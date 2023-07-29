微辣阿晶｜加蔥未婚妻儀仔被踢爆極有機心 網民質問抄Caption用意何在？

微辣前經理人阿晶周三（25日）在家中輕生離世，事件轟動網絡，而在輕生前阿晶打了千字文疑似控訴舊公司微辣，同時自爆自己曾遭恐嚇及欺凌，患上了抑鬱症，因此不少網民在網上聲討微辣一眾員工，矛頭更直指前度加蔥。今天又有網民發現加蔥未婚妻是極有機心的一個人…