微辣經理人阿晶親揭與加蔥分手真相 結婚成分手導火線

微辣加蔥（林茂發）同經理人女友阿晶（Jane）年初爆分手，近來傳復合，更世紀合體開直播，正當大家送祝福賀二人，阿晶否認復合並親揭分手真相，一度講到「加蔥錯過我」、「加蔥唔想結婚」、「我唔想拖累佢﹗」，更將分手當晚細節一一披露﹗

文：東方新地｜圖：阿晶IG、《同Lou同煲》YouTube影片截圖