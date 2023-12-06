加蔥結婚｜阿晶離世後男方神隱4個月正式同儀仔拉埋天窗 曾講過自己不婚主義
加蔥神隱4個月 被易到同未婚妻儀仔正式拉埋天窗
而加蔥在阿晶離世後，他神隱4個多月，今天（6日）被人拍到與儀仔正式拉埋天窗，網上流傳了一張照片便是今午加蔥與儀仔在民事登記局註冊結婚的照片，背景的屏幕寫住林茂發與張詠儀的名字，相中二人面露微笑，而加蔥穿上西裝，儀仔則穿了婚紗及拿著花球。玩場亦有數名在拍照及觀禮。
加蔥退出微辣｜重申無威逼墮胎 承認自己須負上責任
加蔥在阿晶離世後在網上直播回應事件，亦宣布與公司商量後，已經退出微辣：「首先好對唔住大家，對唔住阿Jane，對唔住我啲同事，發生咗啲咁嘅嘢，我覺得做咗嘢要負責任，首先呢我就會退出微辣，唔希望因為我自己做過嘅嘢影響到其他唔關事嘅人。」
他說：「咁阿Jane呢件事我覺得我點都有份要負責，始終有小朋友呢件事令到佢情緒唔好，我覺得我係要為我做嘅嘢而負責任，我都唔想網上面一啲人亂咁帶風向，或者亂咁造謠，所以我都想講返成件事嘅時間線。」加蔥的言談間亦表明澄清是為了再被人亂帶風向，亦想保護另一半不再受到外界的言語攻擊。「我都想講返個時間線，因為我唔想影響到我嘅另一半，佢都受咗好多委屈」。
加蔥退出微辣｜強調當時二人經商量過後 決定唔要小朋友
加蔥亦在直播中再次強調他並沒有威逼阿晶進行墮胎，並澄清有關事件的時間線，重申他與阿晶之間並不存在第三者或者當時未分手已有異心之說法，加蔥指與阿晶是在2019年3月尾的時間左右知道有小朋友，4月份墮胎：「咁呢到講返，好多人講話我逼佢，我都講過好多次，我真係無逼到，成件事就係由有小朋友開始，我話可以生出嚟一齊養，無問題，到後面大家開始傾咗好多，慢慢傾下覺得好似真係唔咁適合，咁所以我就唔想要小朋友，咁最後係大家傾完決定唔要嘅，呢個係事實。」他理解很多人想為阿晶討回公道，不過也有很多人都是食花生，及亂帶風向，或是未了解成件事，他覺得有必要為自己澄清一下。之後加蔥為自己當日無陪阿晶去墮胎，而選擇到香港工作，加蔥承認做錯，而當日選擇缺席的理由亦無必要再提。
加蔥退出微辣｜1月已與阿晶分手 10月與儀仔一齊
加蔥澄清當時分手的時間線：「咁我同佢係2021年1月份分手，呢啲上網亦可以睇到，就唔存在第三者或者當時已經想追第二個。而我同儀仔係2021年10月份一齊，咁中間嘅長同短交畀你哋去決定啦。」加蔥最後指他所講的全部都有證據，大家上網都會睇到，他都澄清無必要講大話，反正他決定退出微辣。加蔥續說阿晶才剛剛離去，表示：「好多嘢要拎出嚟講都唔係依個時候，我同大家講對唔住、同阿晶講對唔住、同同事講對唔住，因為呢件事影響好多無辜嘅人，就係咁，再見大家！」
加蔥退出微辣｜官網已關閉
微辣YouTube Channel刪除了近期包括十週年的片，而官方網站亦已經關閉，睇嚟一班微辣成員要各自另覓去路了。
加蔥退出微辣｜霍哥獲大眾關心前路 表示容後再說
霍哥近年被封「微辣清泉」甚少牽涉緋聞或醜聞之中，大家眼見微辣官網已關閉，必定為微辣其他成員感到擔憂。在加蔥直播後，霍哥表示收到好多訊息，叫大家把著眼點不要放在自己身上，目前給予死者家屬空間處理後事，至於霍哥的前路，要容後再說。同時，亦對前經理人阿晶表示感激。
