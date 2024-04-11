微辣 麥嘉欣

福祿壽訓練學院｜微辣麥嘉欣顏值硬撼關嘉敏！超靚造型有睇頭

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Keith

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阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，本周日晚（14日）八點翡翠台播出第三集頒獎禮篇。頒獎禮篇特別之處，是3位導師及24名學員將放下競賽心態，攜手炮製一個既土炮又多元的頒獎禮，眾人除了會惡搞熱播劇集及電影外，又會模仿世界各地的歌手，甚至動漫人物勁歌熱舞，務求帶給觀眾開心愉快的晚上。

第二組別「年度歌手」最後5強提名名單：

古巨軒《浮誇》

美少女戰士《美少女戰士》

林雙峯《放狗》

Britney Spearsss《Baby One More Time》

Be安《光輝歲月》

麥嘉欣關嘉敏扮演美少女戰士

話明頒獎禮，當然有提名名單，據知第三集頒獎禮篇共會頒發三個「惡搞」大獎，大會今日公布三個獎項組別提名名單及相關劇照。第二個組別是「年度歌手」，最後五強提名名單為古巨軒《浮誇》、美少女戰士《美少女戰士》、林雙峯《放狗》、Britney Spearsss《Baby One More Time》、 Be安《光輝歲月》。當中最搶眼造型，絕對是由「Lowbud大熱」趙亮昭、「選美冠軍」麥嘉欣及「光B女」關嘉敏扮演的美少女戰士無異，三人除了跳唱期間相當合拍，麥嘉欣及關嘉敏的超靚造型，更與趙亮昭的「鬍鬚佬美少女」形成強烈對比，喜感十足！

微辣 麥嘉欣 關嘉敏（圖片來源：TVB）
關嘉敏（圖片來源：TVB
微辣 麥嘉欣 麥嘉欣（圖片來源：TVB）
麥嘉欣（圖片來源：TVB
微辣 麥嘉欣 趙亮昭「鬍鬚佬美少女」（圖片來源：TVB）
趙亮昭「鬍鬚佬美少女」（圖片來源：TVB
微辣 麥嘉欣 大騷長腿（圖片來源：TVB）
大騷長腿（圖片來源：TVB
微辣 麥嘉欣 好養眼！（圖片來源：TVB）
好養眼！（圖片來源：TVB）
微辣 麥嘉欣 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

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微辣 麥嘉欣 林雙峯《放狗》（圖片來源：TVB）
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微辣 麥嘉欣 古巨軒《浮誇》（圖片來源：TVB）
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微辣 麥嘉欣 Britney Spearsss《Baby One More Time》（圖片來源：TVB）
Britney Spearsss《Baby One More Time》（圖片來源：TVB）

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圖片來源：TVB

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