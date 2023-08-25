微辣引公關災難被廣告商連環割席 唯獨一女藝人獲力挺：無意撤換代言人
蘇霖獲品牌發聲明力撐
減肥代餐品牌Louiscocoa昨日（25日）在Instagram發文，發聲明力挺代言人蘇霖（Sulin葉蘇霖），指她自今年5月20日起就已成為品牌廣告代言人，暫時無意取消有關合作或撤換代言人：「品牌暫沒有與任何其他藝人簽訂廣告或代言合約，如有任何轉載，純屬個人分享。」
與阿晶關係良好
雖然阿晶留下千字文遺書，指控自己多年來一直遭受到微辣舊同事恐嚇及欺凌，不過風向一直未有燃燒到蘇霖身上。有網民翻出阿晶生前的IG限時動態，指她在離世前不久，仍有到蘇霖的蛋糕店支持，因此相信2人一直保持友好關係友好，並對此她從未有參與欺凌阿晶一事。
網民意見兩極
蘇霖獲品牌大力支持，引起大批網民讚好，紛紛在IG留言：「品牌有理性及智慧， 冇盲目跟風亂杯葛」、「Sulin係清泉」、「佢沒有同流合污」、「向網路欺凌說不」。然而，亦有部份網民覺得微辣沒有一個是無辜的：「微辣呢班人三五成群冇個好人」、「唔出聲就當自己係清泉係無辜⋯其實唔出聲只不過漠視別人受欺凌」、「到成個IG都係佢啲相，取消咗嘅話真係要刪除成個IG先搞得掂」，引起兩極意見。
廣告商紛紛割席
自從阿晶離世後，網民在網上公開呼籲抵制與微辣合作所有品牌和廣告商，陸續有廣告商出聲明割席，包括迷你倉公司24 STORAGE及健身公司24/7 FITNESS等等。24 STORAGE早前與微辣旗下藝人阿丞合作拍廣告，今日發聲明表示將停止與阿丞的所有合作，並將廣告片全數下架。另外，於《微辣 十周年聯歡晚會》中冠名贊助的24/7 FITNESS，以及特約贊助的泰式按摩店Thann Hong Kong，亦宣布暫停贊助及相關宣傳。
微辣Manner︳雞wing上水拍片仲有廣告？
微辣成員雞wing突然在自己個人YouTube Channel上載去了蘭卡威島的影片，而且內容更疑似有廣告有贊助！不過，被網民發現之後，該影片現時已經下架。不少網民見到後都感到很驚訝，表示沒想到微辣成員可以如此快就復出，留下「仲有面做公眾人物賣廣告」、「罷買」等等的留言。但亦有人不少網民表示體諒，認為雞wing可能簽了約要交貨所以才會出片，而且認為雞wing並非微辣最主打的藝人：「明顯係佢唔再出片冇錢洗，咁嘅時候都要出贊助片，似簽左約唔交貨要賠」、「都要搵食㗎，成世匿埋唔蒲頭咩」、「除咗拍片佢仲可以做啲咩」」、「呢個都係微辣邊緣人，成日啲嘢無預佢」。
微辣Manner︳網民勸雞wing早日退出
微辣成員雞wing是最早期加入微辣的成員之一，阿晶離世後，不少微辣藝人被網民洗版，雞wing亦無可避免地中招，不過當中有不少只是奉勸他早日退出的留言：「雞wing認真嘅其實 我好鍾意睇你啲片， 所以作為你的fans，我勸你早啲退啦，真心我覺得呢個時勢就應該要走㗎喇，留喺度只會令更多麻煩嘅嘢上，你有咁多才華，人品又好必定有很多更好機會嘅！」
微辣Manner︳網民留言加油支持Roberto
除了雞wing，「外貌擔當」的微辣成員Roberto雖然現時正在澳洲旅行，但亦不忘上水出post賣廣告，亦是甚少人留言洗版大鬧的微辣藝人之一，基本上大部份留言都只是叫Roberto加油。
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