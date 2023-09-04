微辣｜阿晶離世逾一個月 思男再發聲：呢幾個星期或許係我人生最黑暗嘅日子

前微辣經理人阿晶（Jane）於7月底因抑鬱症輕生離世，其上載於個人社交平台的遺書引起網民熱切的討論及關注。阿晶離世後大批微辣藝人在社交平台上發文悼念，而微辣亦於官方社交平台發出公告，及後於上月中表示頻道將會暫停更新。而當中曾被指參與欺凌阿晶的微辣藝人思男，亦於阿晶離世當日開live澄清後「潛水」，日前思男終發長文再次回應事件。