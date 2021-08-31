微辣經理人阿晶突然離職爆出「搶Job羅生門」 老闆六毫子罕有開聲暗示有人「損人利己」
編輯：東方新地｜圖片：阿晶IG、六毫子IG、《同Lou同煲》YouTube影片截圖、阿晶YouTube頻道截圖｜原文刊於：新Monday
加入微辣八年，阿晶在IG發千字文解釋離開原因，是因為和公司的理念不同，無辦法取得共識。本來和公司「道不同不相為謀」，選擇離開平常不過，但阿晶宣布離職後，微辣CEO兼創辧人六毫子，卻在IG Story留言暗示有人損人利己，又指對付自私的人，不是恨她，不是不理她，而是漸漸遠離她，令離職事件變得耐人尋味。
阿晶離職大合照都冇張﹗？
有網民就發現阿晶的IG離職長文中，貼的相是和公司同事的舊照，突破盲腸說：「啲藝人連合照都唔影返張，佢IG張相係之前生日嘅相，Last day唔知係咪冇人理佢！」令事件更加耐人尋味﹗
「藝人部由12個藝人變到32個」
阿晶在IG長文中，講述當初微辣由一間蚊型公司到發展到現時具規模的YouTube Channel。「藝人部最開頭只有藝人和我，所以我決心一定要搞好一條Team，由得我1個變到部門有10個人，由12個藝人變到32個藝人，公司畀咗好多權利我去發展、請人，當然由1人公司變到10人，開支大咗，公司規模亦越來越大，當然規矩越來越多，大家背負着唔同嘅kpi、okr，同埋多咗好多條款。」
一人頂三個崗位：「吳君如、鄭中基、Ali、姜B都係我一個人搵返嚟」
她表示自己當初除了做經理人，亦要幫藝人接job，做IG和微博小編甚至改圖等。「一個人做緊三個崗位，但嗰段時光係最快樂嘅。」她指每個藝人當初收入可能得數千元，到現在每人都有穩定收入，在微辣期間，她指自己能夠邀請到吳君如、鄭中基和姜濤等人做訪問，又見證到同事的改變，令她有莫大滿足感。
「我終於可以正式放一個大假比自己休息一下」
阿晶被藝人投訴搶job被迫裸辭
有指身為微辣經理人的阿晶，在社交網不時為品牌宣傳，曝光率高，早已是半個幕前人，離職真相眾說紛紜，有傳阿晶因「獨食」私下接job而不分給其他藝人，令藝人及公司好不滿，結果遭公司迫走。
老闆六毫子：「不是損人利己，更不是害人害己」
阿晶出Post後，微辣CEO兼創辧人六毫子在IG Story連出兩個留言，直言「人的一生並不是為了證明自己有多厲害而存在…說了幾年成人達己，成就他人才能達成自己，不是損人利己，更不是害人害己。」、「對付自私的人，不是恨她，不是不理她，而是漸漸遠離她，從心底遠離她，然後裝作什麼都不知道。如果她去找別人，那麼你會發現，很多人都已經遠離了她。」由於六毫子在文中用上女字邊的「她」，所指「自私」的人可謂呼之欲出。
六毫子：「對付自私的人，不是恨她，不是不理她，而是遠離她」
阿晶為「搶藝人job」委屈自辯
阿晶疑似搶job被迫辭職，六毫子出埋聲指要遠離「她」﹗阿晶開live委屈為自己申辯，她親自開腔認被藝人投訴搶job，在直播中一臉委屈想喊，阿晶話：「有啲藝人會覺得點解啲PR淨係send嘢畀我又唔send畀佢哋，呢一個點我係有啲唔開心，因為啲PR send畀我，係因為啲PR幾錫我，同埋我自己好勤力出post，有啲藝人又未必咁勤力，佢哋會投訴囉，會同六毫子投訴我唔盡力，我覺得佢哋呢啲指責，對我唔公平，啲PR鍾意我係因為啲PR真係好好﹗」
網民分正反兩邊
事後有連登網民出Post，引來不少人討論。部份人撐阿晶接Job有理，指微辣中有不少藝人既懶接Job又唔紅，廣告商當然會找人氣高的人，又指身為老闆的六毫子，亦有出去接Job。「根本就係間公司太多女藝人，連經理人都可以紅過班藝人，最後要指定佢賣廣告，真係好X。」但亦有人指阿晶「本身做經理人就唔應該接廣告啦，微辣咁多經理人，得佢一個要自己出嚟做埋一份，唔係R唔R嘅問題，係佢接咗就會有利益衝突，同藝人由合作關係變成競爭關係。」
有網民指阿晶接job，和本身做經理人有衝突。（圖片來源：連登討論區截圖）