阿晶離世｜預訂發布千字文似足遺書
到了今日（7月26日）下午，阿晶再發千字文，完整解釋事件經過，但原來這篇文章，只是在預訂三小時後發布，部份內容提及「不用搶救」、「財產」、「靈堂」等，似足遺書！她在文中直言：「從不要小朋友之後開始，我就被這個病纏上。被威脅被人解決的我得到了社恐，可是很幸運的，這2年都是做直播主，對住電話就可以了，不用對人。因為疾病每天產生的胃痛感、胃抽筋基本上每一個月都要到醫院吊針，病痛好像要把我給我殺死了一樣。在初期知道有病時我哭著救身邊的人不要走能不能抱著我，我快要暈過去了，他只是冷冷丟下一句『你很恐怖，有病就吃藥，別像個瘋子一樣』」
她又講到：「最後在此澄清我從來沒有搶過任何人job，那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。這個貼子是較了三小時後發佈的，所以你們不用急著找我或求救，因為我是真的不想再被這個病折磨了，不用搶救我了，讓我離開真的會舒服點。我也不想再背負莫須有的罪名了。我擁有的現在所有財產，麻煩君幫我提出來給我的家人。我不辦靈堂，把我火化就可以了，不搞任何儀式。請挑一張我笑得最好看的照片就可以了。」但現在這個IG post已被刪除。
阿晶離世｜自揭患抑鬱四年
阿晶加入微辣八年，直至2021年與微辣不歡而散，當日更曾開live爆遭微辣藝人投訴搶job，而微辣CEO兼創辧人六毫子（陸志豪）則出po暗示有人「損人利己」，造成「搶Job羅生門」。同年初她和微辣藝人加蔥（林茂發）宣布分手後，亦風波不斷，去年阿晶更在live中忽然爆料，指加蔥曾強迫自己墮胎，令加蔥形象插水。
微辣加蔥撇阿晶形象插水
過去一年都算係加蔥低潮期，原因是他在前年以「不婚主義」的藉口同前度阿晶分手，女方更直播公開稱曾被逼墜胎，加蔥即被全城圍插形象直墜深淵。事隔一年後，去年9月加蔥反高潮高調玩求婚，更有1月1日公開喜訊，日前再拍片大玩「2023年你問我答」，重提阿晶事件時解釋「不婚主義」又決定結婚的原因。
微辣加蔥否認奉子成婚
網民：「儀仔係咪有咗BB ？點解你會娶儀仔？」
加蔥：「係冇嘅！我哋暫時係冇計劃要生小朋友，都係想keep住二人世界。」
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微辣加蔥與儀仔相戀一年即結婚 網民：阿晶GG了
加蔥與儀仔自2021年10月開始拍拖，兩人一直相親相愛，不時會在鏡頭前秀恩愛。今年1月1日二人有喜事公布，加蔥宣布求婚成功，雙方也有在社交網站出post，當中加蔥在Caption處寫道：「我們要結婚了，最後一年逗利是，求婚唔駛用劍嘅。」，儀仔則在Caption處寫下：「以後你就係我嘅金城武啦！以後日子，互相勉勵，互相扶持，互相依賴，一直相愛，一直相伴，一路到老。」
疑似阿晶暗示回應！？
二人的喜事引來網民熱議，當中最多的關注當然是加蔥的前女友阿晶點睇，阿晶冇正面回應前男友成功求婚的消息，不過就上傳了一張照片，當中字裡行間唔知係咪有咩暗示呢？
「生活不是用來妥協的，你退縮得越多，能讓你喘息的空間就越有限；日子不是用來將就的，你表現得越卑微，一些幸福的東西就會離你越遠。在有些事中，無須把自己擺得太低，屬於自己的，都要積極地爭取；在有些人前，不必一而再的容忍，不能讓別人踐踏了你的底線。」
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