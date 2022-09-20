微辣霍哥被爆舊模特兒照「黑歷史」 網友驚訝讚激似甄子丹！

微辣藝人霍哥被封早前被封為清泉，指外型雖然被網友指生得猥瑣，但勝在會做好事同發放正能量，最近霍哥哥就無緣無故地「躺著也中槍」，竟然係無預料之下被爆模特兒時期舊照，搞到佢哭笑不得，結果舊相曝光後，竟然引發網友歡呼，指霍哥舊照非常靚仔，兼激似甄子丹，更有網友問：「到底經歷左啲咩先變成今日咁……」