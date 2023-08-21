微辣10周年歌疑句句歌詞針對阿晶 網民鬧爆超心寒阿丞成留言攻擊對象

微辣前經理人阿晶（Jane）在上月底輕生離世後震驚全網，她離世前留下千字文遺書，指控多年來一直遭受到微辣舊同事恐嚇及欺凌。近日，網上突然瘋傳一首慶祝微辣10周年的英文歌，其中歌中有多句歌詞更是句句疑似針對阿晶，令大批網民都紛紛表示「睇到好心寒」。