微辣多姐深潛5個月終出Po試水溫 標誌性記號消失網民照狠批：想復出呀

人氣YouTube Channel微辣因前經理人阿晶離世後，生前留下遺書指被前公司同事欺凌，繼而有大量網民圍插微辣，導致Channel停止運作，旗下藝人亦時常被攻擊。而曾被指帶頭玩杯葛的Doris多姐，最近開始復出試水溫，臉上更被網民發現有變化…