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微辣霍哥被爆舊模特兒照「黑歷史」 網友驚訝讚激似甄子丹！

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微辣藝人霍哥被封早前被封為清泉，指外型雖然被網友指生得猥瑣，但勝在會做好事同發放正能量，最近霍哥哥就無緣無故地「躺著也中槍」，竟然係無預料之下被爆模特兒時期舊照，搞到佢哭笑不得，結果舊相曝光後，竟然引發網友歡呼，指霍哥舊照非常靚仔，兼激似甄子丹，更有網友問：「到底經歷左啲咩先變成今日咁……」

霍哥不滿被當「老餅」

霍哥在社交媒體facebook上出post表示，有觀眾PM他，指他被爆出了黑歷史，霍哥緊張之餘結果發現是自己模特兒時期的照片，他哭笑不得地說：「做咩無啦啦要我面對自己！你邊位龍友啊！同我企出嚟！」似乎對被爆舊相非常無奈，但最令他介意的竟然是，他被放相的地方是一個名為「老餅」的群組，變相令成件事很「Old School」。

霍哥哥埋怨到哭笑不得
霍哥哥埋怨到哭笑不得（圖片來源：[email protected] 截圖）
霍哥 對比相當大
對比相當大（圖片來源：[email protected]

清秀激似甄子丹網民震驚

舊照曝光後網民非常驚訝，指霍哥非激似甄子丹，而且非常感嘆，表示：「好青澀, 好pure, 果然係清泉。」「歲月不饒人啊～點先可以由青靚白淨變到依家咁猥瑣」，「同而家比正人君子好多。」，「受咗咩刺激？」「以前靚仔咁多！」不過同樣有網民表示喜歡現在的霍哥多一點，因為更加有內在美同善解人意咁話。但都有網民指出，霍哥一笑的話，就成個人徹底崩壞，勸大家唔好咁多幻想。

霍哥 當年又真係唔差
當年又真係唔差（圖片來源：[email protected]
霍哥 又真係有幾分似唔係講笑
又真係有幾分似唔係講笑（圖片來源：[email protected]

霍哥被封為微辣清泉

微辣平台早前因為藝人生活檢點問題捲入品牌形象風波，其中一位藝人大文更被爆疑似出軌，他在IG發文表示退出微辣所有幕前工作事件重創微辣公司的形象，而霍哥似乎未受影響，被稱為微辣中的清泉。

霍哥 微辣霍哥雖然成日攬女，不過有網民大讚佢係微辣入面嘅清泉。
微辣霍哥雖然成日攬女，不過有網民大讚佢係微辣入面嘅清泉。（圖片來源：[email protected]_224）
霍哥 霍哥日前現身動漫節，更以一身《鬼滅之刃》戀柱的造型現身，相常搶眼！
霍哥日前現身動漫節，更以一身《鬼滅之刃》戀柱的造型現身，相常搶眼！（圖片來源：[email protected]_224）

霍哥剃鬚剪髮後被讚人帥心善

霍哥以往一頭長髮加滿面鬍鬚實被網民形容樣子猥瑣，近日霍哥一改形象剃鬚及剪短頭髮，網民紛紛大讚「靚仔」、「好睇好多」、「順眼返好多」、「冇鬚靚仔啲後生啲」、「應該唔會俾人話係變態佬」。更有網民藉此大讚霍哥人品「又有愛心、又會支持小眾運動、又樂於助人」。

霍哥 生活照
霍哥現時剪短頭髮兼剃鬚，網民指他不像以前一樣猥瑣。（圖片來源：[email protected]_224）
霍哥 霍哥以前長頭髮加留鬚，再加上經常攬女拍片影相，令網民覺得他樣子猥瑣。
霍哥以前長頭髮加留鬚，再加上經常攬女拍片影相，令網民覺得他樣子猥瑣。（圖片來源：[email protected]
jeffreyfok_224）

