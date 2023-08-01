霍哥宣布正式離開微辣 Tg群交代事件：真的十分抱歉

霍哥離開微辣｜29歲微辣前經理人阿晶早前輕生離世，在離世前留下千字文遺書，她指曾遭恐嚇及欺凌而患上了抑鬱症，「最後感言」矛頭疑直指微辣及一眾微辣舊同事。而一直被稱為微辣「唯一清泉」的霍景耀（霍哥）在阿晶離世之後，唔少網民希望他會發聲，幫阿晶討回一個公道，他也沒有令網民失望，在Ig發布限時動態，指對方對自己有恩永遠也記得，隨後被網民發現他的社交網站上已將微辣相關資料刪除，疑似離開微辣，昨天（30日）霍哥在TG正式宣布…