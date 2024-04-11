福祿壽訓練學院｜微辣麥嘉欣顏值硬撼關嘉敏！超靚造型有睇頭
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阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，本周日晚（14日）八點翡翠台播出第三集頒獎禮篇。頒獎禮篇特別之處，是3位導師及24名學員將放下競賽心態，攜手炮製一個既土炮又多元的頒獎禮，眾人除了會惡搞熱播劇集及電影外，又會模仿世界各地的歌手，甚至動漫人物勁歌熱舞，務求帶給觀眾開心愉快的晚上。
第二組別「年度歌手」最後5強提名名單：
古巨軒《浮誇》
美少女戰士《美少女戰士》
林雙峯《放狗》
Britney Spearsss《Baby One More Time》
Be安《光輝歲月》
麥嘉欣關嘉敏扮演美少女戰士
話明頒獎禮，當然有提名名單，據知第三集頒獎禮篇共會頒發三個「惡搞」大獎，大會今日公布三個獎項組別提名名單及相關劇照。第二個組別是「年度歌手」，最後五強提名名單為古巨軒《浮誇》、美少女戰士《美少女戰士》、林雙峯《放狗》、Britney Spearsss《Baby One More Time》、 Be安《光輝歲月》。當中最搶眼造型，絕對是由「Lowbud大熱」趙亮昭、「選美冠軍」麥嘉欣及「光B女」關嘉敏扮演的美少女戰士無異，三人除了跳唱期間相當合拍，麥嘉欣及關嘉敏的超靚造型，更與趙亮昭的「鬍鬚佬美少女」形成強烈對比，喜感十足！
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圖片來源：TVB