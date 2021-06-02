微辣霍哥以澳門居民身份接受無綫新聞訪問 網民洗版：為咗你睇咗一次CCTVB

微辣霍哥在網上人氣高企，日前被以「澳門居民霍先生」身份發現接受無綫新聞訪問，新聞報道出街後，網民震驚霍哥竟然亮相無綫，霍哥親自解釋箇中真相，被好友笑到臉黃之餘，亦有網民話為咗睇霍哥「睇咗一次CCTVB」﹗

文：東方新地｜圖：無綫新聞截圖、霍哥IG