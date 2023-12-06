加蔥結婚｜阿晶離世後男方神隱4個月正式同儀仔拉埋天窗 曾講過自己不婚主義

微辣前經理人阿晶（Jane）在今年7月25日輕生離世，在輕生前於IG千字文控訴舊公司微辣一眾員工，而其舊愛加蔥更被指是兇手之一，原因阿晶曾說加蔥迫自己墮胎外，亦因為曾自稱「不婚主義」的加蔥忽然於22年9月向新女友儀仔求婚，因而被網友鬧爆…