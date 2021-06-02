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微辣霍哥以澳門居民身份接受無綫新聞訪問 網民洗版：為咗你睇咗一次CCTVB

東方新地 - 娛聞

微辣霍哥在網上人氣高企，日前被以「澳門居民霍先生」身份發現接受無綫新聞訪問，新聞報道出街後，網民震驚霍哥竟然亮相無綫，霍哥親自解釋箇中真相，被好友笑到臉黃之餘，亦有網民話為咗睇霍哥「睇咗一次CCTVB」﹗
文：東方新地｜圖：無綫新聞截圖、霍哥IG

霍哥如所有澳門市民一樣可享用澳門政府派出的八千元消費券，霍哥在超市掃貨使用消費券時，剛好遇上無綫駐澳門新聞記者採訪，而霍哥以「澳門居民霍先生」接受無綫新聞訪問，霍哥話：「今次好有衝勁去攞埋後面啲優惠嘅﹗一次過可以折扣多啲囉，但都要控制，都要學識控制消費嘅慾望，應使得使﹗」

霍哥以澳門居民身份接受無綫新聞訪問 網民洗版：為咗你睇咗一次CCTVB
霍哥在無綫新聞報道出現，成為網上熱話。（圖片來源：無綫新聞截圖）
霍哥以澳門居民身份接受無綫新聞訪問 網民洗版：為咗你睇咗一次CCTVB
霍哥表示希望做到應使則使。（圖片來源：無綫新聞截圖）

霍哥截上口罩 網民一眼認出

雖然霍哥戴上口罩，但一頭微曲帶點凌亂感的髮型、銳利的眼神以及沉實的聲線，網民自然一眼一聽便能認出，紛紛留言追問霍哥為何接受TVB訪問，群情相當洶湧，霍哥在微辣粉絲社交網親自解釋自己亮相無綫的原因，霍哥留言話：「我啱啱落去買條蕉，就有支咪隊埋嚟，我以為係澳廣視﹗」

霍哥以澳門居民身份接受無綫新聞訪問 網民洗版：為咗你睇咗一次CCTVB
霍哥用在電話已登記的電子消費券到超市「買蕉」，不過從新聞報道片未見霍哥有買蕉。（圖片來源：無綫新聞截圖）
（圖片來源：霍哥IG）
（圖片來源：霍哥IG）

霍哥解釋完後，網上討論更激烈，霍哥其後在其IG解釋當時落樓買蕉，遇到個記者學妹採訪直接向佢隊咪，並標注他為「霍先生 澳門居民」，從此多咗個「市民霍」稱號，霍哥強調：「下次要訪問，唔該標返我做霍哥，市民霍好難頂。#同埋做乜cut晒我啲X up，P.S.我冇收五舊水」

霍哥以澳門居民身份接受無綫新聞訪問 網民洗版：為咗你睇咗一次CCTVB
有粉絲在「辣粉團」群組貼出霍哥的新聞片段，大家都驚訝為何霍哥接受無綫新聞訪問，霍哥現身親自回覆﹗

模媽好友Kimi即留言笑霍哥，網民留言為撐霍哥「為咗你睇咗一次CCTVB」、「你唔即場問學妹上唔上霍哥廚房？」、「TVB播出足本版包佢收視高升」、「TVB搵霍哥救亡」、「點解唔大叫一下嚇女記者」、「霞姨有冇畀飯盒你？」、「有冇抄學妹牌叫佢過檔唔好做TVB」。

霍哥以澳門居民身份接受無綫新聞訪問 網民洗版：為咗你睇咗一次CCTVB
霍哥近排忙於搵靚女拍「霍哥廚房」。（圖片來源：霍哥IG）

網民：以後改叫市民霍

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有網民加了英文翻譯，惡搞霍哥﹗
有網民加了英文翻譯，惡搞霍哥﹗
無綫駐澳門記者黃慧芝訪問霍哥，亦是霍哥口中的記者學妹。（圖片來源：無綫新聞截圖）
無綫駐澳門記者黃慧芝訪問霍哥，亦是霍哥口中的記者學妹。（圖片來源：無綫新聞截圖）

網民：繼周潤發、劉青雲之後有市民霍先生

霍哥以澳門居民身份接受無綫新聞訪問 網民洗版：為咗你睇咗一次CCTVB 霍哥以澳門居民身份接受無綫新聞訪問 網民洗版：為咗你睇咗一次CCTVB

（圖片來源：霍哥IG）
（圖片來源：霍哥IG）

網民：使乜理佢呀垃圾台

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