微辣霍哥以澳門居民身份接受無綫新聞訪問 網民洗版：為咗你睇咗一次CCTVB
微辣霍哥在網上人氣高企，日前被以「澳門居民霍先生」身份發現接受無綫新聞訪問，新聞報道出街後，網民震驚霍哥竟然亮相無綫，霍哥親自解釋箇中真相，被好友笑到臉黃之餘，亦有網民話為咗睇霍哥「睇咗一次CCTVB」﹗
文：東方新地｜圖：無綫新聞截圖、霍哥IG
文：東方新地｜圖：無綫新聞截圖、霍哥IG
霍哥如所有澳門市民一樣可享用澳門政府派出的八千元消費券，霍哥在超市掃貨使用消費券時，剛好遇上無綫駐澳門新聞記者採訪，而霍哥以「澳門居民霍先生」接受無綫新聞訪問，霍哥話：「今次好有衝勁去攞埋後面啲優惠嘅﹗一次過可以折扣多啲囉，但都要控制，都要學識控制消費嘅慾望，應使得使﹗」
霍哥截上口罩 網民一眼認出
雖然霍哥戴上口罩，但一頭微曲帶點凌亂感的髮型、銳利的眼神以及沉實的聲線，網民自然一眼一聽便能認出，紛紛留言追問霍哥為何接受TVB訪問，群情相當洶湧，霍哥在微辣粉絲社交網親自解釋自己亮相無綫的原因，霍哥留言話：「我啱啱落去買條蕉，就有支咪隊埋嚟，我以為係澳廣視﹗」
霍哥解釋完後，網上討論更激烈，霍哥其後在其IG解釋當時落樓買蕉，遇到個記者學妹採訪直接向佢隊咪，並標注他為「霍先生 澳門居民」，從此多咗個「市民霍」稱號，霍哥強調：「下次要訪問，唔該標返我做霍哥，市民霍好難頂。#同埋做乜cut晒我啲X up，P.S.我冇收五舊水」
模媽好友Kimi即留言笑霍哥，網民留言為撐霍哥「為咗你睇咗一次CCTVB」、「你唔即場問學妹上唔上霍哥廚房？」、「TVB播出足本版包佢收視高升」、「TVB搵霍哥救亡」、「點解唔大叫一下嚇女記者」、「霞姨有冇畀飯盒你？」、「有冇抄學妹牌叫佢過檔唔好做TVB」。