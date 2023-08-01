霍哥宣布正式離開微辣 Tg群交代事件：真的十分抱歉
霍哥離開微辣｜她對我的恩，我當然記得
霍哥於阿晶離世後，在7月27日於IG限時動態以黑底白字透露心聲：「收到很多訊息，但現在著眼點不應在於我，死者為大，讓家屬先好好處理後事，我的事，容後再說。」又感觸表示：「她對我的恩，我當然記得。」
霍哥宣布已離開微辣
而昨天（30日）霍哥在TG Fans群留言表示正式離開微辣，他說：「係（喺）度同大家宣布一件事 我已經正式離開微辣。一直以來感謝大家的幫助及支持。這段時間看到大家為這件事費心費神，真的十分抱歉。」
霍哥離開微辣｜默默刪除微辣相關資料
早前有眼尖的網民發現，霍哥已靜悄悄更改IG個人簡介，原本與微辣有關的工作聯絡及查詢電郵及IG亦已經被刪走，而他本來用作IG頭像的微辣10周年騷照片亦換成另一張霍哥的個人照片。
霍哥向網紅Sean Lam承認退出微辣
雖然有不少網民表示，刪除微辣的聯絡方法並不等於真的要退出，但網紅Sean Lam在IG公開霍哥與自己的私訊對話，他向霍哥說「退出啦」，霍哥回覆表示「我會」。再加上霍哥曾經在以前的影片中講過，除非公司倒閉，否則他是不會離開的，如此忠心的員工，突然作出上述種種的舉動，不少網民都表示相信他已經感到相當心灰意冷。
霍哥離開微辣｜多名微辣藝人跟大隊
另外，亦有網民發現除了霍哥之外，江流、Tina、Amilia、Cass，以及早前在阿晶離世後火速衝出來澄清自己沒有霸凌對方、被網民封作「涼薄姊妹花」的佩男及思男，都悄悄換頭像兼刪除微辣工作聯絡的字眼，疑似集體與微辣割席，不過依然有不少網民表示不賣帳，更狠批眾人「大難臨頭各自飛」！
加蔥退出微辣｜重申無威逼墮胎 承認自己須負上責任
阿晶的最後發文當中曾透露因墮胎而患上抑鬱症，而令胎兒經手人加蔥（林茂發）昨晚（26日）宣布，與公司商量後決定退出微辣：「首先好對唔住大家，對唔住阿Jane，對唔住我啲同事，發生咗啲咁嘅嘢，我覺得做咗嘢要負責任，首先呢我就會退出微辣，唔希望因為我自己做過嘅嘢影響到其他唔關事嘅人。」
他說：「咁阿Jane呢件事我覺得我點都有份要負責，始終有小朋友呢件事令到佢情緒唔好，我覺得我係要為我做嘅嘢而負責任，我都唔想網上面一啲人亂咁帶風向，或者亂咁造謠，所以我都想講返成件事嘅時間線。」加蔥的言談間亦表明澄清是為了再被人亂帶風向，亦想保護另一半不再受到外界的言語攻擊。「我都想講返個時間線，因為我唔想影響到我嘅另一半，佢都受咗好多委屈」。
加蔥退出微辣｜強調當時二人經商量過後 決定唔要小朋友
加蔥亦在直播中再次強調他並沒有威逼阿晶進行墮胎，並澄清有關事件的時間線，重申他與阿晶之間並不存在第三者或者當時未分手已有異心之說法，加蔥指與阿晶是在2019年3月尾的時間左右知道有小朋友，4月份墮胎：「咁呢到講返，好多人講話我逼佢，我都講過好多次，我真係無逼到，成件事就係由有小朋友開始，我話可以生出嚟一齊養，無問題，到後面大家開始傾咗好多，慢慢傾下覺得好似真係唔咁適合，咁所以我就唔想要小朋友，咁最後係大家傾完決定唔要嘅，呢個係事實。」他理解很多人想為阿晶討回公道，不過也有很多人都是食花生，及亂帶風向，或是未了解成件事，他覺得有必要為自己澄清一下。之後加蔥為自己當日無陪阿晶去墮胎，而選擇到香港工作，加蔥承認做錯，而當日選擇缺席的理由亦無必要再提。
加蔥退出微辣｜1月已與阿晶分手 10月與儀仔一齊
加蔥澄清當時分手的時間線：「咁我同佢係2021年1月份分手，呢啲上網亦可以睇到，就唔存在第三者或者當時已經想追第二個。而我同儀仔係2021年10月份一齊，咁中間嘅長同短交畀你哋去決定啦。」加蔥最後指他所講的全部都有證據，大家上網都會睇到，他都澄清無必要講大話，反正他決定退出微辣。加蔥續說阿晶才剛剛離去，表示：「好多嘢要拎出嚟講都唔係依個時候，我同大家講對唔住、同阿晶講對唔住、同同事講對唔住，因為呢件事影響好多無辜嘅人，就係咁，再見大家！」
加蔥退出微辣｜官網已關閉
微辣YouTube Channel刪除了近期包括十週年的片，而官方網站亦已經關閉，睇嚟一班微辣成員要各自另覓去路了。
廣告商紛紛割席
自從阿晶離世後，網民在網上公開呼籲抵制與微辣合作所有品牌和廣告商，今日（27日）陸續有廣告商出聲明割席，包括迷你倉公司24 STORAGE及健身公司24/7 FITNESS。24 STORAGE早前與微辣旗下藝人阿丞合作拍廣告，今日發聲明表示將停止與阿丞的所有合作，並將廣告片全數下架。另外，於《微辣 十周年聯歡晚會》中冠名贊助的24/7 FITNESS，以及特約贊助的泰式按摩店Thann Hong Kong，亦宣布暫停贊助及相關宣傳。
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