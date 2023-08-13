微辣︳KOL指執笠兼退租 疑似前員工爆大鑊講旗下大把公司撐住
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微辣因29歲前經理人阿晶（Jane）離世，令公司受盡網民責罵，最近微辣官方社交網站在8月10日在IG宣布暫停更新，而旗下藝人包括豪Dee、霍哥、阿丞等宣布退出微辣。
另外網紅Sean Lam早前在IG爆料微辣疑似執笠，業主發出退租通知書。不過今天（13日）網上有疑似微辣員工爆料，微辣就算執咗都仲有多間公司頂住？！
微辣manner︳Sean Lam大爆微辣疑似執笠仲被追數
微辣官方IG宣布暫停更新後，網紅Sean Lam於IG爆料微辣疑似執笠仲被追數，內容提及到微辣被廣告商追款，其中有2單係涉及違約，另外有合作公司6月條數又仲未清，打俾六毫子無人聽。微辣員工收到通知被遣散，而微辣文化已經向業主發出退租通知書，月底會中止租約。
微辣manner︳疑員工大爆旗下大把公司拎咗勁多資助金
微辣manner雖然疑似執笠，但隨即有facebook群組爆出一疑似微辣員工的貼文，內容大爆微辣的資金來源，指出微辣的合夥人旗下亦有不少公司，而微辣並不是唯一一間拎到資助金的公司，合夥人旗下的公司於2014、2016亦有獲得600萬的資助。並指出如繼續以呢種模式，下次同一個地址的9樓公司亦可以做到等，最後仲指公司好多同事都瞓唔著發惡夢。網民即上網查看發現唔少公司的登記地址與微辣商業登記地址係一樣。
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圖片來源：b＠請求澳門特首取消全部對微辣的資助及貸款聯署、ig＠seanlam_888、IG@manner__official