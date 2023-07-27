前微辣經理人阿晶輕生離世 藝人阿軒發文證實：一直不敢相信
微辣藝人阿軒證實了阿晶自殺一事
約晚上8時45分，微辣藝人阿軒（李宇軒）在IG出了限時動態證實阿晶自殺一事，他寫道：
聽到這消息一直不敢相信
你經常說我不是一個很努力的人
但一路上多謝你的鼓勵和支持
我不善於表達
一切盡在不言中
事情已經發生
食花生既人或HATERS積下口德
每個人都有親人
拜托不要再雪上加霜人
願天堂沒痛苦
RIP
多位微辣藝人陸續出post
阿晶的好姊妹Cindy，以及多位曾在微辣與阿晶合作的雲吞和的士文等人都陸續發文悼念阿晶，Cindy發文表示：「沒有痛苦了，永遠愛你」；的士文用英文寫道：「No more pain, no more suffering, rest in peace.」
微辣文化出公告表示遺憾 僅以「前員工」稱呼
得悉阿晶不幸離世的消息後，微辣文化以「關於微辣文化前員工離世之公告」為題於IG出post，全文以「前員工」來稱呼阿晶，並表示「對此深感哀慟及遺憾」：「自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。」微辣文化又表示微辣十周年的現場表演會延期，並呼籲社會各界給予逝者家人多一點空間和保持同理心。
本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。
自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化仝人無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。
微辣文化仝人僅此再次對前員工遽然離世表達惋悼，並向其家人致以深切慰問。另外，微辣十周年之現場表演亦將會延期，直至另行通知。最後，微辣文化呼籲社會各界給子逝者家人多一點空間和保持同理心，並謹記珍惜生命。
微辣文化
二零二三年七月二十六日
阿晶預訂發布千字文似足遺書
7月26日下午，阿晶再發千字文，完整解釋事件經過，但原來這篇文章，是在預訂3小時後發布，部份內容提及「不用搶救」、「財產」、「靈堂」等，似足遺書！
阿晶在文中提及終止懷孕一事後患上抑鬱症：「從不要小朋友之後開始，我就被這個病纏上。被威脅被人解決的我得到了社恐，可是很幸運的，這2年都是做直播主，對住電話就可以了，不用對人。因為疾病每天產生的胃痛感、胃抽筋基本上每一個月都要到醫院吊針，病痛好像要把我給我殺死了一樣。在初期知道有病時我哭著救身邊的人不要走能不能抱著我，我快要暈過去了，他只是冷冷丟下一句『你很恐怖，有病就吃藥，別像個瘋子一樣』」
指控微辣藝人欺凌背負莫須有罪名
她又澄清自己與微辣藝人的糾紛，指控微辣藝人的戲謔對她造成傷害：「最後在此澄清我從來沒有搶過任何人job，那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。這個貼子是較了三小時後發佈的，所以你們不用急著找我或求救，因為我是真的不想再被這個病折磨了，不用搶救我了，讓我離開真的會舒服點。我也不想再背負莫須有的罪名了。我擁有的現在所有財產，麻煩君幫我提出來給我的家人。我不辦靈堂，把我火化就可以了，不搞任何儀式。請挑一張我笑得最好看的照片就可以了。」
但在黃昏時間，這個IG 長文post已被刪除，隨即傳出阿晶已送院的消息。
前年離開微辣 阿晶自揭患抑鬱四年
阿晶加入微辣八年，直至2021年與微辣不歡而散，當日更曾開live爆遭微辣藝人投訴搶job，而微辣CEO兼創辧人六毫子（陸志豪）則出po暗示有人「損人利己」，造成「搶Job羅生門」。同年初她和微辣藝人加蔥（林茂發）宣布分手後，亦風波不斷，去年阿晶更在live中忽然爆料，指加蔥曾強迫自己墮胎，令加蔥形象插水。
揭曾遭嚇恐：我有兄弟想幫忙搞死你
昨日（7月25日）凌晨，阿晶忽然再爆料，在IG連環po出四個黑白Story，以長文自揭曾遭恐嚇，並已受抑鬱症纏繞四年，並貼出安眠藥的照片，自言已食了兩排共40粒，表示：「他說要解決我，放心我不用你解決，我會用我自己的方法去討回屬於我自己的公道。」又在第二張照片中續說：
我吃了整整2排，明天會不會醒不知道，希望我可以一直睡到底。抑鬱和我已共存了四年。現在去多人的場合前都必須要先吃鎮定劑。當時被電話通知過：「你再說話，不是我，是我有兄弟想幫忙搞死你」、「我們這邊準備好有diss你的歌和片了，你不是得罪我，是全公司」
「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」
阿晶又提到「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」，相信是指2021年阿晶離職時，曾開live指六毫子喊住留自己，其後微辣卡特即po出六毫子的「喊相」表示：「六毫子真係好鍾意喊」阿丞、佩男、思男、Jacky Lou等亦跟隊貼喊相，被指是集體寸爆阿晶，阿晶說：
然後呀…那天po過哭臉的人我一一跑去道歉，這是人生最委屈的一天了吧。聲明書打來，「我是想和你和好的，我們簽了這份聲明書我請你吃餐飯」我：「你是不是回來了？平時都是你請我食飯今次我請你吧。」喔…石沉大海的信息。簽了聲明便消失了。
「帶着決心。彩虹橋上見吧」
阿晶表示患上了社恐、抑鬱症、恐慌症，很容易作嘔或者頭暈，並指現在已決心要走，所以不再怕那些「兄弟」、導演和編劇們：
經過多事磨練，抑鬱症總是發作，令我覺得會不會去到其他地方更加輕鬆。社交也出現了頻頻的問題，很容易作嘔或者頭暈，都是因為當時被威逼之下，不敢輕易和人做朋友，面對着社恐、抑鬱症、恐慌症，就是那些電話打來的加劇了我的病，到現在看到他們的東西，還是會覺得一陣嘔心。事情的原委就說到這樣。
過得好嗎？一點都不好。每天晚上都看着抑鬱藥，看看幾多能夠令我可以去到彩虹橋。去到這個地步，我也不說假話、我已經不怕你的兄弟們會對我做什麼事。也不怕導演、編劇會創作一個怎樣的故事，我要走了，帶着決心。彩虹橋上見吧
阿晶：我做錯了什麼？
之後阿晶又po出在2021年9月向不同人道歉的對話截圖，表示：「笑過我的人，我還得一一道歉，我做錯了什麼？就是因為電話裏頭說著要拍我一首diss的歌，編輯和導演也在寫一個關於對我不利的短片，雖然我不知道他們想說什麼，但是這兩年都在陰影下活過來，我的人流不夠曝光不夠，只能硬食。」
微辣Jacky：已經去了醫院
最後一個Story，阿晶更直言：「不要打給我，藥已下肚，願我不再受抑鬱的折磨。」令網民都勁擔心，紛紛追問阿晶的最新狀況，而阿晶現時已刪去相關Story，並據知曾以WhatsApp回覆傳媒查詢，指自己「現在沒事」。而微辣創辦人兼導演的Jacky Lei（李偉麟），亦曾在Facebook粉絲專頁「辣粉團」中回應網民對阿晶的關心，表示：「聽友人說已經去了醫院處理。」之後又表示「人命關天」，請大家集氣，但現在「辣粉團」已被暫時關閉，未知何時會重開。在霍哥的粉絲TG group中，則有網民流出消息，指阿晶已經「走了」。
防止自殺求助熱線
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
明愛向晴軒 向晴熱線：18288
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