霍哥3大重點成微辣清泉

1.撐小店關心小眾

霍哥雖然很多影片都有女嘉賓作招徠，但他近年有拍攝關於特色小店的影片，帶出小店因疫情關係經營困難甚至結業。網民大讚霍哥以行動支持小店。

霍哥 磨刀霍Vlog#131｜旺中亂蕩｜教你點樣同你條女行街？的片段
網民大讚霍哥撐小店。（圖片來源：[email protected] Fok霍哥哥）

另外，霍哥亦曾拍片宣傳香港小眾運動——競技啦啦隊。令更多觀眾了解本地競技啦啦隊和運動員背後所付出的心血。網民留言讚：「佢係好有心做，好有心度好橋，好為人著想」，並大讚霍哥拍片不為私利「用自己影響力去做啲好嘅事」。

霍哥 霍哥玩競技啦啦隊的相片
霍哥早前與香港競技啦啦隊拍片，實試不同動作以及讓觀眾明白運動員背後的心血。（圖片來源：[email protected]_224）

2.親民有禮貌

霍哥在街上拍片時，期間被不少途人認出兼打招呼，他統統都會禮貌回應，甚至有途人要求合照時，他亦會友善與大家合照。亦有網民表示自己朋友做幕後曾與霍哥合作，紛紛都讚他好有禮貌。

霍哥 霍哥與網民直播聊天
霍哥在街上開直播與網民聊天。（圖片來源：[email protected] Fok霍哥哥）
霍哥 霍哥拍片時與路人合照
霍哥拍片時不介意與途人合照。（圖片來源：[email protected] Fok霍哥哥）

3.做義工散播愛心正能量

霍哥間中會抽空做義工，早前他曾到「人人流浪狗澳門義工團」幫狗狗洗澡。日前，他在香港工作時主動到深水埗明哥做義工幫忙派飯，了解基層市民的需要。霍哥在片中更細心地列出步驟，告知大家如何支持和幫助基層市民。此舉令網民佩服，有網民表示雖然霍哥是澳門人，但都會了解香港基層的生活，大讚：「真係好服你！」

霍哥 霍哥早前到深水埗做義工與支持明哥。
霍哥早前到深水埗做義工與支持明哥。（圖片來源：[email protected]_224）

霍哥 霍哥幫狗狗洗澡。
霍哥幫狗狗洗澡。（圖片來源：[email protected]人人流浪狗澳門義工團Everyone Stray Dogs Macau Volunteer Group）
霍哥 網民評論。
網民評論。（圖片來源：[email protected] Fok霍哥哥）

微辣藝人 多感情糾紛

澳門影片創作頻道微辣（Manner）早在2013年由陸志豪（六毫子）與李偉麟共同創立，總部設立於澳門，2016至2018年發展迅速，香港分公司亦於2018年8月開始投入營運，不過旗下藝人不時傳出感情糾紛，先有「雲吞」被爆黑歷史，遭指控一腳踏兩船然後退出微辣（按此看詳情）。

霍哥 大文 加蔥
今年初爆出墮胎糾紛，向來以搞笑形象示人的加蔥也要認真澄清。（圖片來源：加蔥 YouTube/阿晶 IG）

去年再有經理人阿Jane與藝人兼編劇加蔥由幕前情侶變成分手怨侶，今年初女方更爆出「逼墮胎」糾紛，幾乎令加蔥被標籤成渣男，要勞動CEO六毫子及一眾幕後出面撐加蔥（按此看詳情），中間這位前經理人還爆出不少「搶Job搶Sponsor」爭議，事情令雙方兩敗俱傷； 就連不時上鏡、甚有觀眾緣的幕後晴子（Abby）亦被揭發在香港分公司出差期間偷食人夫H先生，雖然事件只有H先生妻子一方的指控，但晴子事後亦淡出幕前，將個人IG轉成私人帳號。

霍哥 大文 不時出鏡的幕後人員晴子Abby），亦曾被揭發在香港分公司出差期間，偷食人夫H先生。
不時出鏡的幕後人員晴子（Abby），亦曾被揭發在香港分公司出差期間，偷食人夫H先生。（圖片來源：changed.clothing）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_224、[email protected] Fok霍哥哥資料或影片來源：[email protected] Fok霍哥哥

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