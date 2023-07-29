微辣阿晶｜加蔥未婚妻儀仔被踢爆極有機心 網民質問抄Caption用意何在？
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微辣前經理人阿晶周三（25日）在家中輕生離世，事件轟動網絡，而在輕生前阿晶打了千字文疑似控訴舊公司微辣，同時自爆自己曾遭恐嚇及欺凌，患上了抑鬱症，因此不少網民在網上聲討微辣一眾員工，矛頭更直指前度加蔥。今天又有網民發現加蔥未婚妻是極有機心的一個人…
儀仔強調唔係第三者
而加蔥和阿晶的戀情，不少人指控是儀仔介入他們之間的感情，令到他們分手！不過在阿晶輕生後，儀仔在IG發布長文，並沒有做第三者，同時強調並不像網民說二人是好姊妹！
網民踢爆儀仔一啲都唔清純
最近有網民踢爆日前加蔥在直播中稱2021年10月才跟儀仔拍拖，其實阿晶在李宇軒2021年5月的舊片中文已用「儀仔男朋友」介紹加蔥。而儀仔一向畀網民感覺相當清純，但因為呢件事發生後，直指她非外表一樣清純，是極有機心。有網民翻出其IG上載婚紗相時Caption竟抄足阿晶…
Caption抄足阿晶
有網民發現阿晶在4月時，在IG發布過一張旗袍Look照片，並寫道周杰倫《青花瓷》的一句歌詞：「天青色等煙雨 而我在等你」。不過儀仔在5月上載西式婚紗相竟又寫道：「天青色等煙雨 而我在等你」，網民紛紛鬧爆到底儀仔意思何在？極像宣示主權一樣！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] [email protected]