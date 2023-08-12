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阿晶離世︳微辣豪Dee正式宣布離開公司 以個人身份發展：暫時遠離網絡

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YouTube Channel微辣近半個月人氣急劇下滑，最近宣布暫停更新微辣Channel，原因是29歲微辣前經理人阿晶（Jane）於上個月25日離世，她生前留下的千字文，表示患下抑鬱症，其文字也暗示受到眾人霸凌，網民直指她舊公司微辣！事隔多天，微辣成員動向又如何？微辣主力成員之一豪Dee（歐陽仲豪）終於回應事件，稱日後將會以個人身份獨立發展演藝事業，意味退出微辣。

微辣 豪dee 阿晶離世 豪dee 豪Dee稱日後將會以個人身份獨立發展演藝事業。
豪Dee稱日後將會以個人身份獨立發展演藝事業。（圖片來源：IG＠carlhoudee）

豪Dee宣布獨立發展

豪Dee於IG發文回應事件表示：

很多觀眾接觸我都是為了快樂，然而悲劇發生後，哀傷的負能量令大家飽受苦痛折磨，我也很難過🙏🏾

面對海量般的言論及訊息，我不得不暫時遠離網絡，回歸現實哀悼逝者，調適身心。

有事公告：日後我將會以個人身份獨立發展演藝事業，慎終如始，繼續為大眾之樂而樂。

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（圖片來源：IG＠carlhoudee）

網民叫轉頭像先 豪Dee解釋：可能我個人樣出咗問題

對於豪Dee的回應，網民留言「個人單飛 係最好嘅選擇」「終於等到你出聲」以及叫他「轉左個頭像先」，豪Dee事後亦發IG限時動態解釋未能更換頭像原因：「世界有很多事情，不是完全由你控制的，可能我個人樣出咗問題，要審查。」

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（圖片來源：IG＠carlhoudee）

微辣宣布暫停營運十週年成終結？

微辣官方IG宣布暫停營運，感謝粉絲十年的陪伴，亦表示非常抱歉。雖然如此，但唔少網民都表示不滿，留言認為老闆始終無表態「老闆們到而家都重潛緊水，至少都開個直播交代下channel同藝人啦，咁不負責任都有既」「點解老闆唔走出嚟講幾句」「明係十周年慶祝展望另一個十年，估唔到係去到十年就停業。」

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（圖片來源：ig＠manner__official）
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官方網站亦已經關閉（圖片來源：微辣官方網站）

疑微辣內部公開信流出：輕視了負面情緒造成的傷害

近日於facebook群組中，有網民流出一封疑似係微辣內部公開信，由微辣老闆六毫子撰寫，首先六毫子指自己作為晶的朋友，對於佢突然的離世感到非常難過，而且睇到唔少同事因為這呢悲劇而捲入公眾爭議，佢都非常痛心。六毫子表示呢10年有唔開心的時候，而佢輕視咗負面情緒造成的傷害，造成今次的悲劇。亦明白藝人們想澄清某啲事件，但係要喺網絡上講清楚並不容易，呼籲大家唔好再去爭論，尊重離開的朋友以及佢的家人。最後交代微辣去向，取消十周年演出以及微辣頻道的更新，藝人可以自由決定工作同發展。

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（圖片來源：facebook＠澳門高登起底組）

網民半信半疑：扮流出？擺明比公眾睇

對於呢封信，網民都半信半疑「篇野擺明比公眾睇」「扮流出」以及不滿「恰完人叫人唔好再討論」「最後嗰段想嘔」「解散就諗住無事？」「咁即係認晒囉」「咁都寫得出」「最尾嗰段由佢把口講出嚟，假到冇人有」「好x虛偽」「幾個月後，轉另一個名再嚟過」「繼續保持善良哩句真係難聽過講粗口」 「比我感覺係：我哋無錯，前同事唔輕生就無事」「可以看出，無文化」

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（圖片來源：六毫子IG）

重溫微辣前員工離世之公告

自前經理人阿晶（Jane）離世後，微辣官方IG出過一次公告，微辣文化以「關於微辣文化前員工離世之公告」為題於IG出post，全文以「前員工」來稱呼阿晶，並表示「對此深感哀慟及遺憾」：「自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。」微辣文化又表示微辣十周年的現場表演會延期，並呼籲社會各界給予逝者家人多一點空間和保持同理心。

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微辣文化以「關於微辣文化前員工離世之公告」為題於IG出post。（圖片來源：IG@manner__official）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG＠carlhoudee

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