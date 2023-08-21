微辣10周年歌疑句句歌詞針對阿晶 網民鬧爆超心寒阿丞成留言攻擊對象
微辣10周年英文歌歌詞令人超心寒
據悉，這首微辣10周年的英文歌歌詞由卡特一手包辦，而阿丞則負責演唱。歌詞在網上流出之後，隨即引來大批網民逐句分析歌詞內容，有不少人指出歌詞句句極度具有攻擊性，疑似句句都針對阿晶！最值得留意的是，這首10周年歌的歌詞中，單單是「I am Trap Star」一句已經出現高達5次，翻查字典，「Trap Star」一詞可以用作解釋為「故意被人搞大肚去索取贍養費的女人」，令人不禁聯想起被逼墮胎的阿晶，可怕的經歷卻疑被拿出來取笑，更疑被形容做貪錢的女人。
微辣10周年英文歌詞部分節錄：
疑影射六豪子想踢阿晶出微辣
Principal / wanted me / kick me out /
（校長想把我踢出校）
Cause I’m/ blatantly / bad to the bone
（因為我壞到骨子裡）
疑指阿晶講大話
You are very on9
（你真係好on X）
What you say are all lies
（你說說的都是謊言）
Rap me do you want die?
（出來與我對質，你想死？）
Just wanna delay no more I won’t say sor
（只想X你老X 我不會道歉）
阿晶遺言曾多次提及「Diss歌」
阿晶在生前曾在社交平台多次提及微辣成員正準備「Diss（大罵／攻擊）」自己的歌曲和影片，令她「2年都在陰影下活過來」，但奈何阿晶「人流不夠曝光不夠」，所以一直都「只能硬食」。今次10周年英文歌歌詞曝光，有網民都認為符合阿晶所提及的「Diss歌」內容，更表示歌詞內容歹毒，令人不敢想象阿晶多年來需要獨自面對被欺凌的心情。
網民撐阿丞無辜：佢啲英文真係小學生程度都不如
阿晶輕生離世後，多位微辣成員們都被網民炮轟，阿丞是微辣中少數得到網民支持和諒解的成員之一。不過，經過今次微辣10周年英文歌事件後，有部分網民指負責唱Diss歌的阿丞並不無辜，同其他微辣成員「一擔擔」；但亦有網民為阿丞平反，指出阿丞英文水平差是眾所周知的事實，極大可能他根本不清楚歌詞內容就唱了出來：「阿丞英文有X咁好咩，想屈佢都唔好屈佢英文啦，笑X死」、「佢啲英文真係小學生程度都不如，真係分分鐘喺街度搵個2年級小朋友都好過佢嗰隻，所以你話佢用英文去diss晶真係好難」等等。
阿丞爆seed回應傳聞：「我係diss阿晶，我認晒啊」
對於被網民狠批公然Diss阿晶，他今日（21日）在IG爆Seed回應，自嘲自己「扮病搏同情」，又指責自己被「莫須有」：「係，我係diss阿晶，鬼叫我講嘢有懶音，又唔好笑，仲要扮病博同情！我咁既（嘅）樣邊有資格得病！係，我係diss阿晶，鬼叫當事人個個潛X嗮（晒）水，大家宜家冇人好鬧咪是但搵個畀個莫須有罪名！哪怕我係微辣不嬲少Job，仲要日日係（喺）節目做下把位被取笑被娛樂，但我只要係（喺）微辣做，就係死罪！」他最後亦灰爆將所有東西攬上身：「係啊，全部係我做架！我認嗮（晒）啊！個個都咒我死！大家唔使再格硬去分析去搵證據，全部我做既（嘅）！我一X定不得好死！滿意未？」
網民矛頭直指作詞人卡特：人渣中嘅人渣
相反，網民就將矛頭直指負責作曲填詞的卡特，指負責唱的阿丞可能不了解歌詞意思，但身為填詞人的卡特就必定了解和明白歌詞的用意：「之前有條片講卡特指名要阿丞RAP，原因係因為阿丞英文差，而卡特又話觀眾鐘意睇人X街，愈係覺得做唔到嘅嘢話愈想阿承做」、「卡特應該就係件事裏面人渣中嘅人渣」等。
阿丞自爆與阿晶同病相憐為「病友」關係
阿晶的「喊喊filter」指控中，「少年江流」阿丞是其中一位用過filter的人而備受指責，直到阿晶於上月25日離世後，他於31日凌晨 突發長文大爆，原來自己同樣於20年年尾情緒開始失控，醫院檢查後判斷患有抑鬱症，因為不敢告訴任何人的情況下，發現阿晶竟同病相憐，2人從此成為咗「病友」。他當時表示自己很佩服阿晶的勇敢，又稱向世人坦誠自己的病不容易。阿丞指自己同阿晶不時都有聯繫，並於IG放上2人對話圖，其中三方面對話內容包括：問候對方病況、分享藥物同埋書籍。而阿晶離開微辣後，雖然2人比之前較少聯繫，但都有保持着良好的關係。
阿丞解釋「哭臉filter」成為唯一可原諒微辣成員
阿丞解釋「哭臉filter」指照片唔係本人自己影，嗰個story都唔係佢自己本人的賬戶，當時以為係同事玩吓分享日常就無點理會，後來先知造成嚴重的誤會，強調自己係無恰過阿晶，係保持朋友關係。阿丞最後對阿晶、阿晶粉絲以及阿晶的朋友表示抱歉。唔少網民對於阿丞的回應都表示支持的態度，更表示錯怪阿丞「有份喺連登鬧過你，因為見到喊喊圖同你喺伍仔條片下面話終於等到。見到你嘅自白覺得自己始終欠你一句對唔住，所以真身上嚟講，真心嘅，對唔住怪錯你。你要撐住，阿晶依家都會喺天上面望住你，所以你為咗呢個朋友都要加油，好好生活落去」「喊filter個story係喺卡特個ac度cap，阿丞個樣係好似俾人影但係自己又唔知嘅表情，嗰啲充滿「聖母心」嘅聖母，係唔係就通通x，阿丞你撐住，我支持你」
一齊睇原post：
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