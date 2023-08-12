阿晶離世︳微辣豪Dee正式宣布離開公司 以個人身份發展：暫時遠離網絡

YouTube Channel微辣近半個月人氣急劇下滑，最近宣布暫停更新微辣Channel，原因是29歲微辣前經理人阿晶（Jane）於上個月25日離世，她生前留下的千字文，表示患下抑鬱症，其文字也暗示受到眾人霸凌，網民直指她舊公司微辣！事隔多天，微辣成員動向又如何？微辣主力成員之一豪Dee（歐陽仲豪）終於回應事件，稱日後將會以個人身份獨立發展演藝事業，意味退出微辣。