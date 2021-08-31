微辣經理人阿晶突然離職爆出「搶Job羅生門」 老闆六毫子罕有開聲暗示有人「損人利己」

微辣經理人阿晶（Jane）和旗下藝人加蔥（林茂發）年初爆分手，到6月時傳復合，一度孖住做直播節目，親自解開外界對二人分手疑團，並一再否認翻撻。事隔兩個月，阿晶日前在IG寫下千字文，透露原來日前已離開微辣。阿晶的人氣向來不低於旗下藝人，如同KOL一樣深受不少品牌喜歡﹗阿晶離職消息傳開後引起網上熱討，阿晶開live爆遭微辣藝人投訴她搶job，而前老闆六毫子出po暗示有人「損人利己」，矛頭直指昔日愛將阿晶﹗

編輯：東方新地｜圖片：阿晶IG、六毫子IG、《同Lou同煲》YouTube影片截圖、阿晶YouTube頻道截圖｜原文刊於：新Monday