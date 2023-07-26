前微辣員工阿晶疑趁10周年再爆大鑊揭曾被恐嚇 狂啪安眠藥後終現身回應

前微辣經理人阿晶（Jane）在2021年離開微辣後，就轉型做KOL兼YouTuber，相隔近兩年，近日在微辣即將舉行《微辣十周年聯歡晚會》之時，阿晶卻忽然在社交網出Story爆大鑊，揭露自己當日曾遭恐嚇，並患上了抑鬱症，又貼上照片，表示狂啪了兩排安眠藥，令網民都非常擔心！