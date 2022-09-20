微辣霍哥被爆舊模特兒照「黑歷史」 網友驚訝讚激似甄子丹！
霍哥不滿被當「老餅」
霍哥在社交媒體facebook上出post表示，有觀眾PM他，指他被爆出了黑歷史，霍哥緊張之餘結果發現是自己模特兒時期的照片，他哭笑不得地說：「做咩無啦啦要我面對自己！你邊位龍友啊！同我企出嚟！」似乎對被爆舊相非常無奈，但最令他介意的竟然是，他被放相的地方是一個名為「老餅」的群組，變相令成件事很「Old School」。
清秀激似甄子丹網民震驚
舊照曝光後網民非常驚訝，指霍哥非激似甄子丹，而且非常感嘆，表示：「好青澀, 好pure, 果然係清泉。」「歲月不饒人啊～點先可以由青靚白淨變到依家咁猥瑣」，「同而家比正人君子好多。」，「受咗咩刺激？」「以前靚仔咁多！」不過同樣有網民表示喜歡現在的霍哥多一點，因為更加有內在美同善解人意咁話。但都有網民指出，霍哥一笑的話，就成個人徹底崩壞，勸大家唔好咁多幻想。
霍哥被封為微辣清泉
微辣平台早前因為藝人生活檢點問題捲入品牌形象風波，其中一位藝人大文更被爆疑似出軌，他在IG發文表示退出微辣所有幕前工作事件重創微辣公司的形象，而霍哥似乎未受影響，被稱為微辣中的清泉。
霍哥剃鬚剪髮後被讚人帥心善
霍哥以往一頭長髮加滿面鬍鬚實被網民形容樣子猥瑣，近日霍哥一改形象剃鬚及剪短頭髮，網民紛紛大讚「靚仔」、「好睇好多」、「順眼返好多」、「冇鬚靚仔啲後生啲」、「應該唔會俾人話係變態佬」。更有網民藉此大讚霍哥人品「又有愛心、又會支持小眾運動、又樂於助人」。
霍哥3大重點成微辣清泉
1.撐小店關心小眾
霍哥雖然很多影片都有女嘉賓作招徠，但他近年有拍攝關於特色小店的影片，帶出小店因疫情關係經營困難甚至結業。網民大讚霍哥以行動支持小店。
另外，霍哥亦曾拍片宣傳香港小眾運動——競技啦啦隊。令更多觀眾了解本地競技啦啦隊和運動員背後所付出的心血。網民留言讚：「佢係好有心做，好有心度好橋，好為人著想」，並大讚霍哥拍片不為私利「用自己影響力去做啲好嘅事」。
2.親民有禮貌
霍哥在街上拍片時，期間被不少途人認出兼打招呼，他統統都會禮貌回應，甚至有途人要求合照時，他亦會友善與大家合照。亦有網民表示自己朋友做幕後曾與霍哥合作，紛紛都讚他好有禮貌。
3.做義工散播愛心正能量
霍哥間中會抽空做義工，早前他曾到「人人流浪狗澳門義工團」幫狗狗洗澡。日前，他在香港工作時主動到深水埗明哥做義工幫忙派飯，了解基層市民的需要。霍哥在片中更細心地列出步驟，告知大家如何支持和幫助基層市民。此舉令網民佩服，有網民表示雖然霍哥是澳門人，但都會了解香港基層的生活，大讚：「真係好服你！」
微辣藝人 多感情糾紛
澳門影片創作頻道微辣（Manner）早在2013年由陸志豪（六毫子）與李偉麟共同創立，總部設立於澳門，2016至2018年發展迅速，香港分公司亦於2018年8月開始投入營運，不過旗下藝人不時傳出感情糾紛，先有「雲吞」被爆黑歷史，遭指控一腳踏兩船然後退出微辣（按此看詳情）。
去年再有經理人阿Jane與藝人兼編劇加蔥由幕前情侶變成分手怨侶，今年初女方更爆出「逼墮胎」糾紛，幾乎令加蔥被標籤成渣男，要勞動CEO六毫子及一眾幕後出面撐加蔥（按此看詳情），中間這位前經理人還爆出不少「搶Job搶Sponsor」爭議，事情令雙方兩敗俱傷； 就連不時上鏡、甚有觀眾緣的幕後晴子（Abby）亦被揭發在香港分公司出差期間偷食人夫H先生，雖然事件只有H先生妻子一方的指控，但晴子事後亦淡出幕前，將個人IG轉成私人帳號。
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