何其他藝人簽訂廣告或代言合約，如有任何轉載，純屬個人分享。」

微辣 蘇霖 蘇霖自今年5月20日起就已成為該品牌的廣告代言人。
蘇霖自今年5月20日起就已成為該品牌的廣告代言人。（圖片來源：IG@louiscocoa）
微辣 蘇霖 該品牌的IG帳號未有因為微辣風波刪除含有微辣藝人蘇霖的照片。
該品牌未有因為微辣風波而割席，IG帳號更含有大量微辣藝人蘇霖的照片。（圖片來源：IG@louiscocoa）

與阿晶關係良好

雖然阿晶留下千字文遺書，指控自己多年來一直遭受到微辣舊同事恐嚇及欺凌，不過風向一直未有燃燒到蘇霖身上。有網民翻出阿晶生前的IG限時動態，指她在離世前不久，仍有到蘇霖的蛋糕店支持，因此相信2人一直保持友好關係友好，並對此她從未有參與欺凌阿晶一事。

微辣 蘇霖 有網民翻出阿晶生前的IG限時動態，指她在離世前不久，仍有到蘇霖的蛋糕店支持。
有網民翻出阿晶生前的IG限時動態，指她在離世前不久，仍有到蘇霖的蛋糕店支持。（圖片來源：IG@laochengi）
微辣 蘇霖 霍哥 微辣 阿晶於周三25日）在家中輕生離世。
阿晶離世之前指控多年來一直遭受到微辣舊同事恐嚇及欺凌。（圖片來源：IG@ laochengi）
微辣 蘇霖 蘇霖外形甜美，深受網民喜愛。
蘇霖外形甜美，深受網民喜愛。（圖片來源：IG@sulinip）

網民意見兩極

蘇霖獲品牌大力支持，引起大批網民讚好，紛紛在IG留言：「品牌有理性及智慧， 冇盲目跟風亂杯葛」、「Sulin係清泉」、「佢沒有同流合污」、「向網路欺凌說不」。然而，亦有部份網民覺得微辣沒有一個是無辜的：「微辣呢班人三五成群冇個好人」、「唔出聲就當自己係清泉係無辜⋯其實唔出聲只不過漠視別人受欺凌」、「到成個IG都係佢啲相，取消咗嘅話真係要刪除成個IG先搞得掂」，引起兩極意見。

微辣 蘇霖 大批網民讚好，留言表示品牌沒有盲目跟風。
大批網民讚好，留言表示品牌沒有盲目跟風。（圖片來源：IG@louiscocoa）
微辣 蘇霖 有網民列出支持蘇霖的原因。
有網民列出支持蘇霖的原因。（圖片來源：IG@louiscocoa）
微辣 蘇霖 亦有網民鬧爆。
亦有網民鬧爆。（圖片來源：IG@louiscocoa）
微辣 蘇霖 狠批微辣沒有一個是無辜的。
狠批微辣沒有一個是無辜的。（圖片來源：IG@louiscocoa）

廣告商紛紛割席

自從阿晶離世後，網民在網上公開呼籲抵制與微辣合作所有品牌和廣告商，陸續有廣告商出聲明割席，包括迷你倉公司24 STORAGE及健身公司24/7 FITNESS等等。24 STORAGE早前與微辣旗下藝人阿丞合作拍廣告，今日發聲明表示將停止與阿丞的所有合作，並將廣告片全數下架。另外，於《微辣 十周年聯歡晚會》中冠名贊助的24/7 FITNESS，以及特約贊助的泰式按摩店Thann Hong Kong，亦宣布暫停贊助及相關宣傳。

微辣 蘇霖 霍哥 微辣 迷你倉公司24 STORAGE發聲明表示將停止與阿丞的所有合作，並將廣告片全數下架。
迷你倉公司24 STORAGE發聲明表示將停止與阿丞的所有合作，並將廣告片全數下架。（圖片來源：FB@24 STORAGE）
微辣 蘇霖 霍哥 微辣 健身公司24/7 FITNESS宣布暫停贊助及相關宣傳.
健身公司24/7 FITNESS宣布暫停贊助及相關宣傳.（圖片來源：IG@247fitness_hongkong）
微辣 蘇霖 霍哥 微辣 泰式按摩店Thann宣布暫停贊助微辣。
泰式按摩店Thann宣布暫停贊助微辣。（圖片來源：IG@thann_hk）

微辣Manner︳雞wing上水拍片仲有廣告？

微辣成員雞wing突然在自己個人YouTube Channel上載去了蘭卡威島的影片，而且內容更疑似有廣告有贊助！不過，被網民發現之後，該影片現時已經下架。不少網民見到後都感到很驚訝，表示沒想到微辣成員可以如此快就復出，留下「仲有面做公眾人物賣廣告」、「罷買」等等的留言。但亦有人不少網民表示體諒，認為雞wing可能簽了約要交貨所以才會出片，而且認為雞wing並非微辣最主打的藝人：「明顯係佢唔再出片冇錢洗，咁嘅時候都要出贊助片，似簽左約唔交貨要賠」、「都要搵食㗎，成世匿埋唔蒲頭咩」、「除咗拍片佢仲可以做啲咩」」、「呢個都係微辣邊緣人，成日啲嘢無預佢」。

微辣 蘇霖 微辣 manner 微辣 該影片已下架
雞wing突然在自己個人YouTube Channel上載去了蘭卡威島的影片，但被網民發現有廣告贊助之後，該影片現時已悄悄下架。（圖片來源：YouTube＠雞WING）

微辣Manner︳網民勸雞wing早日退出

微辣成員雞wing是最早期加入微辣的成員之一，阿晶離世後，不少微辣藝人被網民洗版，雞wing亦無可避免地中招，不過當中有不少只是奉勸他早日退出的留言：「雞wing認真嘅其實 我好鍾意睇你啲片， 所以作為你的fans，我勸你早啲退啦，真心我覺得呢個時勢就應該要走㗎喇，留喺度只會令更多麻煩嘅嘢上，你有咁多才華，人品又好必定有很多更好機會嘅！」

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雞wing是最早期加入微辣的成員之一。（圖片來源：ig＠wengchan53）

微辣Manner︳網民留言加油支持Roberto

除了雞wing，「外貌擔當」的微辣成員Roberto雖然現時正在澳洲旅行，但亦不忘上水出post賣廣告，亦是甚少人留言洗版大鬧的微辣藝人之一，基本上大部份留言都只是叫Roberto加油。

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（圖片來源：ig＠robertomadan）
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Roberto是微辣的「外貌擔當」。（圖片來源：ig＠robertomadan）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@sulinip、IG@manner__official、IG@louiscocoa、IG@laochengi、FB@24 STORAGE、IG@247fitness_hongkong、IG@thann_hk

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