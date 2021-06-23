微辣經理人阿晶親揭與加蔥分手真相 結婚成分手導火線
文：東方新地｜圖：阿晶IG、《同Lou同煲》YouTube影片截圖
微辣阿晶：加蔥錯過咗我
微辣經理人阿晶為Jacky Lou的YouTube頻道「同Lou同煲」任嘉賓，Jacky Lou話同阿晶有共同朋友，所以入行前已認識，大讚阿晶好賢淑，同以前讀書時的MK妹好唔同﹗點知阿晶自cue：「可惜加蔥錯過咗我﹗」笑自己係自cue王，然後唱出《那些年》歌詞「那些年錯過的大雨，那些年錯過的愛情…」
阿晶認與加蔥分手想離開微辣
Jacky Lou同阿晶玩快問快答，問阿晶有冇離開微辣的念頭，阿晶坦言：「有呀﹗情緒病病得嚴重嗰時，同埋同加蔥啱啱分手嗰時想離開﹗我同加蔥分手嘅原因都係我想離開微辣嘅原因，我嘅情緒已經負荷唔到我嘅工作同我身邊嘅人，我只會將自己嘅情緒壓落身邊嗰個人度﹗」
阿晶爆分手導火線：加蔥唔想結婚
Jacky Lou問阿晶：「即係你唔想拖累加蔥而分手？」阿晶答係並將分手過程首度公開：「有一晚我同加蔥傾到結婚問題，我有啲想逃避自己嘅屋企，因為我屋企有啲問題啦，加蔥就話佢唔想結婚，我feel到佢講出嚟係好唔想傷害我﹗所以我冇嗌交只係話『不如我哋分開啦﹗』我屋企發生好多嘢，我身體又好差啦﹗我唔想再同佢捆綁埋一齊，我覺得我已經拖累咗佢﹗」
阿晶：想加蔥知我好需要佢
阿晶話其實好矛盾：「一方面我好想推開佢，唔想連累佢，但又好想佢知我需要佢，其實嗰時發生好多嘢，佢都唔知嘅﹗我覺得唔可以係咁，我要自己走番出嚟，但如果同加蔥一齊，我係會依賴佢﹗嗰時我覺得生存都好難，我連對加蔥都面對唔到，淨係喺屋企喊，喊足五日﹗」阿晶解釋點解公開分手詳情，係唔想粉絲再鬧加蔥、自己或其他女仔，阿晶喊住話：「點解分咗手仲連累緊加蔥？加蔥同我一齊為咗我，已經好多嘢冇得拍，佢應該可以行得更加遠，加蔥係好適合喺舞台發光熱發熱嘅人，但同我一齊時要顧及我情緒，到分咗手都仲要被人批評﹗我會好嬲我啲粉絲去鬧加蔥唔識珍惜我，我想講真係唔係加蔥嘅錯囉﹗」
阿晶擇偶條件只有一人符合
阿晶喊到收唔到聲，Jacky Lou安慰之餘同大家講今後唔好再胡亂猜測阿晶同加蔥分手原因﹗待阿晶情緒平復後，問到阿晶的擇偶條件，阿晶話鍾意眼細嘅男仔，唔係特別鍾意肥仔，阿昌話：「唔可以太瘦、尖臉型，鍾意方方臉嘅男仔」更指「有紋身同有穿耳窿會加分」，擺明係講緊加蔥﹗
阿晶加蔥分手後首合體開live
加蔥阿晶傳復合，阿晶更在自己頻道孖住加蔥開直播，網民見到二人合體，紛紛送上祝福，阿晶否認復合，但就預告給大家知加蔥的未來動向，指他即將到香港拍劇，到香港接受隔離前會先去打疫苗，阿晶對加蔥的身體狀況瞭如指掌：「加蔥朝早起身會頭暈。」阿晶再爆加蔥諱疾忌醫，唔肯去做身體檢查﹗
加蔥在直播中表現好拘謹，阿晶拍佢膊頭叫佢「放鬆啲」，加蔥仍然帶點尷尬同阿晶話：「我哋平時唔係咁㗎﹗」阿晶再話：「冇復合，係朋友，不過又未係好朋友﹗」又指加蔥平時喺街見到會避開佢，加蔥就話：「唔係咁好嘅，係應該要咁做嘅，咁你同第二啲男仔一齊吖嘛﹗」阿晶即雙手拍打加蔥，睇嚟關係絕非一般朋友關係咁簡單﹗
後來嘉賓慧慧到來前，加蔥便先行離去，阿晶就話：「因為我好耐冇做直播，有啲驚，所以叫咗加蔥陪吓我先﹗」又指直播地方正是加蔥的辦公室。阿晶請來慧慧為大家介紹生命靈數，阿晶最關心竟然是加蔥的所屬號碼，並請慧慧為計出加蔥的生命靈數及解說他的外在及內在性格，阿晶對加蔥的關注度不似她口中的普通朋友喎﹗