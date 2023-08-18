微辣藝人極速復出 雞wing、Roberto事隔一個月上水即賣廣告

微辣文化在前經理人阿晶（Jane）上個月底離世後人氣急劇下滑，不但多個與微辣合作的廣告商出聲明割席，多名微辣藝人包括豪Dee、霍哥和阿丞等陸續宣布退出微辣，微辣今個月更在社交網站宣布暫停更新，甚至被爆出疑執笠兼退租。不過，事件至今差不多一個月，網上的指罵聲音開始回落，而沉寂多時的微辣藝人亦逐漸開始上水復出。