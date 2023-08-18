微辣藝人極速復出 雞wing、Roberto事隔一個月上水即賣廣告
微辣Manner︳雞wing上水拍片仲有廣告？
微辣成員雞wing突然在自己個人YouTube Channel上載去了蘭卡威島的影片，而且內容更疑似有廣告有贊助！不過，被網民發現之後，該影片現時已經下架。不少網民見到後都感到很驚訝，表示沒想到微辣成員可以如此快就復出，留下「仲有面做公眾人物賣廣告」、「罷買」等等的留言。但亦有人不少網民表示體諒，認為雞wing可能簽了約要交貨所以才會出片，而且認為雞wing並非微辣最主打的藝人：「明顯係佢唔再出片冇錢洗，咁嘅時候都要出贊助片，似簽左約唔交貨要賠」、「都要搵食㗎，成世匿埋唔蒲頭咩」、「除咗拍片佢仲可以做啲咩」」、「呢個都係微辣邊緣人，成日啲嘢無預佢」。
微辣Manner︳網民勸雞wing早日退出
微辣成員雞wing是最早期加入微辣的成員之一，阿晶離世後，不少微辣藝人被網民洗版，雞wing亦無可避免地中招，不過當中有不少只是奉勸他早日退出的留言：「雞wing認真嘅其實 我好鍾意睇你啲片， 所以作為你的fans，我勸你早啲退啦，真心我覺得呢個時勢就應該要走㗎喇，留喺度只會令更多麻煩嘅嘢上，你有咁多才華，人品又好必定有很多更好機會嘅！」
微辣Manner︳Roberto繼續賣廣告 網民留言加油支持
除了雞wing，「外貌擔當」的微辣成員Roberto雖然現時正在澳洲旅行，但亦不忘上水出post賣廣告，網民留言態度更是意見兩極：「竟然仲敢上水賣廣告」、「廣告搵你賣都幾好野」、「微辣不了」、「加油！」、「好想買呀」、「支持你」。阿晶離世後，Roberto雖然都有繼續出post，但亦是甚少人留言洗版大鬧的微辣藝人之一，基本上大部份留言都只是叫Roberto加油。
微辣Manner︳「微辣清泉」霍哥最快出返嚟
近年醉心搞拳賽的鍾培生，在上次在台北《The Cage 拳上2023 終於之戰》曾揚言不再上擂台參賽，但會繼續籌辦拳賽活動，並且會拿一千萬港幣在香港推廣拳擊運動。近日鍾培生再舉辦拳賽《培生擂台無敵盃2023》，並且已經成功請到近期話題多多的前微辣成員霍哥同周永恆出賽對打。
微辣宣布暫停營運10週年成終結？
微辣官方IG宣布暫停營運，感謝粉絲10年的陪伴，亦表示非常抱歉。雖然如此，但唔少網民都表示不滿，留言認為老闆始終無表態「老闆們到而家都仲潛緊水，至少都開個直播交代下channel同藝人啦，咁不負責任都有既」、「點解老闆唔走出嚟講幾句」、「明明係十周年慶祝展望另一個10年，估唔到係去到十年就停業。」
疑微辣內部公開信流出：輕視了負面情緒造成的傷害
近日於facebook群組中，有網民流出一封疑似係微辣內部公開信，由微辣老闆六毫子撰寫，首先六毫子指自己作為晶的朋友，對於佢突然的離世感到非常難過，而且睇到唔少同事因為這呢悲劇而捲入公眾爭議，佢都非常痛心。六毫子表示呢10年有唔開心的時候，而佢輕視咗負面情緒造成的傷害，造成今次的悲劇。亦明白藝人們想澄清某啲事件，但係要喺網絡上講清楚並不容易，呼籲大家唔好再去爭論，尊重離開的朋友以及佢的家人。最後交代微辣去向，取消十周年演出以及微辣頻道的更新，藝人可以自由決定工作同發展。
疑似微辣藝人價目表流出
在微辣宣布「暫停更新」之後，網上爆出疑似微辣藝人的身價表，由拍攝劇情片、主持婚禮到出席活動，每名藝人的收費都清楚列明。最高收費的都以男藝人為主，包括加蔥、豪Dee和霍哥，以1至3分鐘的劇情片為例，3人同樣收15至17萬。至於女藝人方面，多姐的劇情片演出收費與創辦人六毫子睇齊，齊齊收11至12萬；拍vlog的叫價則是佩男最高，5分鐘以上受5萬。不過，價目表沒有註明有效年份，不知道2023年的收費有沒有改變。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！