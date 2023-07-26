前微辣員工阿晶疑趁10周年再爆大鑊揭曾被恐嚇 狂啪安眠藥後終現身回應
前年離開微辣 阿晶自揭患抑鬱四年
阿晶加入微辣八年，直至2021年與微辣不歡而散，當日更曾開live爆遭微辣藝人投訴搶job，而微辣CEO兼創辧人六毫子（陸志豪）則出po暗示有人「損人利己」，造成「搶Job羅生門」。同年初她和微辣藝人加蔥（林茂發）宣布分手後，亦風波不斷，去年阿晶更在live中忽然爆料，指加蔥曾強迫自己墮胎，令加蔥形象插水。
揭曾遭嚇恐：我有兄弟想幫忙搞死你
昨日（7月25日）凌晨，阿晶忽然再爆料，在IG連環po出四個黑白Story，以長文自揭曾遭恐嚇，並已受抑鬱症纏繞四年，並貼出安眠藥的照片，自言已食了兩排共40粒，表示：「他說要解決我，放心我不用你解決，我會用我自己的方法去討回屬於我自己的公道。」又在第二張照片中續說：
我吃了整整2排，明天會不會醒不知道，希望我可以一直睡到底。抑鬱和我已共存了四年。現在去多人的場合前都必須要先吃鎮定劑。當時被電話通知過：「你再說話，不是我，是我有兄弟想幫忙搞死你」、「我們這邊準備好有diss你的歌和片了，你不是得罪我，是全公司」
「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」
阿晶又提到「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」，相信是指2021年阿晶離職時，曾開live指六毫子喊住留自己，其後微辣卡特即po出六毫子的「喊相」表示：「六毫子真係好鍾意喊」阿丞、佩男、思男、Jacky Lou等亦跟隊貼喊相，被指是集體寸爆阿晶，阿晶說：
然後呀…那天po過哭臉的人我一一跑去道歉，這是人生最委屈的一天了吧。聲明書打來，「我是想和你和好的，我們簽了這份聲明書我請你吃餐飯」我：「你是不是回來了？平時都是你請我食飯今次我請你吧。」喔…石沉大海的信息。簽了聲明便消失了。
「帶着決心。彩虹橋上見吧」
阿晶表示患上了社恐、抑鬱症、恐慌症，很容易作嘔或者頭暈，並指現在已決心要走，所以不再怕那些「兄弟」、導演和編劇們：
經過多事磨練，抑鬱症總是發作，令我覺得會不會去到其他地方更加輕鬆。社交也出現了頻頻的問題，很容易作嘔或者頭暈，都是因為當時被威逼之下，不敢輕易和人做朋友，面對着社恐、抑鬱症、恐慌症，就是那些電話打來的加劇了我的病，到現在看到他們的東西，還是會覺得一陣嘔心。事情的原委就說到這樣。
過得好嗎？一點都不好。每天晚上都看着抑鬱藥，看看幾多能夠令我可以去到彩虹橋。去到這個地步，我也不說假話、我已經不怕你的兄弟們會對我做什麼事。也不怕導演、編劇會創作一個怎樣的故事，我要走了，帶着決心。彩虹橋上見吧
阿晶：我做錯了什麼？
之後阿晶又po出在2021年9月向不同人道歉的對話截圖，表示：「笑過我的人，我還得一一道歉，我做錯了什麼？就是因為電話裏頭說著要拍我一首diss的歌，編輯和導演也在寫一個關於對我不利的短片，雖然我不知道他們想說什麼，但是這兩年都在陰影下活過來，我的人流不夠曝光不夠，只能硬食。」
微辣Jacky：已經去了醫院
最後一個Story，她更直言：「不要打給我，藥已下肚，願我不再受抑鬱的折磨。」令網民都勁擔心，紛紛追問阿晶的最新狀況，而阿晶現時已刪去相關Story，並回覆傳媒查詢，指自己「現在沒事」。而微辣創辦人兼導演的Jacky Lei（李偉麟），亦在Facebook粉絲專頁「辣粉團」中回覆了網民對阿晶的關心，表示：「聽友人說已經去了醫院處理。」
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